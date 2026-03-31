Chanakya Niti: పోరపాటున కూడా వీరికి మీ పాదాలు తాకినా.. మీ అదృష్టం దురదృష్టంగా మారుతుంది..!
Chanakya Niti: అహంకారంతో, డబ్బు ఉందనే పొగరుతో కొందరు చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఎదుటివారిని కనీసం గౌరవించరు. అలాంటి పొగరుతో కొందరు వ్యక్తులని అవమానిస్తే కోటీశ్వరులు కూడా మొత్తం పోయి పేదవాళ్లుగా మిగిలిపోతారు.
Chanakya Niti: భారతీయ చరిత్రలో గొప్ప దౌత్యవేత్త, మేథావి అయిన ఆచారణ్య చాణక్యుడు రచించిన ‘చాణక్య నీతి’ కేవలం రాజ్యపాలనకే కాదు, సామాన్యుల దైనవందిన జీవితానికి కూడా ఒక దిక్సూచి. చాణక్యుడి ప్రకారం, కొన్ని శక్తులను లేదా కొందరు వ్యక్తులను మన పాదాలతో తాకడం వల్ల మనలోని సానుకూల శక్తి నశించి, జీవితం అంధకారంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
పొరపాటున కూడా వీరిని అవమానించొద్దు...
1.అగ్ని : హిందూ సంప్రదాయంలో అగ్నిని దైవంగా భావిస్తారు. యజ్ఞయాగాదుల్లో అగ్ని దేవుడు ప్రధాన సాక్షి. అగ్నిని పాదాలతో తొక్కడం లేదా తాకడం వల్ల దైవ గ్రహచార దోషం చుట్టుకుంటుందని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు.
2.గురువులు: ‘ గురుర్దేవో మహేశ్వర :’ అని సంస్కృతి చెబుతోంది. మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువు దైవంతో సమానం. వారిని పాదాలతో తాకడం అంటే మన విజ్ఞానాన్ని మనమే అవమానించడమే.
జ్ఞానులు , పండితులు : వేద పండితులు, అపారమైన జ్ఞానం కలిగిన వారిని ఎప్పుడూ గౌరవించాలి. వారి మేధస్సు పట్ల గౌరవం ఉంచడానికి, పొరపాటున కూడా వారిని పాదాలతో తాకకూడదు.
వీరికి మీ పాదం కూడా తగలకూడదు...
కన్యలు , చిన్న పిల్లలు : చిన్న పిల్లలను, కన్యలను సాక్షాత్తూ దుర్గామాత స్వరూపంగా భావిస్తారు. వారిని పాదాలతో తాకడం అత్యంత అశుభం. ఇది మన ఇంట్లోని లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని తగ్గిస్తుంది.
వృద్ధులు : వయసులో పెద్దవారైన వారిని, ఇంటి పెద్దలను పాదాలతో తాకడం సంస్కారహీనం. వారి ఆశీస్సులు పొందాలంటే వారి పాదాలకు నమస్కరించాలి తప్ప, వాటిని తొక్కకూడదు.
గోవు : ఆవును 'గోమాత'గా పూజిస్తాం. ఆవులో సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారని నమ్మకం. గోవును పాదంతో తాకడం అంటే సకల దేవతలను అవమానించడమే.
వైద్యులు : ప్రాణాన్ని నిలిపే వైద్యుడిని 'వైద్యో నారాయణో హరిః' అంటారు. వైద్యులను , వైద్య నిపుణులను గౌరవించడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం ప్రాప్తిస్తుంది.
ఒకవేళ పొరపాటున తగిలితే ఏం చేయాలి?
మనం నడుస్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా పనిలో ఉండి తెలియక పైన పేర్కొన్న వారిని పాదంతో తాకితే, వెంటనే చేతులతో వారి పాదాలను తాకి క్షమాపణ చెప్పాలి. ఇది మీలోని అహకారాన్ని తగ్గించి, మీ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.