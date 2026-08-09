Rainy Season Diet Tips: వర్షాకాలంలో ఈ ఆహార పదార్థాలు తింటున్నారా? జాగ్రత్త !
Rainy Season Diet Tips: వర్షాకాలంలో బ్యాక్టీరియా, కీటకాల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సీజన్లో దూరంగా ఉంచాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వర్షాకాలంలో ఏవి తినాలి? ఏవి తినకూడదు?
ఎండకాలం తర్వాత వచ్చే వర్షాకాలం ఎంతో హాయిని ఇస్తుంది. అయితే ఈ సీజన్లో ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త అలర్ట్గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో గాలిలో తేమ శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల బ్యాక్టీరియా, జెర్మ్స్ లేదా కీటకాలు చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. అందుకే ఈ సమయంలో కడుపునొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, గ్యాస్, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వంటి సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా వర్షాకాలంలో మన జీర్ణవ్యవస్థ కాస్త బలహీనంగా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడూ పరిశుభ్రమైన, తాజా, తేలికగా అరిగే ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ సీజన్లో కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు గమనిస్తే..
పచ్చని ఆకుకూరల విషయంలో జాగ్రత్త
పాలకూర, మెంతి కూర, బతువా వంటి ఆకుకూరలు శరీరానికి చాలా మంచివి. వీటిలో ఐరన్, ఫైబర్, ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడంతో పాటు రక్తం పెరగడానికి సహాయపడతాయి. అయితే వర్షాకాలంలో ఈ ఆకుకూరలపై మట్టి, చిన్న చిన్న పురుగులు, మురికి ఎక్కువగా అంటుకుని ఉంటాయి. తేమ వల్ల వీటిపై కీటకాలు, బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఆకుకూరలను తినాలనుకుంటే, వాటిని చాలా శుభ్రంగా కడిగి, బాగా ఉడికించిన తర్వాత మాత్రమే తినాలి. సగం ఉడికిన లేదా సరిగ్గా కడగని ఆకుకూరలు తింటే కడుపు సమస్యలు తప్పవు.
రోడ్డు పక్కన అమ్మే స్ట్రీట్ ఫుడ్, కట్ చేసిన పండ్లు
వర్షాకాలంలో రోడ్డు పక్కన అమ్మే కట్ చేసిన పండ్లు, చాట్, గోల్ గప్పా, ఇతర తెరిచి ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తినడం అస్సలు మంచిది కాదు. బయట కప్పి ఉంచకుండా ఉంచే ఆహారంపై ఈగలు వాలడం, దుమ్ము ధూళి పడుతుంది. దీని వల్ల ఆహారంలోకి క్రిములు చేరే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపు పాడవడానికి, వాంతులు లేదా విరేచనాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి పండ్లను ఇంటికి తెచ్చుకుని, నీటితో బాగా కడిగిన తర్వాతే తినాలి.
చల్లటి పదార్థాలు, నూనె వంటకాలు
వర్షాకాలంలో ఐస్క్రీమ్లు, చల్లని డ్రింక్స్, బాగా చల్లగా ఉండే పదార్థాలు తినాలనిపిస్తుంది. అయితే అతిగా చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి, దగ్గు లేదా జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే ఈ సీజన్లో పకోడీలు, సమోసాలు, కచోరీలు తినేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడతారు. కానీ వీటిలో నూనె శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ నూనె ఉన్న ఆహారం అరగడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇది గ్యాస్, అసిడిటీ, కడుపు బరువుగా అనిపించేలా చేస్తుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో వేపుళ్లు చాలా తక్కువగా తినడం మంచిది.
మిగిలిపోయిన ఆహారం
వర్షాకాలంలో వండిన ఆహారం చాలా త్వరగా పాడవుతుంది. చాలామంది మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని మళ్లీ వేడి చేసి తింటుంటారు. కానీ అలా చేయడం ఎల్లప్పుడూ సురక్షితం కాదు. ఎక్కువ సేపు నిల్వ ఉంచిన ఆహారాన్ని తినడం వల్ల కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతిసారి వేడిగా, తాజాగా వండిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినడానికి ప్రయత్నించండి.
పాలు, తియ్యటి పదార్థాలు
పాలు, మిఠాయిలు, క్రీమ్ ఆధారిత పదార్థాలు వర్షాకాలంలో చాలా త్వరగా పాడవుతాయి. గాలిలోని తేమ వల్ల వీటిలో బ్యాక్టీరియా లేదా క్రిములు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. బయట ఓపెన్గా ఉంచిన మిఠాయిలు లేదా చాలా రోజులు నిల్వ ఉంచిన డెయిరీ ఉత్పత్తులను అస్సలు తినకూడదు. ఎల్లప్పుడూ తాజా పాలు, మంచి వాతావరణంలో నిల్వ చేసిన పదార్థాలను మాత్రమే వాడాలి. వర్షాకాలంలో చిన్న జాగ్రత్త పాటిస్తే పెద్ద అనారోగ్య సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు.