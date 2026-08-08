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- Ohh My Dog: క్లైమాక్స్ చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు.. మస్ట్ వాచ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఓ మై డాగ్ సినిమా రివ్యూ
Ohh My Dog: క్లైమాక్స్ చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు.. మస్ట్ వాచ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఓ మై డాగ్ సినిమా రివ్యూ
Ohh My Dog Movie Review: ఓ మై డాగ్ మూవీలో పంకజ్ త్రిపాఠి, స్ట్రీట్ డాగ్స్ యాక్టింగ్ తో అదరహో అనిపించారు. పిల్లలు, డాగ్ లవర్స్ చూడాల్సిన కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. దర్శకుడు అమిత్ రాయ్ తెరకెక్కించిన 'ఓ మై డాగ్' మూవీ రివ్యూ మీకోసం.
ఈ కుక్క యాక్టింగ్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. పిల్లలతో కలిసి చూడాల్సిన బెస్ట్ మూవీ ఓ మై డాగ్
మనుషులు, జంతువుల మధ్య ఉండే అనుబంధం ఎప్పుడూ స్పెషల్. ముఖ్యంగా పిల్లలు, కుక్కల కాంబినేషన్ ఉంటే ఆ ఎమోషనే వేరు. 'రోడ్ టు సంగం', 'ఓ మై గాడ్ 2' వంటి వైవిధ్యమైన చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు అమిత్ రాయ్.. ఈసారి వీధి కుక్కల (ఇండియన్ స్ట్రీట్ డాగ్స్) విశ్వాసాన్ని, సామర్థ్యాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. అస్సాం, బిహార్ రాష్ట్రాల నేపథ్యంలో సాగే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా 'ఓ మై డాగ్'. రీసెంట్ గా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Ohh My Dog కథేంటంటే?
ఈ కథ రెండు వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో సమాంతరంగా సాగుతుంది. ఒక వైపు అస్సాంలోని ఒక చిన్న పట్టణంలో అప్పు (మాహి రాయ్) అనే తెలివైన చిన్నారికి తన పెంపుడు కుక్క 'మోమో' అంటే ప్రాణం. ఒక రోజు బంతి వెనకాల పరిగెడుతూ మోమో ఉన్నట్టుండి కనిపించకుండాపోతుంది. తల్లితో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లినా లాభం లేకపోవడంతో, అప్పునే స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతాడు. టీచర్ కృష్ణ (సులక్షణా బారువా), పోలీస్ మొహమ్మద్లతో కలిసి మోమో కోసం వెతుకులాట ప్రారంభిస్తాడు.
మరోవైపు బిహార్లోని ఓ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో పనిచేసే ప్రిన్స్ (నిఖిల్ కుమార్) అనే యువకుడు హఠాత్తుగా మాయమవుతాడు. అతడు ప్రేమగా పెంచుకున్న 'ఆస్కర్' అనే స్ట్రీట్ డాగ్ తన యజమానిని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరుతుంది. ప్రిన్స్ కనిపించకుండాపోవడంతో అతడి స్నేహితులకు అండగా నిలబడతాడు టీచర్ పంకజ్ త్రిపాఠి.
పోలీసులు పెద్దగా పట్టించుకోని ఈ రెండు కిడ్నాప్ కేసుల వెనుక చాలా పెద్ద ఆర్గాన్ ట్రాఫికింగ్ (అవయవాల దందా), డాగ్ మీట్, డాగ్ ట్రాఫికింగ్ మాఫియా దాగి ఉంటుంది. మరి అప్పు తన మోమోను దక్కించుకున్నాడా? ఆస్కర్ తన యజమాని ప్రిన్స్ ప్రాణాలను కాపాడుకుందా? వీరికి పంజాబీ ఆర్టీఓ ఆఫీసర్ (పవన్ మల్హోత్రా) ఎలా సాయపడ్డాడు? అనేదే మిగతా కథ.
డాగ్ స్మార్ట్.. కిడ్ షెర్లాక్ హోమ్స్
దర్శకుడు అమిత్ రాయ్ ఈ కథను చిన్నపిల్లలు చదువుకునే ఒక డిటెక్టివ్ మిస్టరీ నవల తరహాలో ప్రెజెంట్ చేశారు. సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ముందుకు వెళ్తుంది. రొటీన్ కిడ్స్ సినిమాలా కాకుండా దీనికి కాస్త డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ టచ్ ఇచ్చారు.
అప్పు పాత్రను సత్యజిత్ రే సృష్టించిన ఫేమస్ డిటెక్టివ్ 'ఫెలుడా' లేదా 'షెర్లాక్ హోమ్స్' శైలిలో డిజైన్ చేశారు. రుబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ చేస్తూ మైండ్ ని షార్ప్ గా వాడే అప్పు.. కేవలం సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఆన్లైన్ పేమెంట్స్, ట్రీట్ ప్యాకెట్స్ లాంటి చిన్న చిన్న క్లూస్తో కిడ్నాపర్లను ట్రాక్ చేయడం థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది. అయితే ఒక చిన్న పిల్లాడు అంత పెద్ద క్రైమ్ నెట్వర్క్ను అంత ఈజీగా ఛేదించడం కొంచెం లాజిక్కు దూరంగా అనిపిస్తుంది. కానీ, తన కుక్కను కాపాడుకోవాలనే చిన్నారి ఎమోషన్ ముందు ఆ చిన్న లాజిక్ లోపాలు పెద్దగా అనిపించవు.
