అమెరికాలో కరెంట్ ఎందుకు పోదు.? ఇంతకీ అక్కడ విద్యుత్ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది?
Electricity in America: వర్షాలు, గాలులు వీచే సమయంలో పవర్ కట్స్ సాధారణం. కానీ అమెరికాలో చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. ఇంతకీ అమెరికాలో విద్యుత్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది? పవర్ కట్స్ ఎందుకు ఉండవు.?
అమెరికాలో విద్యుత్ సరఫరా మెరుగ్గా ఉండటానికి కారణమేంటి?
అమెరికాలో విద్యుత్ పూర్తిగా ఎప్పుడూ అంతరాయం లేకుండా సరఫరా అవుతుందని చెప్పలేం. అక్కడ కూడా కరెంట్ పోతుంది. అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో తరచూ విద్యుత్ కోతలు ఎదురుకాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి ఇళ్లకు కరెంట్ చేరే వరకు అనేక దశలు ఉంటాయి. విద్యుత్ ఉత్పత్తి, హై వోల్టేజ్ లైన్ల ద్వారా సరఫరా, సబ్స్టేషన్లలో వోల్టేజ్ నియంత్రణ, స్థానిక ప్రాంతాలకు పంపిణీ.. ఇలా మొత్తం వ్యవస్థ సమన్వయంతో పనిచేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థలో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగవచ్చు.
అమెరికాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను ఆధునిక సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేశారు. విద్యుత్ లైన్ల నిర్వహణ, పరికరాల పర్యవేక్షణ, లోపాలను గుర్తించడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్ గ్రిడ్ టెక్నాలజీ ద్వారా విద్యుత్ వ్యవస్థ పనితీరును పర్యవేక్షిస్తూ, సమస్యలను వేగంగా గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అయితే అమెరికాలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో ఒకే విధమైన విద్యుత్ వ్యవస్థ లేదు. ప్రాంతాన్ని బట్టి విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు, మౌలిక సదుపాయాలు, నిర్వహణ విధానాలు మారుతుంటాయి. అయినప్పటికీ అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నాణ్యత మెరుగ్గా ఉండటానికి ఈ వ్యవస్థలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
అండర్గ్రౌండ్ విద్యుత్ లైన్లు..
భారత్లో విద్యుత్ అంతరాయాలకు వర్షాలు, ఈదురుగాలులు కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణం. ముఖ్యంగా విద్యుత్ స్తంభాలపై ఉండే వైర్లపై చెట్ల కొమ్మలు పడటం, వైర్లు తెగిపోవడం, స్తంభాలు దెబ్బతినడం వంటి సమస్యల వల్ల సరఫరా నిలిచిపోవచ్చు. తుఫాన్లు, భారీ వర్షాల సమయంలో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భద్రతా కారణాలతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ముందుజాగ్రత్తగా సరఫరాను నిలిపివేయాల్సి రావచ్చు. అయితే అన్ని విద్యుత్ కోతలకూ ఇదే కారణం కాదు. విద్యుత్ డిమాండ్ పెరగడం, సాంకేతిక లోపాలు, పరికరాల మరమ్మతులు వంటి ఇతర కారణాలు కూడా ఉంటాయి.
అమెరికాలో అనేక నివాస ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పంపిణీ కోసం అండర్గ్రౌండ్ లైన్లను ఉపయోగిస్తారు. అంటే రోడ్ల పక్కన స్తంభాలపై వైర్లు ఏర్పాటు చేయకుండా, భూమి అడుగున ప్రత్యేక రక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా విద్యుత్ కేబుళ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో గాలులు వీచినప్పుడు వైర్లపై చెట్ల కొమ్మలు పడటం, గాలుల తీవ్రతకు వైర్లు ఒకదానికొకటి తగలడం వంటి కొన్ని సమస్యలను నివారించవచ్చు. భారీ వర్షాలు, తుఫాన్ల సమయంలోనూ విద్యుత్ లైన్లు నేరుగా వాతావరణ ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం తగ్గుతుంది. అయితే అండర్గ్రౌండ్ లైన్లు ఉన్నంత మాత్రాన విద్యుత్ అంతరాయాలు పూర్తిగా ఉండవని చెప్పలేం. భూగర్భ కేబుళ్లు దెబ్బతిన్నప్పుడు మరమ్మతులు చేయడం కొన్నిసార్లు కష్టంగా, ఎక్కువ సమయం పట్టే ప్రక్రియగా మారుతుంది. అంతేకాదు, విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థలోని ఇతర పరికరాలు దెబ్బతిన్నా కరెంట్ పోవచ్చు.
అమెరికాలో అన్ని చోట్లా భూగర్భ విద్యుత్ లైన్లే ఉంటాయా?
