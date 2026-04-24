Egg Boiled water:కోడి గుడ్లు ఉడికించిన నీరు పారబోస్తున్నారా? ఎలా వాడాలో తెలుసా?
Egg Boiled water: కోడి గుడ్లు ఉడికించిన తర్వాత ఆ నీటిని ఏం చేస్తున్నారు? పారబోస్తున్నారా? ఆ నీటిని ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించొచ్చో తెలుసా? ఆ నీటిలో ఎన్ని పోషకాలు ఉన్నాయో తెలుసా?
వంట గదిలో మనం పని చేస్తున్నప్పుడు, వంట చేస్తున్నప్పుడు కొన్నింటిని పనికిరావు అని డస్ట్ బిన్ లో పారేస్తూ ఉంటాం. కానీ, వాటిలో కొన్ని విలువైనవి కూడా ఉంటాయి. గుడ్లు ఉడకపెట్టిన తర్వాత మిగిలే నీరు కూడా అలాంటిదే. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా కోడిగుడ్లు ఉడకపెడుతూనే ఉంటారు. అలా ఉడకపెట్టిన తర్వాత నీటిని సింక్ లో పారబోస్తే ఉంటాం. కానీ.. ఈ నీటిని చాలా రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు.గుడ్డు ఉడకపెట్టిన నీటిలో పొటాషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మరి, ఈ నీరు దేనికి ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి....
కోడిగుడ్డు పెంకులో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. వాటిని నీటిలో ఉడకపెట్టినప్పుడు.. ఆ కాల్షియం నీటిలోకి కూడా విడుదల అవుతుంది. ఈ నీటిని మొక్కలపై పోసినప్పుడు, మొక్కల కణాలకు, వేర్లకు కాల్షియం అందుతుంది. దీని వల్ల మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. అయితే.. ఆ నీళ్లు వేడిగా ఉన్నప్పుడు పోయకూడదు. ఆ నీరు చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మొక్కలకు పోయాలి.
మనలో కాల్షియం లోపాన్ని కూడా తగ్గించొచ్చు...
కోడిగుడ్డు పెంకులో 90 శాతానికిపైగా కాల్షియం ఉంటుంది. గుడ్డును ఉడకపెట్టినప్పుడు ఆ కాల్షియం కొంత భాగం నీటిలోకి విడుదల అవుతుంది. ఈ నీటిని పోషక జలం అని కూడా పిలుస్తారు. చాలా మంది ఈ నీటిని సూప్ ల్లో కూడా వాడుతుంటారు. అలా సూప్ లో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో కాల్షియం లోపం ఉంటే అది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే, ఇలా సూప్ లో వాడాలి అంటే.. ముందుగా కోడిగుడ్లను నీటిలో శుభ్రం చేయాలి. ఆ గుడ్లు కూడా నేచురల్ వి ఎంచుకోవడం మంచిది.
జుట్టు, చర్మానికి పోషణ...
నమ్మడానికి కాస్త వింతగా అనిపించినప్పటికీ.. కోడిగుడ్లు ఉడికించిన నీరు మన జుట్టు, చర్మానికి మంచి పోషణ అందిస్తుంది. ఈ నీటిలోని ఖనిజాలు జుట్టు కుదుళ్లను బలపరచడానికి, చుండ్రు సమస్యను తగ్గించడానికి, జుట్టు మెరిచేలా, ఆరోగ్యంగా కనిపించేలా చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. గుడ్లు ఉడికించిన తర్వాత ఆ నీటిని చల్లారనిచ్చి.. తర్వాత దానితో హెయిర్ వాష్ చేయాలి. రెగ్యులర్ గా చేయడం వల్ల జుట్టు అందంగా మారుతుంది. ఈ నీటిని ఫేస్ కి టోనర్ గా వాడితే.. చర్మం కూడా అందంగా మారుతుంది.
పెంపుడు జంతువుల ఎముకలను బలపరుస్తుంది
ఈ నీరు మనుషులకే కాకుండా పెంపుడు జంతువులకు కూడా ప్రయోజనకరం. మీకు కుక్క లేదా పిల్లి ఉంటే, వాటి ఆహారంలో ఈ నీటిని కలపడం వల్ల వాటి ఎముకలు , దంతాలు బలపడతాయి. ఇది కీళ్ల నొప్పులు, కాల్షియం లోపాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే...
ఈ నీటి ప్రయోజనాలను పొందడానికి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం దాని స్వచ్ఛత. గుడ్ల పెంకుల నుండి మురికి నీటిలోకి రాకుండా ఉండటానికి, వాటిని ఉడకబెట్టే ముందు శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. మీరు దీనిని మొక్కలకు నీరు పోయడం కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తుంటే, దానిని ఫ్రిజ్లో గాజు సీసాలో నిల్వ చేసి, 24 గంటలలోపు వాడండి. ఉడకబెట్టేటప్పుడు గుడ్లు నీటిలో పగిలిపోతే, ఆ నీటిని ఉపయోగించవద్దు.