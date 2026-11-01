Jalebi/Tang Huan: మన జిలేబీకి చైనా వెర్షన్ ఇది.. దీని పేరేంటో తెలుసా?
Jalebi/Tang Huan: జిలేబీ పేరు వినగానే నోరూరిపోతుంది కదా. అయితే మనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఈ స్వీట్ను పోలిన మరో రెసిపీ కూడా చైనాలో ఉంది. అచ్చం జిలేబీలానే ఉంటుంది. వీటి తయారీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మరి వీటిని ఏమంటారో తెలుసా?
మన జిలేబీకి చైనాలో ట్విన్
భారతీయులకు జిలేబీతో ఉన్న అనుబంధం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పండుగైనా, పెళ్లైనా, ఏ వేడుకైనా ఉండాల్సిందే. జిలేబీని ఇష్టపడనివారు ఎవరూ ఉండరు. అయితే మనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఈ స్వీట్ను పోలిన మరో వంటకం చైనాలోనూ ఉందని తెలుసా? దాని పేరు టాంగ్ హువాన్. చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్గా పిలిచే ఈ స్వీట్ కూడా చూడటానికి అచ్చం జిలేబీలా ఉంటుంది. అయితే తయారీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది.
చైనా జిలేబీకి పేరు టాంగ్ హువాన్!
భారత్లోని చైనా రాయబార కార్యాలయ అధికార ప్రతినిధి యు జింగ్ ఈ రెండు స్వీట్ల మధ్య ఉన్న పోలికను సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో పంచుకున్నారు. చైనాలోని షుగర్ రింగ్స్, భారత్లోని జిలేబీ.. రెండూ రుచికరమైన మెలికలతో ప్రతి ముక్కలోనూ కరకరలాడే అనుభూతిని ఇస్తాయని చెప్పారు.
చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్ను టాంగ్ హువాన్ లేదా షుగర్ స్పైరల్స్ అని పిలుస్తారు. ఇవి పలుచగా, గుండ్రంగా ఉంటాయి. పిండిని నూనెలో వేయించి తయారు చేస్తారు. తినేటప్పుడు కరకరలాడుతూ, తియ్యగా ఉంటాయి. జిలేబీతో పోలిస్తే ఇవి పలుచగా, తేలికగా ఉంటాయి.
చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు?
టాంగ్ హువాన్ తయారీలో గుడ్లను ముందుగా బాగా గిలకొడతారు. ఆ తర్వాత నీళ్లు కలిపి, బ్రెడ్ ఫ్లోర్, కేక్ ఫ్లోర్ను సమానంగా తీసుకుని అందులో వేస్తారు. దీనికి కార్న్ ఫ్లోర్, కస్టర్డ్ పౌడర్, బేకింగ్ పౌడర్, చక్కెర కలుపుతారు. ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి పిండిని సిద్ధం చేస్తారు.
ఈ స్వీట్ తయారీకి ప్రత్యేకమైన లోహపు అచ్చులను ఉపయోగిస్తారు. ఆ అచ్చులను ముందుగా పిండిలో ముంచి, ఆ తర్వాత వేడి నూనెలో ఉంచుతారు. కొద్దిసేపటికి అచ్చును మెల్లగా కదిలిస్తే పిండి విడిపోయి గుండ్రటి ఆకారంలో నూనెలో పడుతుంది. అవి బంగారు రంగులోకి మారి కరకరలాడే వరకు వేయిస్తారు. అంతే.. చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్ రెడీ.
చైనాలో ఈ స్వీట్కు చైనీస్ న్యూ ఇయర్ వేడుకల సమయంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇళ్లలోనే వీటిని తయారు చేసుకుంటారు. అంతేకాదు, వంటగదిలో చెడు మాటలు మాట్లాడితే అవి షుగర్ రింగ్లోకి వెళ్లిపోతాయని, దాని ప్రభావం వచ్చే ఏడాదిపై పడుతుందని ఓ నమ్మకం కూడా ఉంది.
మరి మన జిలేబీ ఎలా తయారవుతుంది?
భారత్లో జిలేబీ తయారీ గురించి తెలిసిందే. తోపుడుబండ్లు, బేకరీల్లో కూడా జిలేబీలు అమ్ముతుంటారు. సాయంత్రమైతే చాలు...దుకాణాలన్నీ నిండిపోయింటాయి. వేడివేడిగా జిలేబీలు తినడానికి జనం ఎగబడుతుంటారు.
జిలేబీకి, టాంగ్ హువాన్కు అసలు తేడా ఇదే!
చూడటానికి రెండూ ఒకేలా కనిపించినా తయారీలో తేడా ఉంది. మన జిలేబీ పూర్తిగా వెజ్. కానీ చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్ తయారీలో గుడ్లను ఉపయోగిస్తారు. జిలేబీని పాకంలో ముంచి తియ్యగా తయారు చేస్తే, టాంగ్ హువాన్ పిండిలోనే చక్కెర కలిపి వేయిస్తారు. జిలేబీకి ప్రత్యేకమైన పాకం రుచి ఉంటే, చైనీస్ షుగర్ రింగ్స్కు వాటి పలుచటి, కరకరలాడటమే ప్రత్యేకత.