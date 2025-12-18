- Home
Weight Loss Tips : నోరు కట్టుకుని, కడుపు మాడ్చుకోవాల్సిన పనిలేదు.. ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా బరువు తగ్గండి
Weight Loss Tips : నోరు కట్టుకుని, కడుపు మాడ్చుకోవాల్సిన పనిలేదు.. ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా బరువు తగ్గండి
Weight Loss : లావుగా ఉన్నవారు బరువు తగ్గాలని వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు.. నోరు కట్టుకుని, కడుపు మాడ్చుకుంటారు. ఇలా కాదు… హాయిగా ఆడుతూ పడుతూ బరువు తగ్గడం ఎలాగో తెలుసా?
లావై పోతారెందుకు?
తినే ఆహారం ద్వారా మనకు శక్తి అందుతుంది.
ఈ శక్తిని రోజు వారీ పనులకు శరీరం వినియోగించుకుంటుంది .
పురుషులకు రోజుకు 2200 - 2400 కిలో క్యాలరీల శక్తి అవసరం .
అదే స్త్రీ అయితే 1800 - 2000 .
కాయకష్టం చేసేవారికి జిమ్ లో వ్యాయామం చేసేవారికి క్రీడలు ఆడేవారికి ఎక్కువ శక్తి అవసరమవుతుంది .
ఆఫీస్ లో పని చేసేవారికి రిటైర్ అయ్యి పెద్దగా పని లేకుండా ఇంటిపట్టునే ఉండేవారికి తక్కువ శక్తి అవసరం .
మనం తినే ఆహారం ద్వారా శరీరంలోకి ఎక్కువ శక్తిని పంపి, తక్కువ వినియోగిస్తే ?
శక్తి కొవ్వుగా మారుతుంది .
లావై పోతారు.
ఏదో ఒక్క రోజైతే పరవాలేదు .
రోజూ శరీరంలోకి ఎక్కువ శక్తి ని పంపి తక్కువ వియోగిస్తే ?
క్రమంగా లావెక్కుతారు .
లావు తగ్గాలంటే ఏమి చెయ్యాలి ?
శరీరంలోకి తక్కువ శక్తిని పంపాలి .
ఎక్కువ శక్తిని వినియోగించాలి.
అప్పుడే ఇది వరకే శరీరంలో పేరుకున్న కొవ్వు కరుగుతుంది .
తినడం ఒక భోగం... . అది ఒకప్పుడు
తినడం ఒక రోగం ... నేడు కోట్లాది మంది స్థితి.
శరీర బరువులో ఎంత కొవ్వు ఉండాలి ?
శరీర బరువులో కనీసం 10 % కొవ్వు ఉండాలి .
ఇంతకంటే తగ్గితే అనారోగ్యం .
సిక్స్ పాక్ పేరుతొ కొంతమంది కొవ్వు తగ్గించుకొంటూ వెళుతారు .
ఇది 5 % శాతానికి తగ్గిపోతే వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్లిపోతారు.
శరీర బరువులో కొవ్వు ఎంత వరకు గరిష్ఠంగా ఉండాలి ?
పురుషుల్లో 25 % , మహిళల్లో ౩౦% .
ఇంతే . ఇంతకు దాటకూడదు .
దాటితే అధిక బరువు .
ఊబ ఖాయంతో ... గుండెపోటు , మెదడు పోటు, కీళ్ల నొప్పులు, స్లీప్ అప్నియా, అధిక బిపి , గౌట్ , నడుం నొప్పి , ఫాటీ లివర్ వ్యాధి, డయాబెటిస్ , కాన్సర్ , డిప్రెషన్ లాంటి అనేక వ్యాధులు.
25 { పురుషులు } 30 { మహిళలు } ఒంట్లో కొవ్వు ఇంతకంటే దాటకూడదు ... అని చెప్పుకొన్నాం కదా ?
నేటి స్థితి ఏంటంటే చాలా మందికి ఇది 50 దాటి 60 శాతానికి చేరుకొంది .
వెయిట్ లాస్ పేరుతో దోపిడీ...
వెయిట్ లాస్ అనేది ఇప్పుడు బిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ .
బరువు తగ్గేందుకు డబ్బాల్లో హెర్బల్ మందులు... ఇంజక్షన్ లు.
