Onion: ఇలా చేస్తే..ఉల్లిపాయ కోసినా కళ్లల్లో నుంచి నీళ్లు రావు

food-life Mar 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Freepik
సింపుల్ చిట్కాలు..

ఉల్లిపాయ కోస్తే కళ్లు మండుతున్నాయా? సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే, కన్నీళ్లు రాకుండా ఉల్లిపాయలను కట్ చేయవచ్చు. 

Image credits: Getty
నీళ్లలో నానబెట్టండి

ఉల్లిపాయ పొట్టు తీసి, కోయడానికి అరగంట ముందు చల్లటి నీటిలో నానబెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలోని గ్యాస్ నీటిలో కలిసిపోయి, కన్నీళ్లు రాకుండా ఉంటాయి.

Image credits: AI generated
ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి

ఉల్లిపాయను కోయడానికి పది నిమిషాల ముందు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి. ఉల్లిపాయ చల్లగా అవ్వడం వల్ల దానిలోని సల్ఫర్ ప్రభావం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
ఫ్యాన్ కింద కట్ చేయండి

గాలి ఎక్కువగా వచ్చే చోట (ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి) ఉల్లిపాయలు కోయండి. అప్పుడు సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ నేరుగా మీ కళ్లలోకి రాకుండా గాలికి వెళ్లిపోతాయి.

Image credits: Freepik
కత్తికి నిమ్మరసం

ఉల్లిపాయ కోసే ముందు, మీరు వాడే కత్తికి కొద్దిగా నిమ్మరసం రాయండి. ఇది కళ్ల మంటను తగ్గించడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Pinterest
పక్కన వేడినీళ్లు పెట్టుకోండి

ఉల్లిపాయలు కోసేటప్పుడు, మీ పక్కన ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్లు పెట్టుకోండి. వేడి నీటి నుంచి వచ్చే ఆవిరి, ఉల్లిపాయలోని యాసిడ్‌ను న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది.

Image credits: Getty

