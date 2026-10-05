Coffee Capital: మనదేశంలో కాఫీ రాజధానిగా పిలిచే సిటీ ఏదో తెలుసా? మీరు అస్సలు ఊహించలేరు
Coffee Capital: మీకు కాఫీ అంటే ఇష్టమా? అయితే మనదేశంలో ఒక నగరాన్ని కాఫీ రాజధానిగా పిలుచుకుంటారు... అదేదో మీకు తెలుసా? ఆ నగరం ఎంతో అందమైనది. పర్యాటకులకు కూడా ఇష్టమైనది. అదేదో కాదు.. చిక్కమగళూరు.
కాఫీ క్యాపిటల్ ఏది?
ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడివేడి కాఫీ తాగితేనే ఎంతో మంది రోజును ప్రారంభిస్తారు. అయితే దేశంలో అత్యంత సువాసనభరితమైన, నాణ్యమైన కాఫీ గింజలు ఎక్కడ పండుతాయో తెలుసా? కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ కనుమల ఒడిలో విస్తరించి ఉన్న 'చిక్కమగళూరు' నగరంలో. విశాలమైన కాఫీ తోటలు, అనుకూలమైన వాతావరణం, సుదీర్ఘమైన కాఫీ సాగు చరిత్ర కారణంగా ఈ ప్రాంతాన్ని దేశవ్యాప్తంగా "భారత కాఫీ రాజధాని" (Coffee Capital of India) లేదా "కాఫీ ల్యాండ్" అని పిలుచుకుంటారు. చల్లని కొండగాలులు, పచ్చని లోయలతో అలరారే ఈ ప్రాంతం ప్రకృతి ప్రేమికులకు మాత్రమే కాకుండా, కాఫీ ప్రియులకు కూడా భూతల స్వర్గంగా నిలుస్తోంది.
కాఫీ సాగు ఎప్పుడు మొదలైంది?
మన దేశంలో కాఫీ సాగు వెనుక ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉంది. 17వ శతాబ్దానికి ముందు భారతదేశంలో కాఫీ సాగు లేదు. యెమెన్ దేశంలో కాఫీ గింజలను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి కాకుండా కఠినంగా వ్యవహరించేవారు. ఆ సమయంలో సూఫీ సాధువు బాబా బుదన్ మక్కా యాత్రకు వెళ్లి తిరిగి వస్తూ, తన వస్త్రాలలో ఏడు పచ్చి కాఫీ గింజలను రహస్యంగా తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఆ గింజలను చిక్కమగళూరు సమీపంలోని చంద్రద్రోణ పర్వత శ్రేణులలో నాటారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆ పర్వతాలను నేడు 'బాబా బుదన్ గిరి' అని పిలుస్తున్నారు. అక్కడ మొదలైన చిన్న మొక్కలే నేడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఒక భారీ వాణిజ్య పంటగా స్థిరపడ్డాయి.
చిక్కమగళూరు టాప్
ప్రస్తుతం మనదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ కాఫీ ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటిగా మారింది. దేశం మొత్తంలో ఉత్పత్తయ్యే కాఫీలో సుమారు 70 శాతానికి పైగా ఒక్క కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచే వస్తోంది. అందులోనూ చిక్కమగళూరు నగరం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇక్కడి ఎత్తైన కొండలు, దట్టమైన అడవుల నీడలో పండించే అరేబికా, రోబస్టారకాల కాఫీ గింజలకు మంచి మార్కెటింగ్ ఉంది. ఇక్కడి తోటలు స్థానికులకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు, ఏటా లక్షలాది మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తూ పర్యాటక రంగంలోనూ చిక్కమగళూరును అగ్రస్థానంలో నిలబెడుతున్నాయి.