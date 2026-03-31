Drinking Water: పరగడుపున మంచి నీళ్లు తాగుతున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే
Drinking Water:చాలా మంది భారతీయులు తమ రోజును టీతో ప్రారంభిస్తారు.కానీ ఉదయం పరగడుపున టీకి బదులుగా మంచి నీళ్లు తాగితే ఏమౌతుందో తెలుసా? శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో తెలుసా?
Drinking water
ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నీరు తాగడం చాలా మంచిదిగా పరిగణిస్తారు. నిజానికి మంచి నీళ్లు తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ.. ఎప్పుడు తాగాలి? ఎన్ని లీటర్ల నీరు రోజుకి తీసుకోవాలి అనే విషయం చాలా మందికి తెలీదు. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో ఎన్ని లీటర్ల నీరు తాగాలి? అసలు పరగడుపున మంచి నీళ్లు తాగడం మంచిదేనా? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...
ఎన్ని లీటర్ల నీరు తాగాలి?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆరోగ్యకరమైన శరీరానికి సరైన మోతాదులో నీరు తాగడం అత్యవసరం. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేని వ్యక్తి రోజుకి 2.5 లీటర్ల నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగాలి. వేసవి కాలంలో ఎక్కువ నీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. జిమ్ కి వెళ్లేవారు కూడా తమ నీటి వినియోగాన్ని పెంచుకోవాలి.
నీరు ఎలా తాగాలి..?
ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు మీరు ప్రతి ఒకటి లేదా రెండు గంటలకు నీరు తాగుతూ ఉండాలి. ఒకేసారి మరీ ఎక్కువ నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అలా అని మరీ తక్కువ తాగడం కూడా మంచిది కాదు. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు నీరు తాగడం చాలా మంచి పద్దతి. భోజనం మధ్యలో మరీ ఎక్కువగా మంచి నీళ్లు తాగడం మంచిది కాదు. ఈ అలవాటు మానుకోవాలి. అంతేకాదు.. నిద్రపోయే ముందు మీరు కొద్దిగా నీరు తాగొచ్చు. కానీ, మరీ ఎక్కువగా తాగకూడదు.
పరగడుపున తాగొచ్చా?
రాత్రిపూట ఎనిమిది గంటలు నిద్రించిన తర్వాత, శరీరం తిరిగి తేమను పొందడానికి (rehydration) నీరు అవసరమవుతుంది. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరు తాగాలని వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తారు. పరగడుపున తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.
చర్మ సౌందర్యానికి ప్రయోజనకరం
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగడం వల్ల అందం పెరుగుతుంది. వాస్తవానికి, నీరు తాగడం వల్ల ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది. ఇది జుట్టుపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. నీరు తాగడం వల్ల జుట్టుకు నిగారింపు వస్తుంది. తగినంత మోతాదులో నీరు తాగడం వల్ల ముఖంపై ముడతలు తగ్గుతాయి, అలాగే శరీరం నుండి విష పదార్థాలను (toxins) బయటకు పంపడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.