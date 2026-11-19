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- Ghee: 1 లీటర్ పాల నుంచి ఎంత నెయ్యి వస్తుంది? ఆవు పాలు వర్సెస్ గేదె పాలు.. అసలు లెక్క ఇదే
Ghee: 1 లీటర్ పాల నుంచి ఎంత నెయ్యి వస్తుంది? ఆవు పాలు వర్సెస్ గేదె పాలు.. అసలు లెక్క ఇదే
Ghee: 1 లీటర్ ఆవు లేదా గేదె పాల నుంచి ఎంత స్వచ్ఛమైన నెయ్యి వస్తుంది? ఫ్యాట్ శాతం, బిలోనా పద్ధతి, 1 కేజీ నెయ్యికి ఎన్ని పాలు కావాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కేజీ నెయ్యి రావాలంటే ఎన్ని లీటర్ల పాలు కావాలో తెలుసా?
ఒక లీటర్ పాల నుంచి ఒక లీటర్ నెయ్యి అస్సలు రాదు. సాధారణంగా ఒక లీటర్ పాల నుంచి సుమారు 30 నుంచి 65 గ్రాములు అంటే దాదాపు 2 నుంచి 4.5 టేబుల్ స్పూన్ల స్వచ్ఛమైన నెయ్యి మాత్రమే వస్తుంది. ఇది మనం వాడే పాల రకం, అందులోని ఫ్యాట్ శాతం, ఇంకా నెయ్యిని తయారు చేసే పద్ధతిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• ఆవు పాలు: 3.5% నుంచి 4.5% ఫ్యాట్ ఉన్న ఒక లీటర్ ఆవు పాల నుంచి సుమారు 30 నుంచి 40 గ్రాముల నెయ్యి వస్తుంది. అదే జెర్సీ లేదా క్రాస్బ్రెడ్ ఆవు పాలైతే 40 నుంచి 45 గ్రాముల వరకు వస్తుంది.
• గేదె పాలు: గేదె పాలలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా (5% నుంచి 8%) ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక లీటర్ గేదె పాల నుంచి సుమారు 45 నుంచి 65 గ్రాముల నెయ్యి వస్తుంది.
• ప్యాకెట్ పాలు: ఫుల్ క్రీమ్ ప్యాకెట్ పాల నుంచి 50 నుంచి 60 గ్రాములు, టోన్డ్ పాల నుంచి కేవలం 20 నుంచి 30 గ్రాముల నెయ్యి మాత్రమే వస్తుంది.
పాల ఫ్యాట్ శాతాన్ని బట్టి నెయ్యి లెక్కలు ఇవే
పాలలో నీరు, ప్రోటీన్, లాక్టోస్, మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కేవలం పాలలోని కొవ్వు మాత్రమే నెయ్యిగా మారుతుంది. ఒక లీటర్ పాలు సుమారు 1.03 కేజీల బరువు ఉంటాయి. 90 నుంచి 95 శాతం ఫ్యాట్ రికవరీ ఆధారంగా లీటర్ పాలకు వచ్చే నెయ్యి అంచనా ఇలా ఉంటుంది..
• 3% ఫ్యాట్: 27–29 గ్రాములు
• 3.5% ఫ్యాట్: 31–34 గ్రాములు
• 4% ఫ్యాట్: 35–38 గ్రాములు
• 4.5% ఫ్యాట్: 40–43 గ్రాములు
• 5% ఫ్యాట్: 44–48 గ్రాములు
• 6% ఫ్యాట్: 53–57 గ్రాములు
• 7% ఫ్యాట్: 62–66 గ్రాములు
1 కేజీ నెయ్యి రావాలంటే ఎన్ని లీటర్ల పాలు కావాలి?
ఒక కిలో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి తయారు చేయడానికి పాల ఫ్యాట్ శాతాన్ని బట్టి కావాల్సిన పాల పరిమాణం మారుతుంది.
• ఆవు పాలు (3.5–4% ఫ్యాట్): సుమారు 27 నుంచి 32 లీటర్లు
• ఆవు పాలు (4.5% ఫ్యాట్): సుమారు 23 నుంచి 26 లీటర్లు
• గేదె పాలు (6% ఫ్యాట్): సుమారు 17 నుంచి 20 లీటర్లు
• గేదె పాలు (7% ఫ్యాట్): సుమారు 15 నుంచి 17 లీటర్లు
• టోన్డ్ పాలు (3% ఫ్యాట్): సుమారు 34 నుంచి 45 లీటర్లు
నెయ్యి తయారీ పద్ధతులు.. ఏది బెస్ట్?
నెయ్యి తీయడానికి ప్రధానంగా రెండు పద్ధతులు వాడుకలో ఉన్నాయి.
• క్రీమ్ లేదా మీగడ పద్ధతి: పాలను మరిగించి, చల్లార్చి ఫ్రిజ్లో పెట్టి పైన కట్టే మీగడను కొన్ని రోజుల పాటు సేకరిస్తారు. ఆ మీగడను నేరుగా వేడి చేసి లేదా వెన్నగా మార్చి నెయ్యి కాస్తారు. ఇందులో 90 నుంచి 95% ఫ్యాట్ రికవరీ అవుతుంది. బిలోనా పద్ధతి కంటే ఇందులో 5 నుంచి 10% ఎక్కువ నెయ్యి వస్తుంది.
• సాంప్రదాయ బిలోనా పద్ధతి: పాలను మరిగించి, తోడు పెట్టి పెరుగు చేస్తారు. ఆ పెరుగును కవ్వంతో చిలికి వెన్న తీసి, దాన్ని వేడి చేసి నెయ్యి తయారు చేస్తారు. ఇందులో మజ్జిగలో కొంత ఫ్యాట్ ఉండిపోవడం వల్ల 80 నుంచి 85% మాత్రమే రికవరీ అవుతుంది. అయితే పోషకాలు, సువాసన విషయంలో బిలోనా నెయ్యి చాలా శ్రేష్టమైనది.
• ఇక డెయిరీ ఫ్యాక్టరీలలో వాడే కమర్షియల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ సెపరేషన్ మెషిన్ల ద్వారా దాదాపు 99% ఫ్యాట్ను వేరు చేస్తారు. దీనివల్ల ఎక్కువ నెయ్యి దిగుబడి వస్తుంది.
నెయ్యి దిగుబడి ఎందుకు మారుతుంది? ఎక్కువ రావాలంటే ఏం చేయాలి?
పశువులకు వేసే దాణా, పచ్చి గడ్డి, తెలగపిండి తినే పశువుల పాలలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాణాతో పాటు వాతావరణం వంటివి నెయ్యి దిగుబడిని ప్రభావితం చేస్తాయి.
FSSAI ప్రమాణాల ప్రకారం, స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో కనీసం 99.5% మిల్క్ ఫ్యాట్ ఉండాలి, తేమ 0.5% కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఇంట్లోనే ఎక్కువ నెయ్యి పొందాలంటే పాలను తక్కువ మంటపై మరిగించి, 6 నుంచి 8 గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచితే మందపాటి మీగడ కడుతుంది. వెన్నను మరీ ఎక్కువగా మాడ్చకుండా బంగారు రంగు వచ్చేవరకు సన్నని మంటపై కాచితే నాణ్యమైన, ఎక్కువ నెయ్యిని పొందవచ్చు.