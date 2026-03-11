- Home
గ్యాస్ స్టవ్ లపై బాగా ఆధారపడటం వల్ల ఎల్పిజి సిలిండర్ కొరత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కానీ మహిళలు కొంచెం తెలివిగా ఆలోచిస్తే గ్యాస్ అవసరం లేకుండానే వంటలు వండుకోవచ్చు. ఇందుకోసం పనికొచ్చే కొన్ని పద్ధతులు, వస్తువుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గ్యాస్ సిలిండర్ కు ప్రత్యామ్నాయాలివే..
LPG Cylinder Shortage : ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చిందంటే ఇదేనేమో... ఎక్కడో మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్దం జరిగితే భారతీయులకు ఇబ్బందులు తప్పడంలేదు. దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ తో పాటు ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. ఇప్పటికే కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను హోటళ్ళకు సరఫరా చేయడంలేదు... దీంతో హైదరాబాద్ తో సహా దేశవ్యాప్తంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతబడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక గృహవినియోగ సిలిండర్ల బుకింగ్ పై కూడా ఆంక్షలు పెరుగుతున్నాయి... దీంతో రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని ప్రజలు కంగారుపడిపోతున్నారు.
ఇండక్షన్ స్టవ్
అయితే ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ తో పనిలేకుండానే వంటలు చేసుకునే మార్గాలున్నాయి. పూర్వకాలంలో మాదిరిగా కట్టెల పొయ్యిని ఉఫ్ ఉఫ్ అంటూ ఊదుతూ కష్టపడే పద్దతులు కావు... గ్యాస్ సిలిండర్ కంటే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలున్నాయి. ఇందులో ముఖ్యమైనది ఇండక్షన్ స్టవ్. గతంలో వీటిని విరివిగా వాడేవారు... ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ వార్ ఎప్టెక్ట్ తో మళ్లీ గిరాకీ పెరిగింది.
కరెంట్తో పనిచేసే ఇండక్షన్ స్టవ్ అయస్కాంత తరంగాల ద్వారా పాత్రను వేడి చేసి, వంటను వేగంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఇందులో భద్రతా ఫీచర్లు కూడా ఎక్కువే. అందుకే చాలా ఇళ్లలో ఇప్పటికే దీనిని ప్రధాన వంట పరికరంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. గ్యాస్ కొరత ఉన్నప్పుడు ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయం.
ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్
ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ చాలా వంటగదుల్లో ముఖ్యమైన వస్తువుగా మారింది. దీనిలో అన్నం, పప్పు, కూరగాయలు వంటివి సులభంగా వండొచ్చు. ప్రెషర్ కుకింగ్, స్టీమింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఒకే పరికరంలో ఉండటంతో వంట సమయం కూడా తగ్గుతుంది. దీనిని వాడటం వల్ల LPG వాడకాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
సోలార్ కుక్కర్
సోలార్ కుక్కర్ మరో పర్యావరణ హితమైన ప్రత్యామ్నాయం. సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించి ఆహారాన్ని వండే ఈ పద్ధతికి ఇంధనం అవసరం లేదు. ఎండ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇక ఎల్పిజి గ్యాస్ కు మరో మంచి ప్రత్యామ్నాయం బయోగ్యాస్. వంటగది లేదా వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో బయోగ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేసి వంటకు వాడుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం ప్రత్యేక ప్లాంట్ ను ఏర్పాటుచేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ బయోగ్యాస్ పర్యావరణహితమైన మార్గం.
గ్రామాల్లో నో ప్రాబ్లమ్..
ఇక పల్లెటూళ్లలోని చాలా ఇళ్లలో ఇప్పటికీ కట్టెల పొయ్యిలను వాడుతుంటారు. స్నానానికి నీరు కాచుకోడాలని, పండగల సమయంలో పిండివంటలు వండుకోడానికి ఈ పొయ్యిలనే వాడుతుంటారు. గ్రామాల్లో కట్టెలు కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఎల్పిజి గ్యాస్ కొరత ఏర్పడినా, ధరలు పెరిగినా గ్రామీణప్రాంతాల్లో పెద్దగా ఇబ్బందులుండవు... కానీ పట్టణాలు, నగరాల్లో నివాసముండేవారు మాత్రం ఇండక్షన్ స్టవ్, సోలార్ కుక్కర్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకోవాల్సిందే.