కిడ్నీ లివర్ వ్యాధులు కొని తెచ్చుకొని ఇంటిని గుల్ల చేసి.. ఆఖరి యాత్ర దారిలో ఇప్పుడు కోట్లాది మంది .
హై వే .. అంటే రాచ మార్గముంటుంది. జనాలకు అడ్డదారులు దొంగదారులు కావాలి .
వాటిల్లో వెళ్లి బుక్ అయ్యి పోతున్న వారు ఎందరో .
బరువు ఎలా తగ్గాలి ?
పైన చెప్పినట్టు తక్కువ కెలొరీ ల ఫుడ్ తినాలి .
ఎక్కువ కెలొరీ లు వినియోగించాలి .
ఇంతే . ఇంతకు మించి ఏదీ లేదు .
ఉంటే అది మోసం .. కుట్ర .. దగా .
పాయింట్ బ్లాంక్ చెబుతున్నాను .
లావు తగ్గడం పేరుతొ కడుపు మాడ్చుకోవద్దు .
హాయిగా తినండి .
కడుపు నిండా తినండి .
హ్యాపీగా ఆడుతూ పడుతూ బరువు తగ్గొచ్చు .
ఇది ఇంద్ర జాల మహేంద్ర జాల టక్కుటమారా నేపాలీ మంత్రం విద్య కాదు . ప్యూర్ సైన్స్ .
పైసా ఖర్చు పెట్టొద్దు .
ఎక్కడికీ పోవద్దు .
ఇంట్లో ఉంటూనే బరువు తగ్గొచ్చు .
డైట్ చార్ట్ అక్కర లేదు .
క్యాలరీ బాలన్స్ షీట్ గురించి తెలుసుకొందాము రండి
దైనందిన కార్యక్రమాలు .గంటకు వినియోగమయ్యే శక్తి కిలో కాలరీస్ లో.{ సరాసరి గా }
నిద్ర - 50 .
ఆఫీస్ లో పని - 75 .
నిలబడడం - 110 .
నెమ్మదిగా నడక - 160
గంటకు ఆరు కిలోమీటరు ల వేగం తో నడక - 350
సైక్లింగ్ - 275
పరుగెత్తడం { 8 కిలోమీటర్ ల వేగం తో } 650
ఇంటిపని వంటపని - 225
జిం లో వ్యాయామం - 500
యోగ - 175 .
ఈదడం - 550.
మనం తినే ఆహారం ద్వారా మనకు శక్తి అందుతుంది . అన్ని ఆహారాలు ఒకటే కాదు . కొన్ని ఎక్కువ కెలొరీ ల ఆహారం . కొన్ని తక్కువ .
ఎక్కువ కెలొరీ ఆహార పదార్థాలు .వంద గ్రాములకు ఎన్ని కిలో క్యాలోరిస్?
నెయ్యి - 920 . కొబ్బరి - 624 , బాదాం పప్పు/ జీడీ పప్పు - 600 .వేరుశనిగె - 520 .సమోసా - 260 , పూరి -300 , జిలేబి - 380 . పకోడా- 280 . ఇడ్లీ - 80 , దోస - 140 , చపాతి- 275 , తెల్లనం - 150 , బ్రౌన్ రైస్ - 125 .
కొంత మంది ఎంత చేసినా బరువు తగ్గరెందుకు?
వరాహ రావు గారున్నారు .
ఎలాగైనా బరువు తగ్గాలి అని కేబీఆర్ పార్క్ లో నడక మొదలెట్టారు . మొబైల్ చూస్తూ స్నేహితులతో రాజకీయ పిచ్చా పాటీ మాట్లాడుతూ { పార్టీ ని ఎలా నడపాలో దేశాన్ని ఎలా నడపాలో .. ఈ కేబీఆర్ టాక్స్ విని... మోదీ, చంద్రబాబు , కెసిఆర్ , జగన్ , కేటీఆర్ , పవన్, లోకేష్ లాంటి వారు ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు . వారు వినరు .. వీరు ఆపరు
పాపం ఇంతటి అమోఘ ప్రతిభా పాటవాలు ..కేబీఆర్ మొక్కల పాలవుతుంటుంది .. ప్రతి రోజు } ..
... ఒక రౌండ్ వేస్తారు .
అంటే నాలుగు కిలోమీటర్ లు .
