Soft Idli Recipe: ఇడ్లీలు రాళ్లలాగా వస్తున్నాయా? ఇది ట్రై చేసి చూడండి
Soft Idli Recipe: రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే ఉదయం పూట తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా ముఖ్యం. తేలికగా జీర్ణమయ్యే, పోషకాలు నిండిన ఆహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన టిఫిన్లలో దక్షిణ భారత సంప్రదాయ వంటకం ఇడ్లీ ఒకటి.
పెద్దలకే కాదు, పిల్లలకూ చాలా ఇష్టం
ఉదయం పూట తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటే, రోజంతా శరీరం అంత ఎనర్జీగా ఉంటుంది. అందుకే టిఫిన్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండాలి. అలాగే, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. బరువైన ఆహారం జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పోషకాలున్న టిఫిన్ జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. మీరు ఉదయాన్నే తేలికైన, ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన టిఫిన్ తినాలనుకుంటే ఇడ్లీ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది పెద్దలకే కాదు, పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం.
సరైన పద్ధతి పాటిస్తే చాలు
దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ఈ సంప్రదాయ వంటకం ఈ రోజు దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీన్ని ఆవిరిపై ఉడికిస్తారు కాబట్టి నూనె ఉండదు, అందుకే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే ఇడ్లీ చేయడం కష్టమైన పని అని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ సరైన పద్ధతి పాటిస్తే, కొద్ది సమయంలోనే రుచికరమైన, మెత్తటి ఇడ్లీలను తయారు చేయవచ్చు. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం.
ఇడ్లీకి కావలసిన పదార్థాలు
ఒక కప్పు పొట్టు తీసిన మినపప్పు
మూడు కప్పుల శుభ్రంగా కడిగిన బియ్యం
అర చెంచా వంట సోడా
ప్లేట్లకు (అచ్చులకు) రాయడానికి కొద్దిగా నూనె
రుచికి సరిపడా ఉప్పు
అవసరాన్ని బట్టి నీళ్లు
ఇడ్లీ పిండి తయారీ ఇలా...
*ఇడ్లీ చేయడానికి ముందు, బియ్యం, పప్పును కనీసం 6-7 గంటలు లేదా రాత్రంతా నానబెట్టాలి. దీనివల్ల పిండి బాగా పులిసి (ferment) ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి.
*నానబెట్టిన బియ్యం, పప్పులోంచి నీటిని వంపేసి మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
*రుబ్బిన పిండిని ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకుని బాగా కలపాలి. పిండి తేలికగా అయ్యేంత వరకు బాగా గిలకొట్టాలి.
*ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా సోడా వేసి మూతపెట్టాలి (రుబ్బిన వెంటనే ఉప్పు, వంట సోడా వేసి బాగా కలిపితే పిండి పొంగడానికి సహాయపడుతుంది). సుమారు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు వెచ్చని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. దీనివల్ల పిండి బాగా పొంగుతుంది. లేదా మీరు 2-3 గంటల తర్వాత కూడా ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు, కానీ పిండి పొంగడానికి సమయం పడుతుంది.
ఉప్పు ఎప్పుడు కలపాలి?
పిండి రుబ్బిన వెంటనే ఉప్పు కలపడం వల్ల, అది పులిసే ప్రక్రియను (Fermentation) బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. పిండి సరిగ్గా పొంగడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. రుబ్బిన వెంటనే పిండి నీరుగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఉప్పు అన్నిచోట్లా సమానంగా కలుస్తుంది. పిండి పులిసే సమయంలో ఉప్పు అందులో నానడం వల్ల ఇడ్లీ రుచి పెరుగుతుంది.
ఒకవేళ మీరు నివసించే ప్రాంతంలో వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంటే, రుబ్బిన వెంటనే ఉప్పు వేస్తే పిండి త్వరగా పులిసిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాంటి సమయంలో మాత్రం, పిండి పొంగిన తర్వాత (ఇడ్లీ వేసే కొద్దిసేపటి ముందు) ఉప్పు కలపడం మంచిది. కానీ సాధారణంగా, రుబ్బిన వెంటనే ఉప్పు కలపడమే మెత్తటి ఇడ్లీల కోసం ఉత్తమమైన పద్ధతి.
ఇలా ఆవిరిపై ఉడికించండి
ఇప్పుడు ఇడ్లీ స్టీమర్ లేదా పాత్రలో నీళ్లు పోసి వేడి చేయండి. ఇడ్లీ ప్లేట్లను అందులో పెట్టండి. నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాతే ప్లేట్లను పెట్టాలి. సుమారు 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆవిరిపై ఉడకనివ్వండి. ఇడ్లీ ఉడికిన వెంటనే తీయవద్దు. కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చాకు లేదా చెంచా సహాయంతో ఇడ్లీలను బయటకు తీయండి. ఇలా చేస్తే ఇడ్లీలు విరగకుండా, ప్లేట్లకు అంటుకోకుండా సులభంగా వస్తాయి. ఇప్పుడు వీటిని సాంబార్, కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేయండి.