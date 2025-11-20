చలికాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్

నారింజ, నిమ్మకాయలలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ శరీరాన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
చిలగడదుంప రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఆకుకూరలలో ఐరన్, ఫోలేట్ ఉంటాయి. ఇవి అలసటతో పోరాడటానికి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి.
రకరకాల నట్స్ తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మాన్ని తేమగా ఉంచే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు వీటిలో ఉంటాయి.
బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్ లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి శరీరాన్ని కాపాడతాయి. జ్ఞాపకశక్తి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
అల్లం జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.
ఓట్స్ రోజూ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు
రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?
కరివేపాకు తింటే హైబీపీ అదుపులో
జింక్ లోపం ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!