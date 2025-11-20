Peanuts: చలికాలంలో పల్లీలు ఎందుకు తినాలి? ఎలా తినాలి?
Peanuts: ఈ చలికాలంలో చాలా మంది తమకు శక్తి తక్కువగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలనుకుంటే, మీరు ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే వేరుశెనగలను తినడం ప్రారంభించాలి.
పల్లీలు..
చలికాలం వచ్చినప్పుడు శరీరం ఎక్కువ వేడి, శక్తి ని కోరుకుంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తింటే శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అలాంటి అద్భుతమైన ఆహారాలలో పల్లీలు( వేరు శెనగలు) ముందు వరసలో ఉంటాయి.
పల్లీల్లో పోషకాలు..
పల్లీల్లో ప్రోటీన్, కొవ్వు, కార్బో హైడ్రేట్స్, ఫైబర్, కాల్షియం, భాస్వరం, పొటాషియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, రాగి, విటమిన్ ఈ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని ఈ సీజన్ లో తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
చలికాలంలో కచ్చితంగా వీటిని ఎందుకు తినాలి..?
చలికాలంలో వీటిని తినడం వల్ల ఎముకలు బలపడతాయి. శీతకాలంలో ఎముక సంబంధిత సమస్యలను నివారించాలి అనుకుంటే, మీరు రోజువారీ డైట్ లో వీటిని భాగం చేసుకోవచ్చు. మీ బరువు తగ్గించే ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి కూడా మీరు ప్రతిరోజూ ఒక గుప్పెడు వేరుశెనగలు తింటే సరిపోతుంది.
శరీరాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది...
ఈ చలికాలంలో చాలా మంది తమకు శక్తి తక్కువగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలనుకుంటే, మీరు ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే వేరుశెనగలను తినడం ప్రారంభించాలి. పోషకాలు అధికంగా ఉండే వేరుశెనగలు పేగు ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా భావిస్తారు.
గుండె ఆరోగ్యం..
వేరుశెనగలోని మూలకాలు మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటాయని మీకు తెలుసా? కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించడానికి వేరుశెనగలను తినవచ్చు. దీనితో పాటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి వేరుశెనగలను మీ రోజువారీ ఆహార ప్రణాళికలో చేర్చవచ్చు. మొత్తంమీద, సరైన పరిమాణంలో, సరైన మార్గంలో వేరుశెనగ తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు..
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మెగ్నీషియం మాయాజాలం లా పనిచేస్తుంది. వేరుశెనగలో ఉన్న మెగ్నీషియం జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఆకలి అదుపులో ఉంచుతుంది
అందాన్ని కూడా పెరుగుతుంది..
మీరు మెరిసే, అందమైన చర్మాన్ని కోరుకుంటే, ఈ వేరుశెనగలు తినాల్సిందే. వేరుశెనగలో మంచి కొవ్వులు, విటమిన్లు సి, ఇ, రెస్వెరాట్రాల్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖంపై ముడతలు కనిపించడాన్ని ఆలస్యం చేస్తాయి. అదనంగా, వేరుశెనగలు బయోటిన్ సంశ్లేషణను ప్రేరేపిస్తాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడతాయి.
వీటిని ఎలా తినాలి..?
1. కాల్చిన వేరుశెనగలు (Roasted Peanuts) రోజుకు ఒక గుప్పెడు తినవచ్చు. అది కూడా మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం స్నాక్ గా కూడా తినవచ్చు. గ్యాస్ సమస్యలు ఉన్నవారు ఎక్కువగా తినకూడదు. కావాలంటే ఉడికించినవి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఉడికించినవి పేగు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
2. వేరుశెనగ సలాడ్
కీరదోసకాయ, క్యారెట్, ఉల్లిపాయ, నిమ్మరసం, ఉప్పుతో కలిపి వేరుశెనగ సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకుంటే కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బరువు తగ్గడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది.
ఎంత తినాలి..?
ఇక ఈ వేరుశెనగలు ఎంత ఆరోగ్యానికి మంచివి అయినా వీటిని 30 నుంచి 50 గ్రాములకు మించి తీసుకోకూడదు. ఎక్కువ బరువు ఉన్నవారు 30 గ్రాములకు మించి తీసుకోకూడదు.