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- Railway Tracks: ఖరీదైన ఇనుముతో తయారయ్యే రైలు పట్టాలు.. వాటిని దొంగిలించడం ఎంత కష్టమో తెలుసా?
Railway Tracks: ఖరీదైన ఇనుముతో తయారయ్యే రైలు పట్టాలు.. వాటిని దొంగిలించడం ఎంత కష్టమో తెలుసా?
Railway Tracks: రైల్వే పట్టాలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి.. పైగా అవి ఖరీదైన ఇనుముతో తయారవుతాయి. అయినా వాటిని దొంగిలించడం ఎందుకు అంత సులభం కాదు? వాటిని ఎవరూ దొంగిలించలేరు. దానికి కారణమేంటో తెలుసుకోండి.
రైల్వే పట్టాలు ఎందుకు దొంగతనం చేయలేరు?
రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పట్టాలపై మనకు ఎన్నోసార్లు దృష్టి పడుతుంది. రైల్వే ట్రాక్లు బహిరంగ ప్రదేశాల్లోనే ఉంటాయి. వాటికి ప్రత్యేకంగా కంచెలు, రక్షణ గోడలు కూడా ఉండవు. అయినా వాటిని ఎవరూ సులభంగా దొంగిలించలేరు. ఎంతో ఖరీదైన ఇనుముతో తయారైన ఈ పట్టాలను దొంగలు ఎందుకు తీసుకెళ్లలేరు? దీని వెనుక కొన్ని ఆసక్తికరమైన కారణాలు ఉన్నాయి. రైల్వే పట్టాలను సాధారణ ఇనుముతో తయారు చేయరు. రైళ్ల భారీ బరువును, వేగాన్ని తట్టుకునేలా ప్రత్యేక నాణ్యత కలిగిన స్టీల్ను వాడతారు. ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సాధారణ పనిముట్లతో వీటిని కోయడం అంత సులభం కాదు. పట్టాలను ముక్కలుగా చేయాలన్నా ప్రత్యేక యంత్రాలు అవసరం.
పట్టాలు చాలా బరువు
రైల్వే పట్టాలు చాలా బరువుగా ఉంటాయి. ఒక్క మీటరు పొడవున్న పట్టా బరువు దాదాపు 40 నుంచి 60 కిలోల వరకు ఉంటుంది. కొన్ని మీటర్ల పొడవున్న పట్టా బరువు వందల కిలోలకు చేరుతుంది. అందువల్ల వాటిని మనుషులు చేతులతో ఎత్తి తీసుకెళ్లడం సాధ్యం కాదు. భారీ యంత్రాలు, క్రేన్లు అవసరమవుతాయి. అంతేకాదు, పట్టాలను నేలపై అలా వదిలేయరు. కాంక్రీట్ లేదా చెక్కతో చేసిన స్లీపర్లకు ప్రత్యేక క్లిప్పులు, బోల్టులతో గట్టిగా బిగిస్తారు. పట్టాల కింద రాళ్ల పొర కూడా ఉంటుంది. ఇది రైలు ప్రయాణించే సమయంలో పట్టాలు కదలకుండా గట్టిగా నిలబడేలా చేస్తుంది. వీటిని తొలగించాలంటే చాలా శ్రమ పడాలి. పైగా పట్టాలను తొలగించే సమయంలో ఎవరికైనా అనుమానం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎక్కడా అమ్మలేరు?
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. రైల్వే పట్టాలపై ప్రత్యేక గుర్తులు ఉంటాయి. వాటి ఆధారంగా ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది, ఎప్పుడు తయారైంది వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అందువల్ల దొంగిలించిన పట్టాలను బయట అమ్మడం అంత సులభం కాదు. వాటిని కొనుగోలు చేసే వారికి కూడా అవి రైల్వే ఆస్తులని తెలిసిపోతుంది. పట్టాలను దొంగిలించడం చట్టరీత్యా నేరం. పట్టాల మధ్య ఉండే కీళ్లను కూడా ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో కలుపుతారు. దీంతో వాటిని విడదీయడం మరింత కష్టమవుతుంది. అయితే రైల్వే పట్టాలు ఎప్పుడూ దొంగతనానికి గురికావని కాదు. అప్పుడప్పుడు పాత పట్టాలు, ఇనుప సామగ్రి చోరీలు జరుగుతుంటాయి. మొత్తానికి పట్టాల బరువు, గట్టితనం, ప్రత్యేక నిర్మాణం, కఠినమైన చట్టాల వల్ల వాటిని దొంగిలించడం చాలా కష్టమైన పని.