Crispy Poori: పూరీలు పొంగుతూ, క్రిస్పీగా, రుచిగా రావాలంటే ఏ నూనె మంచిది?
Crispy Poori: ఇంట్లో పూరీలు చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు అవి పొంగకుండా గట్టిగా వస్తుంటాయి. దీనికి పిండి కలపడంలోనే కాదు.. వేయించడానికి ఉపయోగించే నూనె కూడా కారణమై ఉండొచ్చు. మరి పూరీలు బాగా పొంగి, రుచిగా, క్రిస్పీగా రావాలంటే ఏ నూనె వాడాలి?
పూరీలు వేయించడానికి ఏ నూనె మంచిది?
పండుగలు వస్తే చాలు ఇంట్లో రకరకాల వంటకాలు చేస్తుంటాం. అందులోనూ వేడి వేడిగా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉండే పూరీలకు ఉండే క్రేజే వేరు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడే ఈ పూరీలు చేసేటప్పుడు పిండి కలపడం నుంచి వేయించే వరకు మేకింగ్ ప్రాసెస్ చాలా ముఖ్యం. పూరీలు వేయించే నూనె ముఖ్యం. నూనెలో వేయించినవి ఎక్కువగా తినడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. కానీ, పండుగలు స్పెషల్ రోజుల్లో పూరీలు తినడం తప్పు కాదు. ఇలాంటప్పుడు ఎక్కువ వేడిని తట్టుకుని, స్టేబుల్ గా ఉండే నూనెను వాడాలి. పూరీలు వేయించడానికి వాడే 5 రకాల నూనెల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్
ఆలివ్ ఆయిల్
కొబ్బరి నూనె
పూరీలు వేయించేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు!
మిగిలిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వాడొద్దు. ఒకసారి పూరీలు వేయించిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసి వాడటం మంచిది కాదు. పదే పదే వేడి చేయడం వల్ల నూనెలో చెడు మార్పులు జరుగుతాయి. పూరీలో ఎక్స్ట్రా నూనె తీసేయండి. పూరీలు వేయించిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ లేదా ఆయిల్ అబ్జార్బింగ్ పేపర్ మీద పెట్టండి. దీనివల్ల పూరీ మీద ఉండే ఎక్స్ట్రా నూనె పోతుంది. నూనె పొగ వచ్చేలా వేడి చేయొద్దు. నూనెను మరీ ఎక్కువ వేడి చేస్తే దాని క్వాలిటీ పాడవుతుంది. కాబట్టి, వేయించడానికి సరిపడా టెంపరేచర్ ఉండేలా చూసుకోండి. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవారు జాగ్రత్త. గుండె జబ్బులు, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు నూనెలో వేయించిన ఫుడ్స్ ఎక్కువ తినొద్దు. డాక్టర్ లేదా డైటీషియన్ సలహా మేరకు మాత్రమే తినాలి.