"చించేసాను" అని ఫీలింగ్ తో ఇంటికి వెళ్లి డిన్నర్ సమయం లో రెండు రౌండ్స్ .. ఇంకా పకోడా .. సమోసా స్నాక్స్ గా .
కేబీఆర్ లో ఒక రౌండ్ లో ఖర్చయిన ఎనర్జీ - 200 .
ఇంటికెళ్ళాక రెండు రౌండ్స్ ద్వారా - 260 . స్నాక్స్ ద్వారా - ఇంకో 300 . ఇది కాకుండా బిర్యానీ లాంటి ఫుడ్స్ కూడా . అంటే గురువు గారు .. వరాహ రావు గారు ... కేబీఆర్ ఒక రౌండ్ సమరోత్సాహం ద్వారా ఒంటిలోకి రోజూఅదనంగా పంపుతున్న ఎనర్జీ 350 కెలొరీ లు .
7700 కిలో కాలరీస్ ద్వారా ఒక కిలో బరువు పెరుగుతుంది .
అంటే 25 రోజుల్లో ఒక కిలో బరువు పెరిగారు .
సంవత్సరం లో 15 కిలో ల బరువు పెరిగారు .
అదిగో అప్పుడే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఒక ఫార్మసురుడు చెప్పిన వీడియో కనిపించింది .
" వాకింగ్ ఆరోగ్యానికి మా చెడ్డది . వాకింగ్ చేస్తే కీళ్ల నొప్పులు, ఎయిడ్స్, కుష్ఠు , రాచ పుండు , టిబి, మలేరియా, గనేరియా రోగాలొస్తాయి . వాకింగ్ మానెయ్యండి . మా దగ్గరకు రండి . ఓజంపిక్ సూది లేకుంటే మౌంజారో గుచ్చుతాము . జస్ట్ ఒక డోసు కు 8800 మాత్రమే . చీప్ . డెడ్ చీప్ . గ్యారెంటీ వెయిట్ లాస్స్"
. పాపం వరాహ రావు గారు కేబీఆర్ నడక ఆపి ఫార్మసురుడికి ఎటిఎం గా మారిపోయాడు .
ఇంకో మేడం గారు .
ఎత్తు 5 . 5 . బరువు 65 కిలోలు . జీరో సైజు సాధించాలని డైటింగ్ మొదలెట్టారు . పొద్దున్న అర పుల్కా . మధ్యాహం మిగిలిన అర పుల్కా . రాత్రికి మంచి నీరు .
సంవత్సరం గడిచింది .
ఇప్పుడు ఆమెకు మజిల్ లాస్ . బలహీనమయిన ఎముకలు . దాని పై పేలవమయిన చర్మం . ఇమ్మ్యూనిటి చచ్చింది . తరచూ దగ్గు జలుబు జ్వరం ... గాల్ బ్లాడర్ సమస్య , హార్మోన్ సమస్య , అసిడిటీ . మెంటల్ హెల్త్ సమస్య .
ఏమి చెయ్యాలి ?
తక్కువ క్యాలోరిస్ ఆహారం తీసుకొండి...
ఇదిగో .. లో- కెలొరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ .
సమోసా ద్వారా ఎన్ని క్యాలోరిస్ అనుకొన్నాము ?
పైన లిస్ట్ ఇంకో సారి చదవండి .
చదివారా ? ఇప్పుడు దీనితో కంపేర్ చెయ్యండి .
ఖీర - 16
టమాటో - 18
పాలకూర - 23
క్యాబేజ్ - 25
సొరకాయ - 12
బీన్స్ - 31
దీని అర్థం నెయ్యి బాదం పప్పు జీడీ పప్పు లాంటివి వద్దు అని కాదు .
కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలలో కొన్ని పోషక విలువలుంటాయి . నెయ్యి ద్వారా బ్యుటిరిక్ ఆసిడ్ ఏ , డి, ఈ విటమిన్స్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అందుతాయి .
కొబ్బరి ద్వారా లారిక్ ఆసిడ్, సి బి విటమిన్స్ , అంటి ఆక్సిడెంట్స్ . మీడియం చైన్ ట్రై గ్లిసెరైడ్స్ .
ఇడ్లీ తినొద్దు, దోస తినొద్దు అని కాదు .
