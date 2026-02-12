Raisin Water: నాన పెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

కిస్మిస్ నీళ్లు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడి, గ్యాస్ సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
కిస్మిస్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి. చర్మం మెరిసేలా చేసే విటమిన్ ఎ, ఇ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
నానబెట్టిన కిస్మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. దీనివల్ల ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకోకుండా ఉంటారు. ఫలితంగా అతిగా తినే అలవాటు తగ్గి, బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
కిస్మిస్లో కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించే డైటరీ ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. కిస్మిస్ను రోజూ తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.
నానబెట్టిన కిస్మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల శరీరానికి ఐరన్ వేగంగా అందుతుంది. ఇది రక్తహీనత (అనీమియా) సమస్య రాకుండా నివారిస్తుంది.
