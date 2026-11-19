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- World's Coldest Village: ప్రపంచంలో అత్యంత చల్లని గ్రామం.. మైనస్ 67 డిగ్రీల చలిలో ఎలా బతుకుతున్నారు?
World's Coldest Village: ప్రపంచంలో అత్యంత చల్లని గ్రామం.. మైనస్ 67 డిగ్రీల చలిలో ఎలా బతుకుతున్నారు?
World's Coldest Village: ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని గ్రామం ఒయ్మ్యాకాన్. రష్యాలోని సైబీరియాలో ఉన్న ఈ గ్రామం -67.7°C కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని నివాస ప్రాంతంగా నిలిచింది. అక్కడి వాతావరణం, జీవనశైలి, ఆహారం, రవాణా వివరాలు మీకోసం.
మైనస్ 67.7 డిగ్రీల చలిలోనూ బతుకుతున్నారు.. ఈ ఊరి కథ తెలిస్తే షాక్ అవుతారు
మనకు 10 డిగ్రీల చలికే వణుకు పుడుతుంది. కానీ రష్యాలోని ఈశాన్య సైబీరియాలో ఉన్న సఖా రిపబ్లిక్ (యాకుటియా) లోని ఒయ్మ్యాకాన్ గ్రామంలో చలి తీవ్రత ఊహకు కూడా అందదు. ఇండిజిర్కా నదికి సమీపంలో, పర్వతాల మధ్య లోయలో ఉన్న ఈ గ్రామాన్ని పోల్ ఆఫ్ కోల్డ్ అని పిలుస్తారు.
ఇక్కడ ఇంత చలి ఉండటానికి కొన్ని భౌగోళిక కారణాలు ఉన్నాయి. పర్వతాల మధ్య లోయలో ఉండటం వల్ల చల్లని గాలి అక్కడే నిలిచిపోతుంది. సముద్రానికి చాలా దూరంగా ఉండటం వల్ల వాతావరణంలో మార్పులు తీవ్రంగా ఉంటాయి. శీతాకాలంలో పగటి పూట ఎండ తక్కువగా ఉండటం, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉన్నప్పుడు రాత్రి వేళల్లో వేడి వేగంగా బయటకు పోవడం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతాయి.
-67.7°C రికార్డు.. వేసవిలో మాత్రం వేడి
1933 ఫిబ్రవరి 6న ఒయ్మ్యాకాన్ లో ఏకంగా -67.7°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. శాశ్వతంగా ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల్లో ఇది అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతగా రికార్డు సాధించింది. 1924లో అనధికారికంగా -71.2°C (-96.2°F) నమోదైనట్లు రిపోర్టులు ఉన్నా, 1933 రికార్డే ప్రామాణికం.
శీతాకాలంలో జనవరి సగటు ఉష్ణోగ్రత సుమారు -46°C ఉంటుంది. తరచూ -50°C కంటే తక్కువగా పడిపోతుంది. అయితే ఏడాది పొడవునా ఇక్కడ మంచు ఉండదు. 2010 జూలైలో ఇక్కడ 34.6°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అంటే చలికాలం, వేసవికాలం ఉష్ణోగ్రతల మధ్య తేడా 100°C కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటార్కిటికాలోని వోస్టోక్ స్టేషన్లో 1983 జూలై 21న -89.2°C నమోదైనప్పటికీ, అది పరిశోధనా కేంద్రం మాత్రమే. అందుకే శాశ్వత నివాస గ్రామాల్లో ఒయ్మ్యాకాన్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
కారు ఇంజిన్లు ఫ్రీజ్
ఇంత తీవ్రమైన చలిలో రోజువారీ పనులు చేయడం పెద్ద సవాలే. ప్రజలు మందపాటి బొచ్చు కోట్లు, ఉన్ని దుస్తులు ధరిస్తారు. ముఖం, చెవులు, చేతులకు ఫ్రాస్ట్బైట్ రాకుండా జాగ్రత్త పడతారు. ఇళ్లను వేడిగా ఉంచడానికి బొగ్గు, కలపతో నడిచే స్టవ్లను వాడతారు.
