Raisin Water: నాన పెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

food-life Feb 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది

కిస్‌మిస్‌ నీళ్లు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడి, గ్యాస్ సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది

కిస్‌మిస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి. చర్మం మెరిసేలా చేసే విటమిన్ ఎ, ఇ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది

నానబెట్టిన కిస్‌మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. దీనివల్ల ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకోకుండా ఉంటారు. ఫలితంగా అతిగా తినే అలవాటు తగ్గి, బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

కిస్‌మిస్‌లో కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించే డైటరీ ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. కిస్‌మిస్‌ను రోజూ తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
రక్తహీనతను నివారిస్తుంది

నానబెట్టిన కిస్‌మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల శరీరానికి ఐరన్ వేగంగా అందుతుంది. ఇది రక్తహీనత (అనీమియా) సమస్య రాకుండా నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty

