Train Coach: రైలులో జనరల్ బోగీలు ముందు, వెనుకే ఎందుకు ఉంటాయి?
Train Coach: రైలులో జనరల్ బోగీలు ముందు రెండు, వెనుక రెండు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా గమనించారా? మధ్యలో ఎక్కువగా రిజర్వేషన్ బోగీలు కనిపిస్తాయి. అసలు ఇలా ముందు, వెనుక ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు? మధ్యలో ఎందుకు పెట్టరు?
జనరల్ బోగీలు ముందు, వెనుకే ఎందుకు ఉంటాయి?
రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లగానే రైలు ఎక్కడానికి ప్రయాణికుల హడావుడి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా జనరల్ బోగీల దగ్గర ఈ రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైనా గమనించారా? చాలా రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు ఇంజిన్కు దగ్గరగా ముందు భాగంలోనో, లేదా రైలు చివరి భాగంలోనో ఉంటాయి. మధ్యలో మాత్రం ఎక్కువగా రిజర్వేషన్ బోగీలు కనిపిస్తాయి. అసలు జనరల్ బోగీలను ఇలా ముందు, వెనుక భాగాల్లోనే ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు? మధ్యలో ఎందుకు పెట్టరు? దీని వెనుక రైల్వే నిర్వహణకు సంబంధించిన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.
జనరల్ బోగీలను రెండు చివర్లలోనే ఎందుకు పెడతారు?
1. ప్రయాణికులకు సులభంగా ఎక్కేందుకు
జనరల్ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారిలో ఎక్కువ మంది ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకోకుండా స్టేషన్కు వచ్చి టికెట్ తీసుకుంటారు. రైలు వచ్చినప్పుడు ఏ బోగీలో ఖాళీ ఉంటే అందులోకి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో జనరల్ బోగీలు రెండు చివర్లలో ఉంటే ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫామ్లోని ఒకే ప్రాంతంలో గుమిగూడకుండా, రెండు వైపులా సర్దుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
2. లగేజీతో పరుగులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా
జనరల్ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారిలో కుటుంబాలతో వెళ్లేవారు, పిల్లలు, వృద్ధులు, ఎక్కువ లగేజీ తీసుకెళ్లేవారు కూడా ఉంటారు. ఒకవేళ జనరల్ బోగీలు రైలు ఒకవైపు మాత్రమే ఉంటే.. ప్లాట్ఫామ్ మరో చివర ఉన్న ప్రయాణికులు తమ సామాన్లతో అక్కడికి చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడతారు. ముఖ్యంగా కొన్ని స్టేషన్లలో రైలు ఆగే సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులను తగ్గించడానికి రెండు చివర్లలో జనరల్ బోగీలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
3. రైలు ఆగిన వెంటనే ఎక్కే అవకాశం
కొన్ని రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైలు రాగానే అందరూ ఒకేచోట చేరితే తొక్కిసలాట జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. జనరల్ బోగీలు ముందు, వెనుక ఉండటం వల్ల ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫామ్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి రైలు ఎక్కవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయాణికుల రాకపోకలు కొంతవరకు సులభమవుతాయి.
రైల్వే శాఖ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసిందా?
ఈ అంశంపై లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు 2025 డిసెంబర్ 3న కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సమాధానం ఇచ్చారు. జనరల్ క్లాస్ ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జనరల్ బోగీలను రైలు రెండు చివర్లలో ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. చాలా రైళ్లలో ఈ విధానం అమల్లో ఉందని, ఒకవైపు మాత్రమే జనరల్ బోగీలు ఉన్న మిగిలిన రైళ్లలోనూ రెండు చివర్లలో ఏర్పాటు చేసే చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.
మరి అన్ని రైళ్లలోనూ ఇదే విధానం ఉంటుందా?
ప్రతి రైలులో బోగీలు ఒకేలా ఉండవు. రైలు రకం, ప్రయాణికుల అవసరాలు, రూట్, రైల్వే నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలను బట్టి కోచ్ల అమరిక మారుతుంది. అందుకే కొన్ని రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు రెండు చివర్లలో కనిపిస్తే, మరికొన్ని రైళ్లలో ఒకవైపు మాత్రమే కనిపించవచ్చు.