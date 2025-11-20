Telugu

చలికాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్

food-life Nov 20 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

నారింజ, నిమ్మకాయ

నారింజ, నిమ్మకాయలలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ శరీరాన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చిలగడదుంప

చిలగడదుంప రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలలో ఐరన్, ఫోలేట్ ఉంటాయి. ఇవి అలసటతో పోరాడటానికి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

నట్స్

రకరకాల నట్స్ తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మాన్ని తేమగా ఉంచే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు వీటిలో ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బెర్రీ పండ్లు

బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్ లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి శరీరాన్ని కాపాడతాయి. జ్ఞాపకశక్తి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

అల్లం

అల్లం జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఓట్స్

ఓట్స్ రోజూ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Freepik

ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు

రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?

కరివేపాకు తింటే హైబీపీ అదుపులో

జింక్ లోపం ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!