Moringa Powder: చలికాలంలో రోజూ ఒక స్పూన్ మునగాకు పొడి తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Moringa Powder: మన సంప్రదాయ ఆహారంలో మునగాకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. దాని ఆకులను నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని రోజూ తీసుకంటే... మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక రక్షణ కవచంలా పని చేస్తుంది
చలికాలంలో వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అందరికీ ఈ సీజన్ బాగా నచ్చుతుంది. కానీ ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ కాలంలో రోగనిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల అలసట, కీళ్ల నొప్పులు, పొడి చర్మం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అయితే.. ఈ సమస్యలన్నింటినీ తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒకే ఒక్క పొడి వాడితే చాలు. అదే మునగాకు పొడి.
చలికాలంలో మునగాకు పొడి తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు....
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది:
గాలిలో తేమ పెరగడం వల్ల శీతాకాలంలో జలుబు, ఫ్లూ , కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు సులభంగా వ్యాపిస్తాయి. దీనిని నివారించడానికి శరీరానికి బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ అవసరం.
విటమిన్ సి: మునగాకు పొడిలో నారింజ పండ్ల కంటే ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు: ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరం నుండి విషపదార్థాలను తొలగించి కణాలను రక్షిస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఒక చెంచా మునగాకు పొడిని గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి త్వరగా కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
శక్తి , ఓర్పును మెరుగుపరుస్తుంది:
శీతాకాలంలో సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది ఒక రకమైన నిస్సత్తువ , శారీరక అలసటను అనుభవిస్తారు. కొందరు ఉదయం నిద్రలేవగానే అలసిపోయినట్లు భావిస్తారు. అలాంటివారికి మునగాకు పొడి ఉత్తమ పరిష్కారం.
ఐరన్ : మునగాకు పొడిలో ఐరన్, విటమిన్ బి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిని పెంచి శారీరక అలసటను తగ్గిస్తుంది. కాఫీ లేదా టీ తాగడం వల్ల లభించే తాత్కాలిక శక్తిలా కాకుండా, మునగాకు పొడి శరీరానికి ఎక్కువ కాలం పాటు నిరంతర శక్తిని అందిస్తుంది. దీనిని సూప్లు, ఇతర ఆహారాలలో చేర్చడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది:
శీతాకాలపు చల్లని, పొడి గాలి చర్మం నుండి తేమను తొలగించి, దానిని పొడిగా, పొలుసులుగా మారుస్తుంది, ఇది చర్మంపై దద్దుర్లు, దురదకు దారితీస్తుంది.
విటమిన్ ఎ, ఇ: మునగాకు పొడిలో విటమిన్లు ఎ, ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని లోపలి నుండి పోషిస్తాయి. చర్మ మెరుపు: ఇది చర్మ స్థితిస్థాపకతను కాపాడుకోవడానికి, పొడిబారకుండా ఉండటానికి, చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మం ముడతలు పడకుండా నిరోధించి వృద్ధాప్యాన్ని ఆలస్యం చేస్తాయి.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది:
శీతాకాలంలో ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, మనం తరచుగా నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు లేదా జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకుంటాము. ఇది జీర్ణవ్యవస్థపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
పేగు ఆరోగ్యం: మునగాకు పొడిలో ప్రేగులలో మంటను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఫైబర్: దీనిలోని అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. ప్రేగు కదలికలను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా, ఇది శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది.
ఎముకలను బలపరుస్తుంది:
శీతాకాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొనే మరో ప్రధాన సమస్య కీళ్ల నొప్పులు. ఈ సమస్యలను తగ్గించి.. ఎముకలను బలపరచడంలో ఈ మునగాకు పొడి సహాయపడుతుంది. మునగాకు పొడిలో కాల్షియం, భాస్వరం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముక సాంద్రతను పెంచడానికి, ఎముకలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. కీళ్ల నొప్పులను కూడా తగ్గిస్తుంది.