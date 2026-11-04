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- ఇక్కడ చనిపోయిన వారి బూడిదతో తయారు చేసిన సూప్ తాగుతారు.. ఈ ఆచారం వెనుక కారణం ఏంటంటే?
ఇక్కడ చనిపోయిన వారి బూడిదతో తయారు చేసిన సూప్ తాగుతారు.. ఈ ఆచారం వెనుక కారణం ఏంటంటే?
Ash Soup Tradition: ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకమైన ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు కనిపిస్తుంటాయి. కొన్ని సంప్రదాయాలు మనకు ఆశ్చర్యాన్ని మరికొన్ని భయాన్ని కలిగిస్తాయి. దక్షిణ అమెరికా అడవుల్లో నివసించే యానోమామి అనే ఆదివాసీ తెగ పాటించే ఒక సంప్రదాయం ఇలాంటిదే.
దక్షిణ అమెరికా అడవుల్లో నివసించే యానోమామి తెగ
యానోమామి తెగ ప్రజలు ప్రధానంగా వెనిజులా, బ్రెజిల్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని అమెజాన్ అడవుల్లో నివసిస్తుంటారు. ఆధునిక ప్రపంచానికి దూరంగా తమ సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తున్న ఈ తెగకు ప్రకృతి, ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలపై ఎంతో విశ్వాసం ఉంది. ముఖ్యంగా మరణం గురించి వీరి ఆలోచనలు ఇతర సమాజాల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం అంటే అతని జీవితం ముగిసిపోవడం మాత్రమే కాదని, ఆత్మ మరో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుందని వీరు నమ్ముతారు. అందుకే మరణించిన వ్యక్తికి ప్రత్యేకమైన అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు.
మృతదేహాన్ని కొంతకాలం అడవిలోనే ఉంచుతారు
ఈ తెగలో ఎవరైనా మరణిస్తే వెంటనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించరు. ముందుగా మృతదేహాన్ని ఆకులు, కొమ్మలతో కప్పి అడవిలో ఒకచోట ఉంచుతారు. కొంతకాలం తర్వాత, సంప్రదాయంలో భాగంగా మిగిలిన అవశేషాలను సేకరిస్తారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని దహనం చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మిగిలిన బూడిదను జాగ్రత్తగా సేకరించి భద్రపరుస్తారు. ఇలా మరణించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన చివరి సంస్కారాలను వారి సంప్రదాయాల ప్రకారం పూర్తి చేస్తారు.
బూడిదను సూప్లో కలిపి కుటుంబ సభ్యులు తాగుతారు
యానోమామి తెగలో అత్యంత ఆశ్చర్యం కలిగించే ఆచారం ఇదే. మృతదేహాన్ని దహనం చేసిన తర్వాత సేకరించిన బూడిదను అరటిపండు ఆధారంగా తయారుచేసే ప్రత్యేకమైన సూప్లో కలుపుతారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కలిసి ఆ మిశ్రమాన్ని తాగుతారు. ఈ ఆచారాన్ని ఆంత్రోపాలజీ పరిభాషలో ఎండోక్యానిబలిజం (Endocannibalism) అంటారు. అంటే తమ సమాజానికి చెందిన మరణించిన వ్యక్తి అవశేషాలను ఆచారంలో భాగంగా స్వీకరించడం. అయితే ఇది ఆహారం కోసం చేసే పని కాదు. మరణించిన వ్యక్తితో తమ అనుబంధాన్ని కొనసాగించే సంప్రదాయంగా భావిస్తారు.
ఈ ఆచారం వెనుక ఉన్న అసలు నమ్మకం ఏమిటి?
బయటి ప్రపంచానికి ఈ ఆచారం భయంకరంగా అనిపించినా, యానోమామి తెగ ప్రజలు మాత్రం దీనిని ప్రేమ, గౌరవానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. మరణించిన వ్యక్తి ఆత్మకు శాంతి కలగాలంటే అతని అవశేషాలను కుటుంబ సభ్యులు స్వీకరించాలని వీరు నమ్ముతారు. ఇలా చేయడం వల్ల మరణించిన వ్యక్తి తమ కుటుంబంలోనే ఒక భాగంగా ఉంటాడని భావిస్తారు. అంతేకాదు, మృతుడి ఆత్మకు సరైన వీడ్కోలు పలికినట్లవుతుందని వారి విశ్వాసం. అందుకే ఈ సంప్రదాయాన్ని కేవలం అంత్యక్రియలుగా కాకుండా, ఆత్మకు శాంతి కలిగించే పవిత్రమైన ఆచారంగా చూస్తారు.
ఆధునిక ప్రపంచానికి వింత.. వారికి మాత్రం సంప్రదాయం
ప్రస్తుతం చాలా దేశాల్లో మరణించిన వారిని ఖననం చేయడం లేదా దహనం చేయడం సాధారణ పద్ధతి. కానీ యానోమామి తెగ సంప్రదాయం మాత్రం వీటికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ఆచారం గురించి తెలిసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతుంటారు. అయితే ప్రతి సమాజానికి మరణం, ఆత్మ, అంత్యక్రియలపై ప్రత్యేకమైన నమ్మకాలు ఉంటాయని మానవ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. ఒక సంస్కృతికి వింతగా అనిపించే ఆచారం మరో సంస్కృతికి ఎంతో పవిత్రమైనదై ఉండవచ్చు. యానోమామి తెగ సంప్రదాయం కూడా దీనికి ఒక ఉదాహరణ.