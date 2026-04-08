- Home
- Life
- Electric Kettle: బ్యాచిలర్స్ కి వరం.. ఒక ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఉంటే చాలు, గ్యాస్ తో పని లేదు..ఎన్ని వంటలు చేయచ్చో తెలుసా?
Electric Kettle: బ్యాచిలర్స్ కి వరం.. ఒక ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఉంటే చాలు, గ్యాస్ తో పని లేదు..ఎన్ని వంటలు చేయచ్చో తెలుసా?
Electric Kettle: ఎల్పీజీ గ్యాస్ దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా అందుబాటులో లేదా? అయితే, మీ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఉంటే చాలు. ఎన్ని వంటలు చేయచ్చో తెలుసా?
Electric Kettle
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సమయానికి దొరకక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోతే కనీసం ఇండక్షన్ స్టవ్ కానీ, ఖరీదైన ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు కొనేవారు కూడా ఎక్కువైపోయారు. కానీ.. ఇంత ఖర్చు లేకుండా... ఇంట్లో ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఉంటే చాలు.
దాదాపు అందరు ఇళ్ల్లో ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్స్ ఉంటాయి. దానిని అందరు కేవలం నీరు వేడి చేయడానికి మాత్రమే వాడుతుంటారు. కానీ, దీనిని సూపర్ హీరోగా.. అనేక పనులను ఉపయోగించొచ్చు. ముఖ్యంగా బ్యాచిలర్స్ కి ఇదొక వరంలా పని చేస్తుంది. మరి, ఈ కెటిల్ లో ఎన్ని రకాల వంటలు చేయచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.హెల్దీ బ్రేక్ ఫాస్ట్...
ఉదయం మీకు చాలా తొందరగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. దీని కోసం మీరు ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ లో నీటిని మరిగించాలి. దానిని ఒక గిన్నెలో ఇన్ స్టంట్ ఓట్ మీల్ లో పోయాలి. అంతే మీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. అంతేకాదు.. సడెన్ గా అర్థరాత్రి ఆకలి వేసినప్పుడు కూడా ఈ కెటిల్ మీరు మ్యాగీ లేదా పాస్తా లాంటివి రెడీ చేసుకోవచ్చు.
2.గుడ్లు ఉడకపెట్టడానికి...
మీరు ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ లో కోడి గుడ్లు కూడా ఉడకపెట్టొచ్చు. కెటిల్ ల నీరు, అందులో కోడి గుడ్లు వేసి కెటిల్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే గుడ్లు రెడీ అయిపోతాయి. స్టవ్ మీద కంటే.. కెటిల్ లో గుడ్లు చాలా తొందరగా ఉడుకుతాయి.
3.నిమిషాల్లో వేడి వేడి సూప్, అన్నం కూడా..
మీకు వేడి వేడిగా సూప్ తాగాలి అనిపించినప్పుడు, కెటిల్ లో నీటిని మరిగించి.. సూప్ మిక్స్ వేసి కలిపి తాగితే సరిపోతుంది. చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. అంతేకాదు.. ఈ కెటిల్ లో అన్నం కూడా చాలా ఈజీగా ఉడికించొచ్చు. సరైన మోతాదులో బియ్యం, నీరు కెటిల్ వేసి ఆన్ చేస్తే.. వేడి వేడిగా అన్నం కూడా ఉడుకుతుంది. కెటిల్ లోని స్టీమ్ సెన్సార్ మీ అన్నం సమానంగా ఉడికేలా చేస్తుంది. ఎక్కువసేపు వేడిగా కూడా ఉంచుతుంది.
4.కాఫీ, హాట్ చాక్లెట్...
మీ ఇంటికి అతిథులు వస్తున్నట్లయితే.. మీరు ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ లో 5 నుంచి 6 మందికి సరిపడా కాఫీ లేదా హాట్ చాక్లెట్ తయారు చేసుకోవచ్చు.
5. వంటకు మాత్రమేకాదు.. సౌందర్య సాధనంగా కూడా వాడొచ్చు....
ఫేషియల్ స్టీమ్
మీకు మెరిసే ముఖం కావాలి కానీ పార్లర్కు వెళ్ళడానికి సమయం లేకపోతే, ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కెటిల్లో నీటిని వేడి చేసి, దానిని ఫేషియల్ స్టీమింగ్ కోసం ఉపయోగించండి.
బాటిళ్ల స్టెరిలైజేషన్
మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్లయితే, వారి ఫీడింగ్ బాటిళ్లను శుభ్రం చేయడానికి కూడా కెటిల్ వాడొచ్చు. అందులో నీటిని మరిగించి.. ఆ నీటితో బాటిల్లు శుభ్రం చేయచ్చు. లేదంటే.. బాటిల్స్ కెటిల్ వేసి నీరు పోసి కాసేపు మరిగించినా సరిపోతుంది.