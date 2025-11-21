Honey: చలికాలంలో రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్క స్పూన్ తేనె తింటే ఏమౌతుంది?
Honey: ఆయుర్వేదం ప్రకారం తేనెను ఒక వరంగా భావిస్తారు. ఈ తేనెను ఎలా తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ దీనిని పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
తేనె మన ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా మంది తమ స్వీట్ క్రేవింగ్స్ ని తేనె ద్వారా తీర్చుకుంటారు. అంతేకాదు.. చాలా రకాల వ్యాధులకు ఇది మంచి హోం రెమిడీ అని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు తేనె తీసుకోమని వైద్యులు కూడా చెబుతుంటారు. మరి, చలికాలంలో రాత్రి పడుకునే ముందు తేనె తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి..? అసలు చలికాలంలో తేనె ఎందుకు ఉపయోగించాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
తేనెలో పోషకాలు...
తేనెలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి, విటమిన్ ఇ, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం, జింక్, ఐరన్, మాంగనీస్, రాగి, సెలీనియం వంటి అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి. ఔషధ గుణాలు అధికంగా ఉన్న తేనె చలికాలంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా మెరుగుపరుస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది...
తేనె చలికాలంలో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని యాంటీ మైక్రోబయల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి , జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంలో సహాయపడతాయి.
పొట్ట ఆరోగ్యం...
తేనెలోని అనేక పోషకాలు మీ పొట్ట ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీరు పొట్ట సంబంధిత సమస్యలను నివారించాలనుకుంటే, మీరు మీ రోజువారీ ఆహారంలో తేనెను చేర్చుకోవచ్చు. మీరు తేనెను సరైన పరిమాణంలో , సరైన మార్గంలో తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తే, కొన్ని వారాల్లోనే మీరు సానుకూల ప్రభావాలను చూస్తారు.
గొంతు ఆరోగ్యం..
ప్రతి రాత్రి నిద్రపోవడానికి 1-2 గంటల ముందు తేనె తీసుకోవడం వల్ల గొంతు సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, రాత్రిపూట తేనె తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి లేదా దగ్గు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఉత్తమ ఫలితాల కోసం వెచ్చని నీటితో తేనె తీసుకోవడం ఉత్తమం.
నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది...
తేనె మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని మీకు తెలుసా? రాత్రిపూట ఒక టీస్పూన్ తేనె తీసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, రాత్రిపూట తేనె తీసుకోవడం వల్ల మీరు బాగా నిద్రపోతారు. అంటే, నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి కూడా ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా తేనె తీసుకోవడం మంచిది.