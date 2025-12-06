ప్రతిరోజూ అల్లం నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
గ్రీన్ టీలోని కాటెచిన్ అనే సమ్మేళనం జీవక్రియను వేగవంతం చేసి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
సోంపు బరువు తగ్గడానికి, ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. రోజూ సోంపు నీరు తాగడం బరువు తగ్గడానికి ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
నిమ్మరసం తాగడం బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో పాటు, నిమ్మరసం తాగడం శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుతుంది.
పొట్టలోని కొవ్వును తగ్గించి, బరువు తగ్గడానికి పసుపు నీరు సహాయపడుతుంది.
జీలకర్రలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు బరువు తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
