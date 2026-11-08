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- Chicken vs Fish vs Eggs: రోజూ నాన్వెజ్ తింటున్నారా? చేపలు, చికెన్, గుడ్లు..ఈ మూడింటిలో ఏది బెటర్?
Chicken vs Fish vs Eggs: రోజూ నాన్వెజ్ తింటున్నారా? చేపలు, చికెన్, గుడ్లు..ఈ మూడింటిలో ఏది బెటర్?
Chicken vs Fish vs Eggs: నాన్వెజ్ తినేవారిలో చాలామందికి చికెన్, చేపలు, గుడ్లలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిదనే డౌట్ ఉంటుంది. వీటిలో గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేది ఏది? కొలెస్ట్రాల్ పెంచే రెడ్ మీట్ను ఎందుకు తగ్గించాలి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..
చికెన్, చేపలు, గుడ్లలో ఏది బెస్ట్?
నాన్-వెజ్ ఇష్టపడని వారు చాలా తక్కువ. ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్, మటన్, చేపలు, గుడ్లు వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో భాగమైపోయాయి. అయితే అన్ని నాన్-వెజ్ ఆహారాలు శరీరానికి ఒకే విధమైన ప్రయోజనాలను ఇవ్వవు. కొన్ని ఆహారాలు శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లను అందించడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. మరికొన్ని ఆహారాలను తరచుగా తింటే అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అలాంటప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే వారు ఏ నాన్-వెజ్ ఎంచుకోవాలి? చికెన్, చేపలు, గుడ్లలో ఏది ఉత్తమం? రెడ్ మీట్ ఎందుకు తగ్గించాలి? వివరంగా చూద్దాం.
చికెన్: ప్రోటీన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్!
చికెన్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ముఖ్యంగా స్కిన్ లెస్ చికెన్లో హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. కండరాల పెరుగుదల, కణాల మరమ్మత్తు, రోగనిరోధక శక్తికి ప్రోటీన్ అవసరం.
అలాగే రెడ్ మీట్ తో పోలిస్తే స్కిన్ లెస్ చికెన్లో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తక్కువగా ఉంటుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
అయితే చికెన్ ఎలా వండుతున్నామనేది ముఖ్యం. చికెన్ 65, చికెన్ ఫ్రై వంటివి తరచుగా తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. తక్కువ నూనెతో చేసిన చికెన్ కర్రీ, ఉడికించిన చికెన్ లేదా గ్రిల్డ్ చికెన్ ఎంచుకోవచ్చు.
చేపలు: గుండె ఆరోగ్యానికి బెస్ట్!
నాన్-వెజ్ లో గుండె ఆరోగ్యానికి చేపలు చాలా మంచివి. సముద్రపు చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించి, రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ను తగ్గిస్తాయి. చాలా రకాల చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లభిస్తాయి. చిన్న చేపలు ఇంకా మంచివి. చేపల్లో ప్రోటీన్ తో పాటు విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, అయోడిన్, సెలీనియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. వారానికి రెండు సార్లు చేపలు తినడం గుండెకు మంచిది. కానీ చేపలను డీప్ ఫ్రై చేయకుండా కర్రీ, ఉడికించినవి లేదా గ్రిల్ చేసినవి తినడం మంచిది.
గుడ్డు: తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పోషకాలు!
పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుండి జిమ్ చేసేవారి వరకు అందరికీ గుడ్డు మంచి ఆహారం. తక్కువ ధరకు దొరికే గుడ్డులో ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12, విటమిన్ డి, కోలిన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. గుడ్డు తెల్లసొనలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పచ్చసొనలో విటమిన్లు, మినరల్స్, కోలిన్ ఉంటాయి. మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుకు కోలిన్ అవసరం. గుడ్డును ఉడికించి తినడం బెస్ట్. ఎక్కువ నూనె, వెన్న వేసి ఆమ్లెట్ వేసుకోవడం తగ్గించాలి. ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు రోజూ గుడ్డు తినవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
మటన్, బీఫ్, పోర్క్: ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
రెడ్ మీట్ (మటన్, బీఫ్, పోర్క్) తరచుగా ఎక్కువగా తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. వీటిలో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) ను పెంచుతుంది. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. సాసేజ్, బేకన్, సలామీ వంటి ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు తరచుగా తింటే పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరించింది. రెడ్ మీట్ పూర్తిగా మానేయాలని కాదు, కానీ దాని పరిమాణాన్ని తగ్గించడం, రోజూ తినకపోవడం అవసరం.
నాన్-వెజ్ వండే విధానం కూడా ముఖ్యమే!
ఏం తింటున్నాం అన్నదానికంటే ఎలా వండుతున్నాం అన్నది ముఖ్యం.
ప్రోటీన్ ఉన్న చికెన్ను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తే అదనపు కేలరీలు, కొవ్వు శరీరంలోకి వెళ్తాయి. చేపలను డీప్ ఫ్రై చేయడానికి బదులు పులుసులా వండుకోవచ్చు.
నాన్-వెజ్ వండేటప్పుడు పాటించవలసినవి:
చికెన్ స్కిన్ తీసేసి వండాలి. చేపలు, గుడ్లు తరచుగా ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. - ఎక్కువ నూనె, వెన్న వాడకూడదు. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలను తగ్గించాలి. నాన్-వెజ్ తో పాటు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు తీసుకోవాలి. ఆహారాన్ని బాగా ఉడికించి తినాలి.
నాన్-వెజ్ లో ఏది బెస్ట్?
చేపలు, స్కిన్ లెస్ చికెన్, గుడ్లు బెస్ట్ నాన్-వెజ్ ఆప్షన్స్. ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న చేపలు గుండెకు చాలా మంచివి. అదే సమయంలో మటన్, బీఫ్, పోర్క్ వంటి రెడ్ మీట్ తరచుగా ఎక్కువగా తినకపోవడం మంచిది. ఆహారంలో ఉప్పు, నూనె, కొవ్వు తగ్గించాలి. నాన్-వెజ్ పూర్తిగా మానేయడమే ఆరోగ్యం కాదు. సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకుని, సరైన మోతాదులో, సరైన పద్ధతిలో వండుకుని తినడమే ఆరోగ్యానికి అసలైన రహస్యం!