సినిమాలో మెయిన్ హైలైట్ 'ఆస్కర్' డాగ్ ట్రాక్. పేదరికంలో ఉన్న ప్రిన్స్, అతడి డాగ్ ఆస్కర్ మధ్య ఉన్న బాండింగ్ గుండెలను పిండేస్తుంది. ప్రిన్స్ తండ్రి "మా అబ్బాయి ఒక కిడ్నీతో బ్రతకగలడా?" అని అడిగే సీన్ పేదరికం ఘోరమైన నిజాన్ని మన ముందర ఉంచుతుంది. హంగేరియన్ డైరెక్టర్ కోర్నెల్ ముండ్రుచో తీసిన 'వైట్ గాడ్' సినిమా ప్రేరణతో వందలాది వీధి కుక్కలు ఒకేసారి తిరగబడే సన్నివేశాన్ని డిజైన్ చేశారు. మాతే హెర్బాయి సినిమాటోగ్రఫీ, ముఖ్యంగా పౌర్ణమి రాత్రి ఆస్కర్ ఆకాశం వైపు చూస్తూ అరిచే ఫ్రేమ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
నటీనటుల యాక్టింగ్ ఎలా ఉంది?
ఈ సినిమాలో పెద్ద నటుల కంటే కూడా చిన్నారులు, డాగ్స్ యాక్టింగే హైలైట్ అని చెప్పాలి.
• మాహి రాయ్ (అప్పు): కాన్ఫిడెంట్ యాక్టింగ్ తో ఆకట్టుకున్నాడు. పెద్దవాళ్లకు కౌంటర్లు వేస్తూ, డిటెక్టివ్ గా సీన్స్ లో జీవించాడు.
• బ్రూనో (ఆస్కర్ - డాగ్): ఈ కుక్క యాక్టింగ్ నిజంగా మైండ్ బ్లోయింగ్. ఆందోళన, కోపం, ప్రేమానురాగాలు.. ఇలా ప్రతి ఎమోషన్ను ఆస్కర్ అద్భుతంగా పండించింది. కచ్చితంగా డాగ్ కేటగిరీలో ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వొచ్చు అనే రేంజ్ లో నటించింది.
• పంకజ్ త్రిపాఠి: టీచర్ పాత్రలో కనిపించారు. పాత్ర పరిధి తక్కువే అయినా ఉన్నంతలో తన మార్క్ సహజ నటనతో సపోర్ట్ చేశారు.
• పవన్ మల్హోత్రా, రాజేష్ కుమార్: పంజాబీ ఆఫీసర్ గా పవన్ మల్హోత్రా చిరాకుపడుతూనే కాస్త ఫన్ అందించగా, మిగతా నటీనటులు తమ పరిధి మేర మెప్పించారు.
Ohh My Dog ప్లస్ పాయింట్లు, మైనస్ పాయింట్లు ఇవే
ప్లస్ పాయింట్స్:
• కుక్కలు (ఆస్కర్, మోమో), మాహి రాయ్ పర్ఫార్మెన్స్
• డిటెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, చిన్నపిల్లల ఎమోషనల్ బాండింగ్
• సినిమాటోగ్రఫీ, అస్సాం-బిహార్ కట్స్ తో సాగే స్మార్ట్ ఎడిటింగ్
• సమాజంలోని ఆర్గాన్ ట్రాఫికింగ్ పై తీసిన క్రైమ్ డ్రామా సెటప్
మైనస్ పాయింట్స్:
• 150 నిమిషాల నిడివి సినిమాకు పెద్ద మైనస్. కథ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది.
• కొన్ని చోట్ల లాజిక్ లేని సీన్స్.
• క్లైమాక్స్ బిల్డప్ ఎక్కువై ఎమోషనల్ పంచ్ కాస్త తగ్గడం.
ఫైనల్ గా ఓ మై డాగ్ సినిమా ఎలా ఉంది?
'ఓ మై డాగ్' 100% పర్ఫెక్ట్ సినిమా కాకపోవచ్చు. లెంత్ కాస్త ఎక్కువ అవ్వడం, స్లో పేస్ వల్ల అక్కడక్కడా కాస్త బోర్ కొడుతుంది. కానీ, ఈ సినిమాలో ఉన్న మంచి బాండింగ్ విలువలు మిమ్మల్ని మెప్పిస్తాయి. అప్పు-మోమో, ఆస్కర్-ప్రిన్స్ అనుబంధం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. కుక్కలను కేవలం జంతువులుగా కాకుండా ఇంటి సభ్యుడిగా భావించే ప్రతి ఒక్కరికీ, పిల్లలకు ఈ సినిమా ఒక మంచి ఎమోషనల్ రైడ్. ఈ వారాంతంలో ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడటానికి ఇది ఒక గుడ్ కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ అని చెప్పొచ్చు.
మూవీ రివ్యూ: ఓ మై డాగ్ (Ohh My Dog)
నటీనటులు: మాహి రాయ్, బ్రూనో (ఆస్కర్ డాగ్), పంకజ్ త్రిపాఠి, పవన్ మల్హోత్రా, రాజేష్ కుమార్, గీతా అగర్వాల్ శర్మ, సులక్షణా బారువా, విజయ్ మిశ్రా తదితరులు
దర్శకత్వం: అమిత్ రాయ్
సినిమాటోగ్రఫీ : మాతే హెర్బాయి
కూర్పు: సువీర్ నాథ్