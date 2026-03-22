- Home
- Feature
Wash Basin Secret: వాష్బేసిన్ ట్యాప్ కింద ఈ చిన్న రంధ్రం ఎందుకు ఉంటుంది.? దీని ఉపయోగం ఏంటంటే..
Wash Basin Secret: వాష్బేసిన్ వినియోగం ఇప్పుడు అనివార్యంగా మారింది. మనం ప్రతిరోజూ చేతులు కడుక్కోవడానికి ఉపయోగించే వాష్బేసిన్లో ట్యాప్ కింద చిన్న రంధ్రం ఉంటుందని చాలామంది గమనించినా, దాని అసలు ప్రయోజనం ఏమిటో ఎక్కువ మందికి తెలియదు.
ట్యాప్ కింద కనిపించే చిన్న రంధ్రం ఏమిటి?
వాష్బేసిన్లో ట్యాప్ కింద కొంచెం దిగువన కనిపించే ఆ చిన్న రంధ్రాన్ని “ఓవర్ఫ్లో హోల్” అని అంటారు. ఇది బేసిన్లో నీటి మట్టం ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిని దాటినప్పుడు అదనపు నీటిని బయటకు పంపే విధంగా రూపొందించారు. సాధారణంగా చాలా మంది దీన్ని అలంకరణ కోసం ఉందని భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి ఇది బాత్రూమ్లో నీటి ప్రమాదాలను నివారించే ముఖ్యమైన భాగం.
నీరు పొంగిపోకుండా కాపాడే రక్షణ వ్యవస్థ
కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ట్యాప్ను మూసేయడం మర్చిపోతాం. లేదా బేసిన్ డ్రెయిన్ మూసుకుపోయి నీరు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండవచ్చు. అప్పుడు బేసిన్ నిండిపోయి నీరు బయటకు పొంగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ చిన్న రంధ్రం ద్వారా అదనపు నీరు డ్రెయిన్ పైపులోకి మళ్లి వెళ్లిపోతుంది. దీంతో బేసిన్ నుంచి నీరు బయటకు రావడం, బాత్రూమ్ లేదా డైనింగ్ ఫ్లోర్ తడవడం వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
నీటి ప్రవాహాన్ని వేగంగా బయటకు పంపడంలో సహాయం
ఈ ఓవర్ఫ్లో హోల్కు మరో ముఖ్యమైన పని కూడా ఉంది. డ్రెయిన్ ద్వారా నీరు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గాలి సరైన విధంగా బయటకు రాకపోతే నీటి ప్రవాహం నెమ్మదిగా అవుతుంది. అప్పుడు ఈ చిన్న రంధ్రం ద్వారా గాలి లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. దీంతో పైపుల్లో ఏర్పడే వాక్యూమ్ ప్రభావం తగ్గి నీరు వేగంగా బయటకు వెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది. అందుకే మంచి నాణ్యత గల వాష్బేసిన్లలో ఈ ఫీచర్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది.
బాత్రూమ్ శుభ్రతను కాపాడే కీలక భాగం
బేసిన్ నుంచి నీరు బయటకు పొంగి కౌంటర్టాప్ లేదా నేలపై పడితే అక్కడ తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓవర్ఫ్లో హోల్ ఉండటం వల్ల నీరు ఆ స్థాయికి చేరకముందే బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దీంతో బాత్రూమ్ లేదా డైనింగ్ ప్రాంతం శుభ్రంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
పిల్లలు, వృద్ధులు ఉన్న ఇళ్లకు మరింత భద్రత
చిన్న పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉన్న ఇళ్లలో కొన్నిసార్లు ట్యాప్ను ఆపడం మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో బేసిన్ నీటితో నిండిపోయి నేలపైకి రావడం ప్రమాదకరం. ఓవర్ఫ్లో హోల్ ఉండటం వల్ల నీరు పైకి పొంగకుండా ముందే డ్రెయిన్ వైపు మళ్లిపోతుంది. అందుకే ఈ చిన్న రంధ్రం బాత్రూమ్ భద్రతలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
చిన్నగా కనిపించే ఈ రంధ్రం వాస్తవానికి వాష్బేసిన్లో చాలా ముఖ్యమైన భాగం. నీటి నియంత్రణ, వేగవంతమైన డ్రెయినేజ్, శుభ్రత, భద్రత ఇలా అనేక ప్రయోజనాలు అందించే ఈ చిన్న సాంకేతికత గురించి చాలామందికి తెలియదు. ఇకపై మీరు వాష్బేసిన్ చూసినప్పుడు ఈ చిన్న రంధ్రం ఎంత ఉపయోగకరమో గుర్తుకు వస్తుంది.