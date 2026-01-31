Kitchen Hacks: వెల్లుల్లి తొక్క తీయడం కష్టంగా ఉందా? ఈ చిట్కా వాడితే.. చాలా సింపుల్..!
Kitchen Hacks: వెల్లుల్లి ఆహారం రుచిని రెట్టింపు చేస్తుంది. కానీ,దానిని తొక్క తీయడమే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఆ తొక్క సింపుల్ గా తీసే చిట్కా తెలిస్తే.. ఈ పని చాలా సింపుల్ అవుతుంది.
దాదాపు ప్రతి భారతీయుల వంటగదిలో వెల్లుల్లి ఉంటుంది. దీనిని ప్రతిరోజూ వంటలో వాడుతూనే ఉంటారు. దీనిని వాడటం వల్ల ఆహారానికి రుచి పెరుగుతుంది. పప్పు, కొన్ని రకాల కూరలు, చట్నీలు, ఊరగాయల్లో ఈ వెల్లుల్లి వేస్తేనే వాటికి రుచి పెరుగుతుంది. అంతాబాగానే ఉంది.. కానీ.. దీని తొక్క తీసేటప్పుడే విసుగు వస్తుంది. అంత ఈజీగా ఈ వెల్లుల్లి తొక్క తీయలేం. మీరు కూడా ఇదే ఫీలౌతున్నారా.? అయితే.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.మరి, ఆ చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం...
వేడి నీటితో మ్యాజిక్...
వెల్లుల్లి తొక్క తీయడానికి మీరు వేడి నీరు వాడితే సరిపోతుంది. మీరు 500 గ్రాముల నుంచి 1 కేజీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వెల్లుల్లి తొక్క తీయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ పద్ధతి వాడొచ్చు. ముందుగా... వెల్లుల్లి నుంచి రెబ్బలను వేరు చేయాలి. తర్వాత ఒక పెద్ద గిన్నెలో వేడి నీరు తీసుకోవాలి. అందులో ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలను కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు నానపెట్టాలి. అదే నీటిలో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కలిపితే.. మరింత ఫాస్ట్ గా ఆ తొక్క ఊడిపోతుంది.
కత్తి కూడా వాడొచ్చు..
తాళింపు వంటి వాటి కోసం తక్కువ పరిమాణంలో వెల్లుల్లి తొక్క తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు.. మీరు కత్తిని వాడొచ్చు.దీని కోసం... వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఒక చాపింగ్ బోర్డుపై ఉంచండి. వెడల్పాటి కత్తి (లేదా రోలింగ్ పిన్) ఫ్లాట్ వైపును వెల్లుల్లిపై ఉంచండి. మీ అరచేతితో తేలికగా నొక్కండి. పగుళ్లు వచ్చే శబ్దం వస్తే, పైపొట్టు ఈజీగా తీయచ్చు..
జాడీలో ఊపే పద్ధతి:
ఈ పద్ధతి వేగంగా పనిచేస్తుంది, ప్రత్యేకించి మీరు ఒక వెల్లుల్లి గడ్డ మొత్తాన్ని ఒలవాలనుకుంటే. దీని కోసం, వెల్లుల్లిని తేలికగా నలిపి రెబ్బలను వేరు చేయండి. ఇప్పుడు వాటిని ఒక పెద్ద జాడీ లేదా టిఫిన్లో వేసి కొద్దిగా నూనె వేసి మూత పెట్టాలి. కాసేపు ఆ జాడీని ఊపితే.. తొక్క త్వరగా వచ్చేస్తుంది.
మైక్రోవేవ్ స్మార్ట్ ట్రిక్
మీకు మైక్రోవేవ్ ఉంటే, ఈ పద్ధతి త్వరగా పని చేస్తుంది. వెల్లుల్లి రెబ్బలను మైక్రోవేవ్-సేఫ్ ప్లేట్ లేదా గిన్నెపై ఉంచండి. 15-20 సెకన్ల పాటు (లేదా పెద్ద రెబ్బలకు 30 సెకన్లు) ఎక్కువ వేడి చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఈజీగా వెల్లుల్లి తొక్క వచ్చేస్తుంది.