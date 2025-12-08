Chicken Liver , Mutton Liver: లివర్ ని వీళ్లు మాత్రం తినకూడదు..?
Chicken Liver, Mutton Liver : మీరు మాంసాహార ప్రియులా? చికెన్, మటన్ లివర్ కూడా రెగ్యులర్ గా తింటున్నారా? ఎన్ని పోషకాలతో నిండిన ఈ లివర్ కొందరికి మాత్రం విషంతో సమానం అని మీకు తెలుసా?
మాంసాహారం ఇష్టపడేవారు మనలో చాలా మంది ఉంటారు. రోజూ కూడా నాన్ వెజ్ తినేవాళ్లు ఉంటారు. ఇక.. అందులో లివర్ ని మహా ఇష్టంగా తింటారు. లివర్ లో పోషకాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ, కొందరు మాత్రం పొరపాటున కూడా లివర్ మాత్రం తినకూడదు. ముఖ్యంగా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు పొరపాటున కూడా లివర్ తినకూడదు. మరి ఎవరు తినకూడదు? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...
ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు అస్సలు తినకూడదు...
అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు...
లివర్ లో కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉంటుంది. LDL ( చెడు కొలెస్ట్రాల్) పెరిగే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. హృదయ సంబంధిత సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి, హార్ట్ పేషెంట్స్, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు చికెన్, మటన్ లివర్ లను పూర్తిగా దూరంగా ఉంచడమే మంచిది.
బీపీ, హైపరేటెన్షన్ ఉన్నవారు....
లివర్ లో సోడియం, ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు రక్తపోటు సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే.. రక్తపోటు నియంత్రణలో లేనివారు ఈ ఆహారాన్ని తినకపోవడమే మంచిది.
కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడేవారు...
లివర్ లో ప్రోటీన్, ఖనిజాలు అధికంగా ఉండటం వల్ల కిడ్నీలపై అధనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. క్రియాటిన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు.. చికెన్, మటన్ లివర్ లాంటివి తినకపోవడమే మంచిది.
గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలిచ్చే తల్లులు...
మటన్, చికెన్ లివర్ లలో విటమిన్ ఏ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఫీటస్ డెవలప్మెంట్ కు హాని కలిగిస్తుంది. హార్మోన్ అసమతుల్యతకు కారణం అవుతుంది. కాబట్టి, వైద్యుడి అనుమతి లేకుండా.. తీసుకోకూడదు.
వీరు కూడా తినకూడదు....
మజిల్ డిజార్డర్స్, ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్యలు ఉన్నవారు...
లివర్ లో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల కండరాల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ కి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళ్లు కూడా లివర్ వంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
చిన్న పిల్లలు...
చిన్న పిల్లలకు కూడా లివర్ పెట్టకూడదు. అంటే పూర్తిగా పెట్టకూడదు అని కాదు కానీ, ఎక్కువగా పెట్టకూడదు. లివర్ ఎక్కువగా పిల్లలకు పెట్టడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకు రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు లివర్ పెట్టకపోవడమే మంచిది. పెట్టినా చాలా మితంగా పెట్టాలి.
లివర్ తినేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు....
లివర్ తినేవారు కూడా కొన్ని నియమాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వారానికి ఒకటి, రెండుసార్లకు మించి తినకూడదు. పూర్తిగా ఉడికించిన తర్వాత మాత్రమే తినాలి. నాణ్యమైన మాంసాహారాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. రోజూ తినడం ఎవరికైనా ప్రమాదమే.