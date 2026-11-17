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- Sweet Corn Idli: పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా క్షణాల్లో రెడీ అయిపోయే స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ
Sweet Corn Idli: పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా క్షణాల్లో రెడీ అయిపోయే స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ
Sweet Corn Idli: రోజూ చేసే ఇడ్లీతో బోర్ కొడుతోందా? అయితే కాస్త వెరైటీగా ఈ స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి. స్వీట్ కార్న్ తో తయారయ్యే ఈ ఇడ్లీ రుచిగా ఉండటమే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్కు మంచి ఆప్షన్. దీన్ని ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం.
స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ రెసిపీ చూసేయండి
కావాల్సిన పదార్థాలు
స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ ఎలా చేయాలి?
రవ్వ వేయించుకోవాలి
పోపు పెట్టుకోవాలి
ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి
స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ రెడీ
స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీకి సరైన కాంబినేషన్స్
ఇడ్లీ ఉడికిన తర్వాత పొయ్యి ఆపేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక గరిటెతో మెల్లగా తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. రుచికరమైన, మృదువైన స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ రెడీ.
ఈ ఇడ్లీని కొబ్బరి చట్నీ, టమాటా చట్నీ, పుదీనా చట్నీ, కారం చట్నీ, సాంబార్తో వడ్డించవచ్చు. ముఖ్యంగా కొబ్బరి చట్నీ, టమాటా చట్నీతో కలిపి తిన్నప్పుడు స్వీట్ కార్న్ కాస్త తీయటి రుచితో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
స్వీట్ కార్న్ ఇడ్లీ తయారీకి ముఖ్యమైన చిట్కాలు
రవ్వను కాస్త వేయించి ఉపయోగిస్తే ఇడ్లీ రుచి, సువాసన పెరుగుతాయి. స్వీట్ కార్న్ను పూర్తిగా రుబ్బకుండా కొంత భాగం అలాగే వేస్తే మంచి రుచి వస్తుంది. పిండిని 15 నుంచి 20 నిమిషాలు నాననివ్వడం ముఖ్యం. పిండి మరీ గట్టిగా ఉంటే ఇడ్లీ కఠినంగా మారుతుంది. అందుకే సరైన పదునులో నీళ్లు కలుపుకోవాలి. ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే ఇడ్లీ ఎండిపోయే అవకాశం ఉంది. పిల్లలకు చేసేటప్పుడు పచ్చిమిర్చిని తగ్గించుకోవచ్చు.
స్వీట్ కార్న్, రవ్వ, పెరుగు, క్యారెట్ లాంటి పదార్థాలు ఉండడం వల్ల రుచితో పాటే పోషకాలను ఇస్తుంది. స్వీట్ కార్న్లో ఫైబర్ ఉంటుంది. క్యారెట్లో బీటా కెరోటిన్ ఉంటుంది. పెరుగు కాల్షియం, ప్రొటీన్లను అందిస్తుంది. రవ్వ శరీరానికి కావాల్సిన శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్లను కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని పిల్లల లంచ్ బాక్స్లో పెట్టొచ్చు. వెరైటీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.