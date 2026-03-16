Muskmelon: ఖర్బుజా కొంటున్నారా? తియ్యని పండు ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
Muskmelon: పుచ్చకాయ, ఖర్జూజా పండ్లు మనకు ఎండాకాలంలో అమృతం లాంటివి. అయితే, ఈ పండ్లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా? అసలు తియ్యటి పండును ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ ఎండ వేడిని తట్టుకోవాలంటే సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మరీ ముఖ్యంగా.. పుచ్చకాయ, ఖర్బుజా లాంటి పండ్లు మన శరీరాన్ని చల్లబరుస్తాయి. అయితే.. ఈ పండ్లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మనమందరం అయోమయంలో పడిపోతూ ఉంటాం. ఈ పండ్లన్నీ చూడటానికి ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి.. వాటిలో తియ్యగా ఉండే పండును ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.రంగు, గీతలు..
ఖర్జుజా పండు రంగు, దాని పై ఉన్న గీతల ఆధారంగా కూడా మనం తియ్యని పండును గుర్తించొచ్చు. పండుపైన ఉండే గీతల మధ్య రెండు వేళ్ల అంత దూరం ఉంటే, ఆ పండు పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చిందని అర్థం. పండు రంగు పచ్చగా కాకుండా.. క్రీమ్ లేదా గోల్డెన్ ఎల్లో ఉంటే... అది సహజంగా పండినట్లు.
2.బరువు..
పండు చేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు దాని పరిమాణం కంటే బరువు ఎక్కువగా అనిపిస్తే.. అందులో రసం నిండుగా ఉందని అర్థం. ఇలాంటి కాయలు తియ్యగా ఉంటాయి. అంతేకాదు.. మనం పండు తొడిమ భాగం వద్ద మెల్లగా నొక్కి చూడాలి. అది కాస్త మెత్తగా లోపలికి వెళితే అది తీయగా ఉందని అర్థం. మరీ గట్టిగా ఉంటే .. అది పచ్చిగా ఉందని, మరీ మెత్తగా ఉంటే.. కుళ్లిపోయిందని అర్థం.
3.సువాసన..
పండు నుండి మంచి మధురమైన సువాసన వస్తుంటే.. అది తియ్యగా ఉందని అర్థం. వాసన రాకపోతే.. అది చప్పగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
4. తొడిమ , పగుళ్లు:
పండు తొడిమ దానంతట అదే విడిపోయి, ఆ ప్రదేశం మృదువుగా ఉంటే అది తీయటి పండు.పండు పైన అక్కడక్కడా గోధుమ రంగు మచ్చలు లేదా చిన్న పగుళ్లు ఉంటే భయపడకండి, అవి ఎండలో బాగా పండిన తీయటి పండ్లకు సంకేతం.
5. శబ్దం (Sound Test):
పండును వేలితో తట్టినప్పుడు డొల్లగా (Hollow sound) శబ్దం వస్తే అది పక్వానికి వచ్చినట్లు. శబ్దం భారంగా వస్తే అది ఇంకా పండలేదని గుర్తించాలి.
స్వచ్ఛమైన పండును ఎలా గుర్తించాలి..?
అతిగా మెరిసే పండ్లు: పండు తొక్క మరీ మెరుస్తూ (Shiny) ఉంటే దానికి వ్యాక్స్ లేదా రసాయనాలు పూసి ఉండవచ్చు. సహజంగా పండిన పండు తొక్క కొంచెం మొద్దుబారినట్లు (Dull) ఉంటుంది.
కృత్రిమ రంగు: పండు లోపల రంగు మరీ ఎర్రగా లేదా అసాధారణంగా ఉంటే అది ఇంజెక్షన్ల వల్ల కావచ్చు. పండును కోసినప్పుడు రంగు సహజంగా ఉండాలి.