అమెరికా గురించి చాలామందిలో ఉన్న ఒక అభిప్రాయం ఏమిటంటే.. అక్కడ ఎక్కడ చూసినా విద్యుత్ వైర్లు భూమి అడుగునే ఉంటాయని. కానీ ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు. అమెరికాలోని అనేక పట్టణాలు, నగరాల్లోని కొన్ని నివాస ప్రాంతాల్లో అండర్గ్రౌండ్ విద్యుత్ లైన్లు కనిపిస్తాయి. అదే సమయంలో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, వాటిపై ఏర్పాటు చేసిన వైర్లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాత నివాస ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, తక్కువ జనసాంద్రత ఉన్న ప్రదేశాల్లో భూమిపై ఉండే విద్యుత్ లైన్లు సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. భూగర్భ విద్యుత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. కేబుళ్లు వేయడానికి తవ్వకాలు చేపట్టాలి. వాటిని రక్షించేందుకు అవసరమైన పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. భవిష్యత్తులో మరమ్మతులు చేయడానికి కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అవసరం. అమెరికాలో కరెంట్ కోతలు తక్కువగా ఉండటానికి అండర్గ్రౌండ్ లైన్లు ఒక కారణమే అయినప్పటికీ, అదే ఏకైక కారణం కాదు. విద్యుత్ వ్యవస్థ నిర్మాణం, నిర్వహణ, పరికరాల నాణ్యత, మరమ్మతుల వేగం వంటి అంశాలు కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఇళ్ల దగ్గర కనిపించే గ్రీన్ బాక్సులు ఏంటి? వాటి పని ఏమిటి?
అమెరికాలోని కొన్ని నివాస ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల మధ్యలో లేదా రోడ్ల పక్కన చిన్నపాటి ఆకుపచ్చ రంగు పెట్టెలు కనిపిస్తుంటాయి. అవి సాధారణ పెట్టెలు కావు. వాటిలో చాలా వరకు భూగర్భ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థలో ఉపయోగించే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లేదా సంబంధిత విద్యుత్ పరికరాలను కలిగి ఉంటాయి. భారత్లో మనం వీధి చివర్లో లేదా విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్లను చూస్తుంటాం. విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థలో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. విద్యుత్ పంపిణీకి అవసరమైన వోల్టేజ్ స్థాయికి అనుగుణంగా దాన్ని మార్చి, ఇళ్లకు సరఫరా చేసే వ్యవస్థలో భాగంగా పనిచేస్తాయి.
అమెరికాలో అండర్గ్రౌండ్ విద్యుత్ పంపిణీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ప్రత్యేక రక్షణ పెట్టెల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. బయట నుంచి చూస్తే అవి ఆకుపచ్చ రంగు బాక్సుల్లా కనిపిస్తాయి. భూమి అడుగున ఉన్న విద్యుత్ కేబుళ్ల ద్వారా వాటికి విద్యుత్ చేరుతుంది. అక్కడి నుంచి స్థానిక పంపిణీ వ్యవస్థలో భాగంగా సమీపంలోని ఇళ్లకు కరెంట్ అందుతుంది. ఈ విధమైన వ్యవస్థ వల్ల వీధుల వెంట అనేక విద్యుత్ వైర్లు కనిపించకుండా ఉంటాయి. నివాస ప్రాంతాలు కూడా కొంత క్రమబద్ధంగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ బాక్సులన్నీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లే అని చెప్పలేం. కొన్ని పెట్టెల్లో స్విచింగ్ పరికరాలు, విద్యుత్ పంపిణీకి సంబంధించిన ఇతర పరికరాలు కూడా ఉంటాయి. వాటి ఆకారం, రంగు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ వాటి పని వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
అమెరికాలోనూ కరెంట్ పోతుంది.. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ కోతలు వస్తాయి?
అమెరికాలో విద్యుత్ సరఫరా మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ కూడా కరెంట్ కోతలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు విద్యుత్ వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు.. భారీ ఉరుములు, పిడుగులు, తుఫాన్లు, టోర్నడోలు వచ్చినప్పుడు విద్యుత్ స్తంభాలు, వైర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతినవచ్చు. చెట్లు విరిగిపడి విద్యుత్ లైన్లపై పడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి లేదా పంపిణీ వ్యవస్థలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. దీంతో పెద్ద సంఖ్యలో ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించి మరమ్మతులు చేపడతాయి. నష్టం తీవ్రతను బట్టి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి కొన్ని గంటల నుంచి కొన్ని రోజుల వరకు పట్టవచ్చు. భారీ తుఫాన్ల సమయంలో అంతకంటే ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి అధికారులు ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. విద్యుత్ అంతరాయాలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అవసరమైన వస్తువులను సిద్ధం చేసుకోవాలని, ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకోవాలని, అత్యవసర అవసరాల కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచిస్తారు.