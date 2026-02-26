Telugu

Cucumber Benefits: ఎండాకాలంలో కీరదోస తింటే ఏమౌతుంది?

Feb 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
బరువు తగ్గిస్తుంది...

కీరదోస కాయలో 95 శాతం నీరు ఉంటుంది. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతుంది. దీనిలో కేలరీలు తక్కువ, ఫైబర్ ఎక్కువ. బరువు తగ్గడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. 

మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది

కీరదోసకాయలో నీటితో పాటు కరిగే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండింటి కలయిక మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

చర్మ సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది

కీరదోసకాయ చర్మంపై వాపు, మొటిమలు, సన్‌బర్న్‌ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. దోసకాయ ముక్కలను కళ్లపై పెట్టుకుంటే కళ్ల కింద వాపు, నల్లటి వలయాలు తగ్గుతాయి.

ఎముకలను బలంగా చేస్తుంది

కీరదోసకాయలో విటమిన్ కె పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఎముకలను బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది

కీరదోసకాయలో పొటాషియం ఎక్కువగా, సోడియం తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. గుండె పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుంది.

బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్‌ను కంట్రోల్ చేస్తుంది

దోసకాయ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ. ఇందులో ఉండే ఫైబర్‌తో కలిసి ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

