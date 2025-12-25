Telugu

బెండకాయ తింటే బరువు తగ్గుతారా?

బరువు తగ్గించే బెండకాయ..

అధిక బరువు తగ్గడానికి బెండకాయ చాలా బాగా పని చేస్తుంది. దీనిలో ఫైబర్, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, మెగ్నీషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. 

అధిక ఆకలిని తగ్గిస్తుంది..

బెండకాయలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని అధిక ఫైబర్ అధిక ఆకలిని నివారిస్తుంది.

బెండకాయ

బెండకాయలో కరిగే, కరగని ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. 
 

30–35 కేలరీలు

బెండకాయ అతిగా తినే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది. 100 గ్రాముల బెండకాయలో దాదాపు 30–35 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. 

మధుమేహం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

బెండకాయలోని ఫైబర్ పేగులలో చక్కెర శోషణను నెమ్మది చేయడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. 

మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది

బెండకాయలోని ఫైబర్ మంచి జీర్ణక్రియకు సహాయపడి మలబద్ధకం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. 

బెండకాయ నీరు

బెండకాయ ఒక ప్రీబయోటిక్‌గా పనిచేసి మంచి గట్ బ్యాక్టీరియాను పోషిస్తుంది. 

గట్ మైక్రోబయోమ్

ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్ మెరుగైన జీర్ణక్రియ, ఆకలి నియంత్రణతో ముడిపడి ఉంటుంది.
 

