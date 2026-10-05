ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలో ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ? ఇక భారత స్థానం ఎంతంటే..!
ఒక్కో కారణంతో జీవితాన్ని అర్థాంతరంగా ముగించేస్తున్నారు ఎంతో మంది. ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాల్లో ఏ దేశంలో ఆత్మహత్యలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది. ఇక మన భారతదేశం ఏ స్థానంలో ఉందో తెలుసుకోండి.
ఏ దేశంలో ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ?
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ప్రపంచంలో ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి.ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఆత్మహత్యల రేటు ఉన్న ప్రాంతంగా ఆఫ్రికా దేశం ‘లెసోతో’ నిలిచింది. అక్కడ ప్రతి లక్ష మంది జనాభాకు దాదాపు 87.5 మంది తమ ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ జాబితాలో ఆసియా ఖండం తరఫున దక్షిణ కొరియా ముందు వరుసలో ఉంది. ఆ తర్వాత ఎస్వాతిని, గయానా, ఉరుగ్వే వంటి దేశాలు కూడా నిలిచాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటున చూస్తే లక్ష మందికి తొమ్మిది మంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. అయితే చిన్న దేశాల్లో జనాభా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి... అక్కడ ఆత్మహత్యల రేటు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలి.
భారతదేశంలోని పరిస్థితి
ఇక మన భారత దేశం విషయానికి వస్తే లెక్కలు వేరే రకంగా ఉన్నాయి. భారతదేశంలో జనాభా అధికంగా ఉండటం చేత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో ఆత్మహత్యా మరణాలు ఇక్కడే నమోదు అవుతున్నాయి. ఒక సంవత్సరంలో నమోదయ్యే మొత్తం ఆత్మహత్యా ఘటనల సంఖ్యలో ఇండియా మొదటి స్థానంలో ఉంటోంది. అయితే జనాభా దామాషా ప్రకారం లక్ష మందికి ఎంతమంది చనిపోతున్నారనే లెక్కను పరిశీలిస్తే ఇండియా 43వ స్థానంలో నిలుస్తుంది. మన దేశంలో సగటున ప్రతి లక్ష మంది జనాభాకు సుమారు పన్నెండు కన్నా ఎక్కువ మంది తమ ప్రాణాలు తామే తీసుకుంటున్నారు.
మనదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో?
భారతదేశంలోని వివరాలను నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో గణాంకాలు స్పష్టంగా తెలియజేసింది. ఇక రాష్ట్రాల పరంగా పరిశీలిస్తే మనదేశంలో మహారాష్ట్రలో అత్యధిక ఆత్మహత్యా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే స్థానిక జనాభా దామాషాతో పోల్చి చూసినప్పుడు మాత్రం సిక్కిం రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యల శాతం ఎక్కువగా ఉంటోంది. మన సమాజంలో రోజువారీ కూలీలు అత్యధికంగా ఇరవై ఆరు శాతం వరకు బలవన్మరణాలకు గురవుతున్నారు. చదువుకునే విద్యార్థులు, గృహిణులు, పదిహేను నుండి ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ల మధ్య ఉండే యువత తీవ్రమైన మానసిక వేదనను అనుభవిస్తూ ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు.