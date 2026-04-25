Cucumber: దోసకాయ రాత్రిపూట తింటే ఏమవుతుంది?
Cucumber: దోసకాయలో 95% నీరు ఉంటుంది. వేసవిలో శరీరానికి బాగా చలవ చేస్తుంది. అలా అని ఎప్పుడు బడితే అప్పుడు తింటే పనిచేయదు. దానికి ఓ పద్ధతి, ప్లాన్ ఉంటుంది. ఆయుర్వేదం ప్రకారం దీన్ని ఈ కింద చెప్పిన క్రమ పద్ధతిలో తినాలి.
వేసవిలో శరీరాన్ని కూల్ చేయడానికి సింప్లీ ఆప్షన్-దోసకాయ
ఎండాకాలంలో శరీరానికి కూల్ చేసే కూరగాయల్లో దోసకాయ ఒకటి. ఇందులో సుమారు 95 శాతం నీరే ఉంటుంది. దీన్ని తిన్న వెంటనే కడుపునిండిన భావన కలుగుతుంది. ఆకలి ఉండదు, దాహాం వేయదు. దోసకాయను సలాడ్గా, జ్యూస్గా లేదా అలాగే ముక్కలుగా కోసుకుని తినేయొచ్చు. ఇందులోని పోషకాలు పూర్తిగా పొందాలంటే తొక్కతోనే తినడం ఉత్తమం.
ఎప్పుడు తినాలి? ఎలా తినాలి?
దోసకాయ ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినేస్తాం. కానీ ఆయుర్వేదం ప్రకారం అది సరైన పద్ధతి కాదు. దోసకాయను ఎప్పుడు తినాలో, ఎప్పుడు తినకూడదో కూడా రాసి ఉంది.
ఉదయం తింటే ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. మధ్యాహ్నం జీలకర్రలా పనిచేసి అరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. రాత్రి తింటే విషంతో సమానం. అంటే, ఉదయం 11 గంటలలోపు తింటే ఎసిడిటీ, జీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. మధ్యాహ్నం తిన్నా మంచిదే. కానీ రాత్రిపూట తినడం ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదని దీని అర్థం.
దోషకాయ విషయంలో ఇది పాటించాలి
దీని ప్రయోజనం?
అతిగా తినడం తగ్గిస్తుంది
రక్తపోటు, చక్కెర నియంత్రిస్తుంది
ఇందులోని పొటాషియం రక్తపోటును (BP) నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దోసకాయలో ఉండే 'కుకుర్బిటాసిన్స్' క్యాన్సర్ కణాలతో పోరాడతాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.