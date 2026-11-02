Plate Idli : ఇడ్లీ పాత్ర లేకుండానే హోటల్ స్టైల్ తట్టె ఇడ్లీ..ఈజీ ప్రాసెస్ చూసేయండి
Plate Idli : ఇంట్లో ఇడ్లీ ప్లేట్ లేకపోయినా పర్లేదు.. గిన్నె, కాటన్ క్లాత్ ఉంటే చాలు. ఎలాంటి ప్రత్యేక గిన్నెలు అవసరం లేకుండానే హోటల్ స్టైల్లో మెత్తటి తట్టె ఇడ్లీని ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో తెలుసుకోండి.
ప్లేట్ లేకుండా తట్టె ఇడ్లీ ఎలా చేయాలి?
ఇడ్లీ అనగానే మనకు చిన్న చిన్న ఇడ్లీలే గుర్తొస్తాయి. కానీ హోటల్స్లో దొరికే పెద్ద సైజు తట్టె ఇడ్లీని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా పాత్రలు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో ఉండే గిన్నె, ఇడ్లీ క్లాత్, రెగ్యులర్గా రుబ్బుకునే ఇడ్లీ పిండి ఉంటే చాలు. చాలా సింపుల్గా ఆవిరి మీద ఉడికించి, మెత్తటి తట్టె ఇడ్లీని టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు.
తట్టె ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఇడ్లీ పిండి - తగినంత
- నీళ్లు - తగినన్ని
- ఇడ్లీ క్లాత్ లేదా శుభ్రమైన పల్చటి కాటన్ క్లాత్ - 1
- గిన్నె లేదా పాత్ర - 1
- దారం - కట్టడానికి
మనం రోజూ ఇడ్లీలు వేసుకునే పులిసిన పిండినే వాడొచ్చు. దీనికోసం మళ్లీ కొత్తగా పిండి రుబ్బాల్సిన పనిలేదు.
ప్లేట్ లేకుండా తట్టె ఇడ్లీ తయారీ
ముందుగా ఒక మందపాటి గిన్నె లేదా పాత్రను తీసుకోండి. అందులో 2-3 కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెను పొయ్యి మీద పెట్టి మీడియం మంట మీద వేడి చేయండి. నీళ్లు బాగా మరిగి ఆవిరి రావడం మొదలయ్యాక తర్వాతి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి.
గిన్నె మూతికి బట్ట కట్టాలి
శుభ్రమైన, పల్చటి కాటన్ క్లాత్ లేదా ఇడ్లీ క్లాత్ తీసుకోండి. ఆ బట్ట గిన్నె మూతిని పూర్తిగా కవర్ చేసేలా ఉండాలి. గిన్నె మూతి మీద బట్టను పరిచి, అంచులను బయటకు మడిచి, మందపాటి దారంతో గట్టిగా కట్టేయండి. బట్టకు మంట తగలకుండా జాగ్రత్త పడాలి. వాడే ముందు బట్టను బాగా ఉతికి, ఆరబెట్టుకోవాలి.
మనం రోజూ వాడే పులిసిన ఇడ్లీ పిండినే తీసుకోవాలి. పిండిని గట్టిగా కలపకుండా నెమ్మదిగా కలుపుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే పిండిలోని గాలి పోకుండా ఉండి, ఇడ్లీలు మెత్తగా వస్తాయి.
బట్ట మీద పిండి పోయాలి
గిన్నెలోంచి ఆవిరి వస్తున్నప్పుడు, కట్టిన బట్ట మీద ఇడ్లీ పిండిని నెమ్మదిగా పోయాలి. చిన్న ఇడ్లీల్లా కాకుండా, కాస్త ఎక్కువ పిండి పోసి తట్టె ఇడ్లీ సైజులో పరుచుకోవాలి. పిండి పోశాక ఒక పెద్ద మూతతో కవర్ చేసి, మీడియం మంట మీద ఆవిరితో ఉడికించాలి. పిండి పరిమాణాన్ని బట్టి ఇది ఉడకడానికి 10 నుంచి 15 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
ఇడ్లీ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేయాలి
ఇడ్లీ మధ్యలో ఒక శుభ్రమైన పుల్ల లేదా టూత్ పిక్ గుచ్చి చూడండి. పుల్లకు పిండి అంటుకోకపోతే ఇడ్లీ ఉడికినట్లే. ఒకవేళ పిండి అంటుకుంటే మరో 3-5 నిమిషాలు ఉడికించండి. ఇడ్లీ స్పాంజ్లా ఉబ్బి, పైన గట్టిపడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు.
స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ఇడ్లీ చుట్టూ కొద్దిగా నీళ్లు చల్లండి. అప్పుడు ఇడ్లీ కాస్త ఉబ్బుతుంది. ఆ టైమ్లో అట్లకాడతో ఇడ్లీ విరిగిపోకుండా బట్ట మీద నుంచి నెమ్మదిగా తీయాలి. అంతే, వేడివేడి తట్టె ఇడ్లీ రెడీ.
ఇడ్లీ పిండి మరీ నీళ్లలా కాకుండా, రెగ్యులర్ ఇడ్లీ పిండిలాగే ఉండాలి. పిండిని మరీ ఎక్కువగా పోయకుండా, సమాన మందంతో పరుచుకోవాలి. గిన్నె మూతికి బట్టను చాలా టైట్గా కట్టాలి. ఇడ్లీ ఉడికిన వెంటనే తీయకుండా, ఒకట్రెండు నిమిషాలు చల్లారనిచ్చి తీస్తే ఈజీగా వస్తుంది. గిన్నెలో సరిపడా నీళ్లు ఉండాలి. ఉడికేటప్పుడు నీళ్లు పూర్తిగా ఇంకిపోకుండా చూసుకోవాలి.
దేనితో తింటే బాగుంటుంది?
ఈ మెత్తటి తట్టె ఇడ్లీని కొబ్బరి చట్నీ, కారం చట్నీ, సాంబార్ లేదా ఇడ్లీ పొడితో తింటే అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. హోటల్ స్టైల్ తట్టె ఇడ్లీని ఇంట్లోనే, ఎలాంటి ప్రత్యేక పాత్రలు లేకుండా చేసి ఇంట్లో వాళ్లని సర్ ప్రైజ్ చేయొచ్చు.
తట్టె ఇడ్లీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్లేట్లు లేనివాళ్లు ఈ ట్రిక్ ట్రై చేయొచ్చు. అయితే గిన్నె మూతికి బట్టను సేఫ్గా కట్టాలి. ఆవిరి బయటకు పోకుండా మూతపెట్టి ఉడికించడమే ఈ మెత్తటి ఇడ్లీ సీక్రెట్.