-50°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కార్ల ఇంజిన్ ఆయిల్ చిక్కగా మారుతుంది. బ్యాటరీలు త్వరగా డౌన్ అవుతాయి. రబ్బరు భాగాలు గట్టిపడతాయి. అందుకే చాలామంది హీటెడ్ గ్యారేజీలలో కార్లను ఉంచుతారు. లేదా ఇంజిన్ ఫ్రీజ్ కాకుండా కార్లను అలాగే స్టార్ట్ చేసి ఉంచుతారు. నీటి పైపులు త్వరగా గడ్డకట్టకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీటి కోసం మంచును కరిగించుకుంటారు. పెర్మాఫ్రాస్ట్ కారణంగా భూగర్భ పైపుల వ్యవస్థ కష్టం కావడంతో కొన్ని ఇళ్లకు ఇండోర్ ప్లంబింగ్ సదుపాయం ఉండదు. అలాగే ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల బ్యాటరీలు త్వరగా అయిపోతాయి.
ఆహారం, స్కూళ్లు, వృత్తులు ఎలా ఉంటాయి?
పంటలు పండే కాలం చాలా తక్కువగా ఉండటంతో ఇక్కడి ప్రజలు ప్రధానంగా పశుపోషణ, చేపలు పట్టడం, వేటపై ఆధారపడతారు. గుర్రపు మాంసం, గొడ్డు మాంసం, చేపలు, పాల ఉత్పత్తులు వీరి ఆహారంలో ముఖ్యమైనవి. యాకుటియాలో స్ట్రోగానినా అనే వంటకం చాలా ఫేమస్. గడ్డకట్టిన పచ్చి చేపలను పలుచని ముక్కలుగా కోసి తింటారు.
చలి తీవ్రంగా ఉన్నా స్కూళ్లు నడుస్తాయి. అయితే ఉష్ణోగ్రత -52°C లేదా -55°C కంటే తక్కువకు పడిపోయినప్పుడు పిల్లల వయసు, స్థానిక నిబంధనలను బట్టి స్కూళ్లకు సెలవులు ఇస్తారు లేదా హాజరుపై పరిమితులు విధిస్తారు. స్థానికులలో సఖా ప్రజలు ఎక్కువగా ఉంటారు. గుర్రాల పెంపకం, పశుపోషణ, రెయిన్డీర్ పెంపకం, చేపలు పట్టడం, వేట వీరి ప్రధాన వృత్తులు. ఇక్కడి యాకుటియన్ గుర్రాలు తీవ్రమైన చలిని తట్టుకోగలవు. గత కొంత కాలం నుంచి పోల్ ఆఫ్ కోల్డ్ చూడటానికి పర్యాటకులు కూడా వస్తున్నారు.
జనాభా, పేరు వెనుక ఆసక్తికర కథ
ఒయ్మ్యాకాన్ జనాభా సుమారు 500 వరకు ఉంటుంది. విచిత్రమేమిటంటే, ఇంత చలి ప్రాంతానికి ఒయ్మ్యాకాన్ అనే పేరు ఎవెన్ భాష నుంచి వచ్చింది. దీని అర్థం గడ్డకట్టని నీరు. గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న వేడి నీటి బుగ్గ చలికాలంలోనూ గడ్డకట్టకుండా ఉండటంతో ఈ పేరు వచ్చింది. 1920లు, 1930లలో రెయిన్డీర్ కాపరులు ఈ బుగ్గ ప్రాంతాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. సోవియట్ కాలంలో ఈశాన్య యాకుటియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలను రాజకీయ బహిష్కరణ, బలవంతపు శ్రమ శిబిరాలకు ఉపయోగించారు.