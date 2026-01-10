Popular Drink : ప్రపంచంలో అత్యధికంగా తాగే పానీయం..? టీ, కాఫీ కాదు.. మరి ఏదో తెలుసా?
Worlds Most Popular Drink : టీ లేదా కాఫీ - ఏది ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయం? టీ గ్లోబల్ ఫేవరెట్గా ఎలా మారిందో, కాఫీ ఎందుకు రెండో స్థానంలో ఉందో చూద్దాం.
ప్రపంచంలో పాపులర్ డ్రింక్ ఏది..?
మన దేశంలో టీ బాగా పాపులర్.. అయితే కొన్నిదేశాల్లో కాఫీ బాగా తాగుతుంటారు. మరి ప్రపంచంలో టీ ఎక్కువ పాపులరా లేక కాఫీనా? అనే ప్రశ్న తరచుగా తలెత్తుతుంది. భారతదేశంలో టీకి క్రేజ్ ఉంటే, యూరప్-అమెరికాలో కాఫీపై మోజు ఎక్కువ. కానీ ప్రపంచం మొత్తం విషయానికి వస్తే సమాధానం కొంచెం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. అసలు ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయం ఏది? ఎందుకు? కాస్త లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే మీరు కూడా ఇట్టే జవాబు చెప్పొచ్చు.
నీరు- ప్రపంచంలో అత్యధికంగా తాగే పానీయం
- “పానీయం” అనే పదాన్ని విస్తృత అర్థంలో చూస్తే ద్రవ పదార్థం. కాబట్టి నీరు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా తాగే పానీయం.
- ప్రతి మనిషి రోజూ నీరు తాగుతాడు.. ఇతర జంతువులు కూడా నీటినే తాగి బ్రతుకుతాయి. ఏ దేశం, సంస్కృతి, వయస్సు వారైనా సరే నీరు తాగకుండా ఉండలేరు. నీరు లేకుండా ఏ జీవి బతకలేదు.
- సాధారణంగా నీటిని “పానీయం” కేటగిరీలో లెక్కించకపోయినా, వినియోగం విషయంలో ఇదే నంబర్-1. నీరు లేకుండా జీవనం సాధ్యం కాదు, అందుకే ఇది అన్ని పానీయాలను వెనక్కి నెట్టేస్తుంది.
టీ- ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వేడి పానీయం
- మనిషి తయారుచేసే పానీయాల గురించి మాట్లాడితే టీ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయం.
- చైనా, భారతదేశం, జపాన్, యూకే, రష్యా, మిడిల్ ఈస్ట్ లాంటి దేశాల్లో టీ రోజువారీ జీవితంలో, అలవాటులో ఒక భాగం.
- బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ, హెర్బల్ టీ, మిల్క్ టీ- దీనికి లెక్కలేనన్ని రకాలున్నాయి.
- తక్కువ ధర, సులభంగా దొరకడం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, రోజూ తాగే అలవాటు వల్ల టీ గ్లోబల్ ఫేవరెట్గా నిలిచింది.
కాఫీ- స్టైల్, ఎనర్జీ ఇచ్చే పానీయం
- కాఫీ ప్రపంచంలో రెండవ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయంగా పరిగణిస్తారు.
- అమెరికా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్, స్కాండినేవియన్ దేశాల్లో కాఫీ లేకుండా రోజు మొదలవ్వదు.
- కెఫిన్ నిండిన కాఫీ ఏకాగ్రతను, శక్తిని పెంచుతుంది, అందుకే వర్కింగ్ కల్చర్లో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
- అయినా ప్రపంచ స్థాయిలో కాఫీ, టీ కంటే కొంచెం వెనుకబడింది.
సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, జ్యూస్లు ఎందుకు నంబర్-1 కాలేకపోయాయి?
- కోల్డ్ డ్రింక్స్, జ్యూస్లు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ పాపులరే, కానీ అవి స్థానిక, వయస్సు ఆధారిత ఇష్టాలకే పరిమితం.
- వీటిలో చక్కెర, ప్రిజర్వేటివ్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అన్ని వయసుల వారు, అన్ని దేశాల్లో రోజూ తాగే పానీయంగా మారలేకపోయాయి.
