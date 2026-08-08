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Chapati: గ్యాస్ పై నేరుగా చపాతీ కాల్చుతుంటే..ఇది తెలుసుకోండి ఫస్ట్

ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా, డైట్ చేసేవాళ్లు డిన్నర్ లో చపాతీలు తింటుంటారు. చపాతీలు పొంగితే మెత్తగా ఉంటాయి. తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది.

food-life Aug 08 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:others
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అప్పడాల్లా అయిపోతాయి

కానీ చపాతీలు ఎప్పుడూ ఇలాగే పొంగవు. పిండి సరిగ్గా కలపకపోయినా, పిండి బాగాలేకపోయినా చపాతీలు అప్పడాల్లా అయిపోతాయి.

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గ్యాస్ పై కాల్చుతున్నారా?

అందుకే చపాతీలు సరిగ్గా పొంగాలని, బాగా కాలాలని కొందరు నేరుగా గ్యాస్ మంటపై పెట్టి కాలుస్తారు. కానీ ఇలా చేయడం చాలా తప్పు.

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ఆరోగ్యానికి హానికరం

నేరుగా గ్యాస్‌పై కాల్చిన చపాతీలు తినడం వల్ల శరీరంలోని అవయవాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ విషయాన్ని 'జర్నల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ'లో ప్రచురించిన ఓ పరిశోధన వెల్లడించింది.

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విష వాయువుల విడుదల

గ్యాస్ స్టవ్‌లు, గ్యాస్ గ్రిల్స్ మండేటప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వంటి హానికరమైన వాయువులను విడుదల చేస్తాయి. ఇవి శరీరానికి చాలా ప్రమాదకరం.

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క్యాన్సర్ కారకాలు

మరో అధ్యయనం ప్రకారం, ఆహారాన్ని అధిక ఉష్ణోగ్రతలో వండినప్పుడు 'కార్సినోజెన్స్' అనే క్యాన్సర్ కారకాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి శరీరానికి అస్సలు మంచివి కావు.

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క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు

చపాతీలను ఇలా నేరుగా మంటపై కాల్చడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, శ్వాసకోశ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు కూడా రావొచ్చు.

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