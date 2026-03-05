- Home
Bunkers: ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బంకర్ల గురించి ఎక్కువగా చర్చ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలో ఎక్కువగా బంకర్లు ఉన్న దేశం ఏది.? ఆ దేశం ప్రత్యేకత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో బంకర్
సాధారణంగా స్విట్జర్లాండ్ అనే దేశం గురించి మాట్లాడితే పర్వతాలు, ప్రశాంతమైన నగరాలు, తటస్థ విదేశాంగ విధానం గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ఈ దేశంలో మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఉంది. చాలా ఇళ్ల క్రింద, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, ప్రజా భవనాల క్రింద భారీ స్థాయిలో అణు బంకర్లను నిర్మించారు. అంతర్జాతీయ రిపోర్ట్ ల ప్రకారం, ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తికి ఎక్కువగా అణు బంకర్లు ఉన్న దేశం స్విట్జర్లాండ్. ఇది ఒక్క యుద్ధానికి ప్రతిస్పందనగా నిర్మించిన వ్యవస్థ కాదు. దశాబ్దాలుగా కొనసాగిన భద్రతా ప్రణాళికలు, చట్టాలు, యుద్ధ భయాల కారణంగా ఈ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కూడా ఈ దేశంలో నివసించే చాలా మంది ప్రజలు కొన్ని నిమిషాల్లోనే చేరుకునే దూరంలో ఒక అణు ఆశ్రయ కేంద్రం ఉంటుంది. ఈ భారీ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడింది? ఇంకా ఎలా కొనసాగుతోంది? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
బంకర్ల నిర్మాణానికి కారణం ఏంటంటే.?
1950–1960 దశకాల్లో ప్రపంచంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఒకవైపు NATO, మరోవైపు Warsaw Pact దేశాలు సైనికంగా ఎదురెదురుగా నిలిచాయి. స్విట్జర్లాండ్ తటస్థ దేశం అయినప్పటికీ, యూరప్ మధ్యలో ఉండటం వల్ల యుద్ధం జరిగితే ప్రభావం పడుతుందనే భయం అధికారుల్లో పెరిగింది. అదే సమయంలో అణు ఆయుధ పరీక్షలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రజల్లో ఆందోళన పెంచాయి. దీంతో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది.
యుద్ధాన్ని పూర్తిగా ఆపలేకపోయినా, ప్రజలను రక్షించడానికి బలమైన అణు ఆశ్రయ కేంద్రాలు అవసరం అని భావించింది. అలా దేశవ్యాప్తంగా బంకర్ల నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. 1963 చట్టం ప్రకారం ప్రతి పౌరుడికి అణు ఆశ్రయం తప్పనిసరి చేసింది. స్విట్జర్లాండ్లో బంకర్లు ఎక్కువగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం 1963లో తీసుకున్న ఈ చట్టమే. ఈ చట్టం ప్రకారం ప్రతి పౌరుడికి అణు ఆశ్రయం అందుబాటులో ఉండాలి. కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణంలో బంకర్ ఉండాలి, లేకపోతే సమీపంలో ప్రభుత్వ బంకర్ ఉండాలి. బంకర్ నిర్మించలేని భవన యజమానులు ప్రత్యేక నిధికి డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిధితో ప్రభుత్వం పబ్లిక్ బంకర్లు నిర్మిస్తుంది. ఈ విధానం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా జనాభాకు అనుగుణంగా వేలాది బంకర్లు నిర్మితమయ్యాయి.
స్విట్జర్లాండ్లో ఎన్ని బంకర్లు ఉన్నాయి.?
ప్రస్తుతం స్విట్జర్లాండ్లో దాదాపు 9 మిలియన్ ఆశ్రయ స్థానాలు ఉన్నాయి. దేశ జనాభా సుమారు 8.8 మిలియన్ మాత్రమే. అంటే దేశంలోని ప్రతి వ్యక్తికి ఒక బంకర్ స్థలం ఉన్నట్టే. ఈ బంకర్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల క్రింద పెద్ద పబ్లిక్ బంకర్లు. రెండోది ఇళ్లలో చిన్న వ్యక్తిగత బంకర్లు. ఈ బంకర్లలో.. గాలి ఫిల్టర్ వ్యవస్థ, మందమైన కాంక్రీట్ గోడలు, అత్యవసర మరుగుదొడ్లు, రేడియేషన్ను అడ్డుకునే తలుపులు ఉంటాయి. ఇవి అణు దాడి సమయంలో కూడా ప్రజలను రక్షించేందుకు రూపొందించారు.
కోల్డ్ వార్ ముగిసినా బంకర్లను ఎందుకు తొలగించలేదు?
1990లలో సోవియట్ యూనియన్ పతనం తర్వాత చాలా దేశాలు తమ బంకర్లను తొలగించాయి. కానీ స్విట్జర్లాండ్ మాత్రం వాటిని కొనసాగించింది. అధికారుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రమాదాలు పూర్తిగా పోవు. అవి రూపం మార్చుకుంటాయని భావించారు. అణు ప్రమాదాలు, ఉగ్రవాద దాడులు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు వంటివి పొంచి ఉంటాయన్న కారణంతో బంకర్లను కొనసాగించారు.
అప్పటి బంకర్లను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు.?
స్విట్జర్లాండ్లో దాడుల ప్రమాదం లేకపోయినప్పటికీ.. వాటిని సాధారణ రోజుల్లో వేరే పనులకు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటిలో ప్రధానంగా స్టోర్ రూమ్లు, వైన్ నిల్వ గదులు, ప్రభుత్వ ఆర్కైవ్లు, అత్యవసర సరఫరా గదులుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కాగా ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో జరుగుతున్న సంఘటనల కారణంగా ఈ బంకర్లు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. చాలామంది తమకు కేటాయించిన బంకర్ ఎక్కడ ఉందో మొదటిసారి తెలుసుకున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చింది. దేశంలోని బంకర్ వ్యవస్థ పూర్తిగా పని చేస్తున్నదని ప్రకటించింది.