బరువు తగ్గాలంటే .. ఒక ఇడ్లీ .. సాంబారులో ఇడ్లీ కి నాలుగైదు రెట్ల కాయగూరలు .. టమాటో వంకాయ మునక్కాయ నీరుల్లి .. ఇలా .
ఒక ముక్క లో చెప్పాలి అంటే ప్రతి పూట మీ ప్లేట్ లో అన్నం , చపాతి లాంటి పిండి పదార్థాలను ఇచ్చే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎంత వుంటాయో .. అంతకు నాలుగు రెట్లు.. కాయగూరలు .. ఆకుకూరలు ఉండాలి .
ప్రోటీన్ కోసం తినే పదార్థాలు పిండి పధార్ధాలతో సమంగా ఉండాలి. దీనికి తోడు .. నడక ఒక గంట పాటు .. వీలుంటే జిమ్ .. లేదా కనీసం ఇంట్లో వ్యాయామం . యోగ .
ఇలా అయిదు నెలలు చేస్తే ఇరవై కిలోల కొవ్వు పోతుంది .
గుర్తు పెట్టుకోండి .
1 . తగ్గాల్సింది ఒంట్లో కొవ్వు . పెరగాల్సింది కండరాలు, ఎముకలు { బోన్ డెన్సిటీ } .
2. కడుపు నిండా తినాల్సింది లో క్యాలోరీ ఫుడ్ .కాయగూరలు . ఆకుకూరలు , కొంత మేర పళ్ళు
3. మితంగా తినాల్సింది పోషక విలువలున్న హై కెలొరీ ఫుడ్. నట్స్ , డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంకా అన్నం చపాతి లాంటివి .
4. పూర్తిగా మానాల్సింది ఎలాంటి పోషక విలువలు లేని హై క్యాలరీ ఫుడ్ .. కూల్ డ్రింక్స్ , పొటాటో చిప్స్ , పిజ్జా బర్గెర్, కేకులు , చిప్స్ , రిఫైన్డ్ ఆయిల్ { గానుగ నూనెలు వాడాలి } చాకొలేట్, బిస్కెట్ , ఐస్ క్రీం షుగర్ మైదా .
5 . ఇలా చేస్తే... డయాబెటిస్ బిపి ఊబ కాయం కీళ్ల నొప్పులు గౌట్ లాంటి అనేక సమస్యలు పోతాయి.
బరువు తగ్గాలంటే ఇంజెక్షన్లు అవసరంలేదు...
బరువు తగ్గడానికి ఇంజెక్షన్స్ వేసుకొంటే కిడ్నీ లు గాల్ బ్లాడర్ పాంక్రియాస్ పోతాయి . మెంటలెక్కుతుంది .
ఆకలిని చంపడం ద్వారా ఇవి వెయిట్ లాస్ చేస్తాయి అని ప్రచారం . ఇంతకన్నా సులభమయిన మార్గం ఒకటుందని ఈ ఇంజెక్షన్స్ కోసం పరుగులు తీస్తున్న వారికి చెప్పండి .
ఒక దబ్బనం తాడు తీసుకొని నోరు కుట్టుకోమని చెప్పండి .
మోస పొయ్యే బకరాలు ఉన్నత కాలం ఫార్మసురుల ఆటలు యథేచ్ఛగా సాగుతాయి .
పది మందిలో నిలబడండి ." మీరు కరోనా వాక్ సీన్ ముఖ్యంగా కోవిషీల్డ్ గుచ్చుకున్నాక ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయి?" అని అడగండి .
కనీసం ఏడుగురు గగ్గోలు పెడుతూ రోగాల లిస్ట్ చెబుతారు .
జనాల్లో వాక్ సీన్ భయం ఉంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దొంగ వాక్ సేన్ లు.. సెర్వికల్ కాన్సర్ ఇంకా అడల్ట్ వాక్ సీన్ లు అమ్ముడు పోవని .." అసలు కరోనా వాక్ సీన్ తో సమస్యే లేదు . రీసెర్చ్ చేసాము " అని బూటకాలతో బయటకు వచ్చారు
కరోనా దాక ఒక ఎత్తు .
కరోనా కాలం లో రుచి మరిగారు .
రక్తం పీల్చకపోతే వాడికి నిద్ర పట్టదు .
వాడు రాజకీయ నాయకుడి కంటే డేంజర్ .
వాడే ఫార్మసురుడు .
మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ..
శుభోదయం .