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- Longest Beach in India: భారత్లో అతి పొడవైన బీచ్ ఇదే.. కానీ ఆ ఒక్క పని చేస్తే మాత్రం డేంజర్
Longest Beach in India: భారత్లో అతి పొడవైన బీచ్ ఇదే.. కానీ ఆ ఒక్క పని చేస్తే మాత్రం డేంజర్
Longest Beach in India: ఇండియాలో అత్యంత పొడవైన బీచ్ ఏదో తెలుసా? అదే తమిళనాడు చెన్నైలోని మెరీనా బీచ్. ఇది భారత్లో అతి పొడవైన అర్బన్ బీచ్. 13 కిమీ విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ బీచ్ లో ఒక పనిచేస్తే మాత్రం డేంజర్. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇండియాలోనే లాంగెస్ట్ బీచ్ ఇదే.. ప్రపంచంలో రెండోది.. ఈ బీచ్ విశేషాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలోని మెరీనా బీచ్ భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన సహజ అర్బన్ బీచ్. బంగాళాఖాతం తీరం వెంబడి కోరమాండల్ కోస్ట్లో ఇది సుమారు 12 నుంచి 13 కిలోమీటర్ల పొడవునా విస్తరించి ఉంది. ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పొడవైన అర్బన్ బీచ్గా దీనికి గుర్తింపు ఉంది. ఉత్తరాన ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్ ప్రాంతం నుంచి దక్షిణాన బెసెంట్ నగర్ లేదా ఫోర్షోర్ ఎస్టేట్ వరకు ఈ బీచ్ వ్యాపించి ఉంది.
బంగారు ఇసుక తిన్నెలు.. 437 మీటర్ల వెడల్పు
చాలా బీచ్లలా రాళ్లతో కాకుండా, మెరీనా బీచ్ చాలా విశాలమైన, మృదువైన బంగారు రంగు ఇసుక తీరాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రోడ్డు నుంచి నీటి అంచు వరకు కొన్ని చోట్ల దీని వెడల్పు ఏకంగా 437 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. బంగాళాఖాతం నుంచి ఉదయించే సూర్యుడిని చూడటానికి ఇక్కడికి వేలాది మంది వస్తారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఈ బీచ్ పర్యాటకులతో సందడిగా మారుతుంది.
1880ల నాటి చరిత్ర.. ఆకట్టుకునే కట్టడాలు
మెరీనా బీచ్కు ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది. 1880లలో బ్రిటిష్ గవర్నర్ మౌంట్స్టువర్ట్ ఎల్ఫిన్స్టోన్ గ్రాంట్ డఫ్ హయాంలో దీనిని పబ్లిక్ ప్రొమెనేడ్గా అభివృద్ధి చేశారు. ఆయనే దీనికి మెరీనా అని పేరు పెట్టారు. బీచ్ రోడ్డు పొడవునా ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాలు, స్మారక చిహ్నాలు ఉన్నాయి. మద్రాస్ యూనివర్సిటీ సెనేట్ హౌస్, చెపాక్ ప్యాలెస్, ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీ వంటి ఇండో-సార్సెనిక్ కట్టడాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
అలాగే మహాత్మా గాంధీ, తిరువళ్ళువర్, కన్నగి, సుభాష్ చంద్రబోస్, కామరాజర్ విగ్రహాలతో పాటు అన్నా సమాధి, ఎంజీఆర్ మెమోరియల్, జయలలిత మెమోరియల్ ఉన్నాయి. దక్షిణ చివరన ఉన్న చెన్నై లైట్హౌస్ పైనుంచి నగర అందాలను చూడవచ్చు.
స్ట్రీట్ ఫుడ్ సందడి.. తాబేళ్ల సంరక్షణ కేంద్రం
సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత మెరీనా బీచ్ ఒక జాతరలా మారుతుంది. ఇక్కడ సుండల్, మసాలా శనగలు, బజ్జీలు, ఉప్పు కారం రాసిన పచ్చి మామిడి ముక్కలు, కాల్చిన సీఫుడ్ దొరికే స్టాల్స్ ఎంతో ఫేమస్. హస్తకళా వస్తువులు, ఆభరణాలు కూడా అమ్ముతారు.
పిల్లలు, పెద్దలు గాలిపటాలు ఎగురవేయడం, పోనీ రైడ్స్ చేయడం, ఫోటోగ్రఫీతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. మరోవైపు, డిసెంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ మధ్య కాలంలో బీచ్ దక్షిణ భాగంలో అంతరించిపోతున్న ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు గుడ్లు పెడతాయి. స్థానిక సంస్థలు వీటిని సంరక్షిస్తాయి. చెన్నై ప్రజల నిత్యజీవితంలో, మత్స్యకారుల ఉపాధిలో ఈ బీచ్ కీలక భాగం.
సముద్రంలో స్నానం ప్రమాదకరం.. జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
మెరీనా బీచ్ ఎంత అందంగా ఉన్నా, ఇక్కడ సముద్రంలో దిగడం, ఈత కొట్టడం చాలా ప్రమాదకరం. సముద్రంలో బలమైన అలలు, లోపల ఉండే అండర్ కరెంట్స్, రిప్ టైడ్స్ కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇక్కడ స్విమ్మింగ్, స్నానాలను కఠినంగా నిషేధించారు. నిపుణుల పర్యవేక్షణ లేకుండా నీటిలోకి దిగొద్దని, హెచ్చరిక బోర్డులు, భద్రతా సూచనలు పాటించాలని చెన్నై జిల్లా యంత్రాంగం పర్యాటకులకు సూచిస్తోంది.