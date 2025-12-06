Telugu

ఉదయాన్నే ఈ జ్యూస్ లు తాగితే బరువు తగ్గడం ఈజీ

food-life Dec 06 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అల్లం నీరు

ప్రతిరోజూ అల్లం నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Image credits: Getty
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలోని కాటెచిన్ అనే సమ్మేళనం జీవక్రియను వేగవంతం చేసి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
సోంపు నీరు

సోంపు బరువు తగ్గడానికి, ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. రోజూ సోంపు నీరు తాగడం బరువు తగ్గడానికి ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Image credits: Getty
నిమ్మరసం

నిమ్మరసం తాగడం బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు, నిమ్మరసం తాగడం శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచుతుంది.

Image credits: Getty
పసుపు నీరు

పొట్టలోని కొవ్వును తగ్గించి, బరువు తగ్గడానికి పసుపు నీరు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
జీలకర్ర నీరు

జీలకర్రలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు బరువు తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

Image credits: Getty

