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- Pearls: మన దేశంలో ముత్యాలు చీప్ గా దొరికేది ఎక్కడో తెలుసా? అందరూ ఇక్కడికే వచ్చి కొంటారు..!
Pearls: మన దేశంలో ముత్యాలు చీప్ గా దొరికేది ఎక్కడో తెలుసా? అందరూ ఇక్కడికే వచ్చి కొంటారు..!
Pearls: అమ్మాయిలకు బంగారం మీద ఎంత ఇష్టం ఉంటుందో.. ముత్యాలపై కూడా అంతే ఇష్టం ఉంటుంది. మరి, అలాంటి ముత్యాలు మన దేశంలో అత్యంత తక్కువ ధరకు దొరికే ప్రదేశం ఒకటి ఉంది. దేశంలోని చాలా ప్రదేశాల నుంచి ఇక్కడికే వచ్చి కొనుగోలు చేస్తారు.
ఇక్కడ ముత్యాలు చాలా చీప్..
అమ్మాయిలకు నగలు అంటే ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా మెడలో ముత్యాల హారం వేసుకుంటే.. రాయల్ లుక్ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి ముత్యాలు మనకు అత్యంత తక్కువ ధరకే లభించే ప్రదేశం ఒకటి ఉంది. అది మరేదో కాదు.. మన హైదరాబాద్. అవును, హైదరాబాద్ ని ‘ సిటీ ఆఫ్ పర్ల్స్’ అని పిలుస్తారు. దేశ నలుమూలల నుంచే కాకుండా.. విదేశాల నుంచి వచ్చి మరీ ఇక్కడే ముత్యాలు కొంటారు. మరి, హైదరాబాద్ లోనూ మంచి ముత్యాలు తక్కువ ధరకు దొరకాలంటే.. ఏ ప్లేస్ కి వెళ్లాలి? అసలు.. ముత్యాలకు హైదరాబాద్ ఎలా ఫేమస్ అయ్యింది? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..
హైదరాబాద్ ముత్యాలకు ఎలా ఫేమస్ అయ్యింది?
ముత్యాలు సముద్రంలో దొరుకుతాయి అనే విషయం మనకు తెలిసిందే. హైదరాబాద్ లో మనకు సముద్రం లేదు కదా..మరి, హైదరాబాద్ లో ముత్యాలు ఎలా ఫేమస్ అయ్యియి..? దీని వెనక పెద్ద కారణమే ఉంది. నిజాం పాలనా కాలంలో పర్షియల్ గల్ఫ్ నుంచి రియల్ ముత్యాలను దిగుమతి చేసి.. ఇక్కడ వ్యాపారం చేసేవారు. వీరి వ్యాపారం చాలా బాగా జరగడంతో.. ఈ హైదరాబాద్ నగరం ముత్యాల వ్యాపారానికి మెయిన్ సెంటర్ గా మారింది. నిజాం కుటుంబీకులు, రాజవంశీకులు ఆభరణాలను చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారు. వారు ఎక్కువగా ఈ ముత్యాల హారాలనే కొనేవారు. దీంతో.. ఇక్కడ వ్యాపారం మరింత విస్తరించింది. అప్పటి నుంచి ముత్యాల తయారీ, పాలిషింగ్, ముత్యాల నగలు తయారు చేయడంలో హైదరాబాద్ కి స్పెషల్ గుర్తింపు లభించింది.
హైదరాబాద్ లో ముత్యాలు తక్కువ ధరకే ఎందుకు దొరుకుతాయి...?
మన దేశంలో చాలా నగరాల్లో ముత్యాలు దొరుకుతాయి. కానీ, హైదరాబాద్ లోనే తక్కువ ధరకు ఎందుకు లభిస్తాయో తెలుసా? దీని వెనక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే.. హైదరాబాద్ నగరంలో ముత్యాల వ్యాపారాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. అంతేకాదు, హోల్ సేల్ మార్కెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. విభిన్న రకాలు, రూపాలలో ముత్యాలు లభిస్తాయి. అందుకే, ఇక్కడ మనకు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.
ఇక్కడ ఎలాంటి ముత్యాలు దొరుకుతాయి..?
హైదరాబాద్ లో మంచినీటి ముత్యాలు, అకోయా ముత్యాలు, దక్షిణ సముద్ర ముత్యాలు, తాహితీ ముత్యాలు, సాగు చేసి ముత్యాలు దొరుకుతాయి. ఈ ముత్యాలన్నీ మనకు లాడ్ బజార్, చార్మినార్ వంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. చిన్న చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ దగ్గర నుంచి.. పెద్ద పెద్ద హారాల వరకు మనకు ఈజీగా దొరికేస్తాయి.
అయితే, ఇక్కడ తక్కువకు దొరుకుతున్నాయి కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనకూడదు. మోసం చేసే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే, మోసం చేసేవారు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారు. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా చూసి, మంచి పేరున్న దుకాణాల్లో మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి.