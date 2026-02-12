Sugarcane Juice: ఎండాకాలంలో..చెరకు రసం తాగితే ఏమౌతుంది..?
Sugarcane Juice: చెరకు రసాన్ని చాలా మంది దాహం తీర్చే పానీయంగా మాత్రమే చూస్తారు. కానీ.. దీనిని రోజూ తాగడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని మీకు తెలుసా?
చలికాలం పోయింది. ఎండాకాలం ఎండలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి. ఈ ఎండల్లో దాహం తీర్చుకోవడానికి మనకు చెరకు రసం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం దాహం తీర్చడానికి మాత్రమే కాదు.. శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించే ఎనర్జీ డ్రింక్ కూడా. మరి.. ఈ ఎండాకాలంలో ప్రతిరోజూ చెరకు రసం తాగడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1. తక్షణ శక్తి (Instant Energy Boost)
చెరకు రసంలో సహజ సిద్ధమైన సుక్రోజ్ ఉంటుంది. మీరు అలసిపోయినప్పుడు ఒక గ్లాసు చెరకు రసం తాగితే, అది శరీరంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి మీకు వెంటనే శక్తినిస్తుంది. ఎండలో తిరిగే వారికి ఇది దివ్యౌషధం.
2. లివర్ ఆరోగ్యానికి మేలు (Liver Health)
ఆయుర్వేదం ప్రకారం, చెరకు రసం కాలేయానికి (Liver) చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా కామెర్లు (Jaundice) ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలోని ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యతను కాపాడుతూ, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది.
3. కిడ్నీల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది
చెరకు రసం ఒక మంచి డైయూరిటిక్ (Diuretic). అంటే ఇది మూత్ర విసర్జన సాఫీగా సాగేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడకుండా ఉండటంతో పాటు, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ (UTI) మూత్రంలో మంట వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
4. జీర్ణక్రియకు సహకారం
ఇందులో ఉండే పొటాషియం జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. మలబద్ధకం సమస్య ఉన్నవారు చెరకు రసం తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి కడుపు తేలికగా ఉంటుంది.
5. చర్మ సౌందర్యం
చెరకు రసంలో ఉండే ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్స్ (AHA) మొటిమలను తగ్గించి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి. ఇది వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే ముడతలను కూడా నివారిస్తుంది.
వీళ్లు మాత్రం చెరకు రసం తాగకూడదు...
డయాబెటిస్: ఇందులో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, మధుమేహం ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా లేకుండా దీనిని తాగకూడదు.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు: ఇందులో క్యాలరీలు ఎక్కువే, కాబట్టి అతిగా తాగితే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
శుభ్రత: బయట బండ్ల దగ్గర తాగేటప్పుడు ఈగలు వాలకుండా, శుభ్రమైన గ్లాసుల్లో ఇస్తున్నారో లేదో చూసుకోవాలి. లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
నిల్వ ఉంచకూడదు: చెరకు రసం తీయగానే తాగేయాలి. 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు నిల్వ ఉంచితే అది ఆక్సీకరణం చెంది పాడవుతుంది.
ముగింపు:
చెరకు రసంలో కొంచెం నిమ్మరసం, అల్లం ముక్క , నల్ల ఉప్పు (Black Salt) కలుపుకుని తాగితే దాని రుచితో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి.