USA: అమెరికాలో కూలీ పనికి, పొలం పనులకు వీసా ఇస్తారా.? నెలకు ఎంత జీతం ఉంటుంది.?
USA: అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలంటే మంచి విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాలు ఉండాలని భావిస్తాం. కానీ వ్యవసాయ పనులు, హోటల్స్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, గార్డెనింగ్ వంటి తాత్కాలిక పనుల కోసం కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వీసా కేటగిరీలను అందిస్తుందని తెలుసా?
హోటల్, గార్డెనింగ్ పనులకు H-2B వీసా
వ్యవసాయేతర రంగాల్లో తాత్కాలిక పనులు చేయడానికి విదేశీ కార్మికులను అమెరికాకు తీసుకురావడానికి H-2B వీసా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. హోటల్స్, రిసార్ట్స్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, గార్డెనింగ్, సీజనల్ టూరిజం వంటి రంగాల్లో తాత్కాలికంగా కార్మికుల అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఉద్యోగం శాశ్వతమైనది కాకుండా తాత్కాలిక అవసరానికి సంబంధించినదై ఉండాలి. సాధారణంగా యజమాని అవసరం ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలానికి పరిమితమై ఉండాలి; కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో నిబంధనల ప్రకారం ఎక్కువ కాలం ఉండే తాత్కాలిక అవసరాలు కూడా ఉండొచ్చు. అంటే H-2B అనేది “అమెరికాలో ఏ పని అయినా చేసుకుంటూ ఉండేందుకు” ఇచ్చే ఓపెన్ వర్క్ వీసా కాదు. ఏ యజమాని కోసం, ఏ పని చేయాలి, ఎంతకాలం చేయాలి అనే అంశాలు ముందుగానే నిర్ణయిస్తారు. అందువల్ల ఈ వీసాతో అమెరికాలో శాశ్వతంగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యోగాలు మార్చుకునే అవకాశం ఉండదు.
పొలం పనులకు H-2A.. రైతులకు ప్రత్యేకంగా
అమెరికాలో వ్యవసాయ రంగంలో తాత్కాలిక లేదా సీజనల్ కార్మికుల కొరత ఉన్నప్పుడు H-2A వీసా ద్వారా విదేశీ కార్మికులను తీసుకురావచ్చు. పంటల సాగు, వ్యవసాయ సంబంధిత తాత్కాలిక పనులు, కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యవసాయ పరికరాల నిర్వహణ, పశుపోషణకు సంబంధించిన అర్హత ఉన్న పనులు వంటి వాటికి ఈ ప్రోగ్రామ్ వర్తించవచ్చు.
అయితే ఇక్కడ కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన షరతులు విధిస్తుంది. ఆ పని చేయడానికి సరిపడే అమెరికన్ కార్మికులు అందుబాటులో లేరని యజమాని నిరూపించాలి. అదే సమయంలో విదేశీ కార్మికులను తీసుకోవడం వల్ల అమెరికాలో అదే రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల వేతనాలు, పని పరిస్థితులపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండకూడదు. అందుకే యజమాని ముందుగా అమెరికాలోనే కార్మికులను నియమించుకునేందుకు రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ నిర్వహించాలి.
“నాకు పని కావాలి.. వీసా ఇవ్వండి” అంటే కుదరదు
ఇక్కడే చాలామందికి అసలు విషయం అర్థం కావాలి. ఒక భారతీయుడు లేదా మరే ఇతర దేశానికి చెందిన వ్యక్తి “నేను అమెరికాలో వ్యవసాయ పని చేస్తాను, హోటల్లో పని చేస్తాను, కాబట్టి నాకు H-2A లేదా H-2B వీసా ఇవ్వండి” అని నేరుగా అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని అడిగి వీసా పొందలేరు. ఈ వీసా ప్రక్రియలో ప్రధాన పాత్ర అమెరికాలోని యజమానిదే.
ఉదాహరణకు ఒక అమెరికన్ వ్యవసాయ యజమానికి సీజనల్గా ఎక్కువ మంది కార్మికులు అవసరమైతే, ముందుగా అమెరికాలోనే ఆ ఉద్యోగాలకు కార్మికులను వెతకాలి. తగినంత మంది అమెరికన్ కార్మికులు దొరకడం లేదని నిర్దిష్ట నిబంధనల ప్రకారం నిరూపించిన తర్వాతే విదేశీ కార్మికులను తీసుకురావడానికి తదుపరి ప్రక్రియకు వెళ్లవచ్చు. H-2Bలోనూ అమెరికన్ కార్మికులు అందుబాటులో లేరని, విదేశీ కార్మికులను నియమించడం వల్ల స్థానిక కార్మికుల వేతనాలు, పని పరిస్థితులకు నష్టం ఉండదని యజమాని నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.
అందువల్ల “కన్సల్టెన్సీకి డబ్బులు కడితే H-2A/H-2B వీసా వస్తుంది” అనే ప్రచారాన్ని నమ్మడం సరికాదు. కన్సల్టెన్సీలు లేదా ఏజెంట్లు ప్రక్రియలో సహాయం చేయవచ్చు కానీ వీసాకు అసలు ఆధారం అమెరికాలోని అర్హత కలిగిన ఉద్యోగం, యజమాని పిటిషన్, అవసరమైన ప్రభుత్వ అనుమతులు. ఎవరైనా “గ్యారంటీగా అమెరికా వీసా ఇప్పిస్తాం” అంటూ డబ్బులు అడిగితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
అసలు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? DS-160 ఎప్పుడు వస్తుంది?
H-2A విషయంలో ముందుగా యజమాని అమెరికా కార్మికులను రిక్రూట్ చేయడానికి అవసరమైన ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ నుంచి టెంపరరీ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ పొందాలి. ఆ తర్వాత USCIS వద్ద సంబంధిత పిటిషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. H-2B విషయంలోనూ యజమాని ముందుగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ నిబంధనలను పాటించి తాత్కాలిక ఉద్యోగానికి సంబంధించిన లేబర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
అక్కడితో పని పూర్తయినట్టు కాదు. విదేశాల్లో ఉన్న ఉద్యోగి అమెరికా వీసా కోసం DS-160 అనే ఆన్లైన్ నాన్ఇమిగ్రెంట్ వీసా అప్లికేషన్ను పూర్తి చేయాలి. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకారం DS-160 అన్ని నాన్ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా కేటగిరీలకు ఉపయోగించే ఆన్లైన్ ఫామ్. పిటిషన్ బేస్డ్ టెంపరరీ వర్కర్స్ DS-160 నింపేటప్పుడు తమ I-129కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి. ఆ తర్వాత అవసరమైన ఫీజు చెల్లించి, ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే DS-160 నింపడం అంటే వీసా కచ్చితంగా వస్తుందని కాదు. దరఖాస్తు, పిటిషన్, అర్హత, ఇంటర్వ్యూ తదితర అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే కాన్సులర్ అధికారి వీసా మంజూరు చేస్తారు.
అందరికీ సులభంగా దొరకదు
మొత్తానికి అమెరికాలో తాత్కాలిక కూలీ, వ్యవసాయ పనులకు సంబంధించిన H-2A, H-2B వీసా కేటగిరీలు నిజమే. కానీ వీటిని “అమెరికాకు వెళ్లి ఏదైనా పని చేసుకోవడానికి ఓ సాధారణ వర్క్ వీసా”గా భావించడం మాత్రం తప్పు. H-2A వ్యవసాయ రంగంలోని తాత్కాలిక లేదా సీజనల్ అవసరాల కోసం, H-2B వ్యవసాయేతర రంగంలోని తాత్కాలిక అవసరాల కోసం ఉద్దేశించారు.
అమెరికాలో కార్మికుల కొరత ఉందని యజమాని చూపించడం, ముందుగా అమెరికన్ కార్మికులను రిక్రూట్ చేయడం, అవసరమైన లేబర్ సర్టిఫికేషన్ పొందడం, USCIS పిటిషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం, ఆ తర్వాత విదేశీ ఉద్యోగి DS-160 దరఖాస్తు, ఇంటర్వ్యూ వంటి దశలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే “ఫామ్ నింపితే వీసా వస్తుంది” లేదా “కన్సల్టెన్సీకి డబ్బులు ఇస్తే అమెరికా ఉద్యోగం ఖాయం” అనేది సరైన ప్రచారం కాదు.
ముఖ్యంగా H-2A/H-2B వీసాలు తాత్కాలిక ఉద్యోగాలకు మాత్రమే సంబంధించినవి. H-2Aలో సాధారణంగా మొత్తం మూడు సంవత్సరాల స్టేటస్ పరిమితి తర్వాత మూడు నెలల నిరంతర విరామం అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ వీసాలను అమెరికాలో శాశ్వతంగా స్థిరపడేందుకు నేరుగా ఉపయోగించుకునే మార్గంగా చూడకూడదు.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే అమెరికాలో కూలీ లేదా వ్యవసాయ పనులకు వీసా అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ ముందుగా ఉద్యోగం, ఆ ఉద్యోగానికి అమెరికాలో కార్మికుల కొరత ఉందనే నిరూపణ, యజమాని ఆధారిత ప్రభుత్వ ప్రక్రియ, USCIS పిటిషన్, ఆ తర్వాత వీసా దరఖాస్తు వంటి అనేక దశలు ఉంటాయి. అందుకే ఈ వీసాల పేరుతో జరిగే మోసాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
జీతాలు ఎలా ఉంటాయి.?
H-2A వ్యవసాయ పనులకు గంటకు సుమారుగా $14–$20+ ఉండొచ్చు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో నిర్ణయించే ప్రత్యేక కనీస వేతన రేటు (AEWR) కారణంగా ఇంకా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే గంటకు రూ.1,334 నుంచి రూ. 1,906 వరకు పొందొచ్చు. సరాసరి రోజుకు 6 గంటల చొప్పున 22 రోజులు పని చేసినా దాదాపు నెలకు రూ. 2 నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.
ఇక H-2B వీసా విషయానికొస్తే.. హోటల్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, గార్డెనింగ్ వంటి పనులకు సాధారణంగా గంటకు $15–$25+ వరకు ఉండే అవాశం ఉంటుంది. అంటే మన కరెన్సీలో రూ. 1,429 నుంచి రూ. 2,383 వరకు పొందొచ్చు. నెలకు సుమారు రూ. 3 లక్షలకుపైగా సంపాదించవచ్చు. అయితే ఇవి చేతికి వచ్చే జీతాలు కావు. ట్యాక్స్, వసతి, ఇతర ఖర్చులు ఉంటే నికర ఆదాయం తగ్గుతుంది. H-2Aలో కొన్ని సందర్భాల్లో యజమాని వసతి, రవాణా వంటి ప్రయోజనాలు కూడా కల్పించాల్సిన నిబంధనలు ఉంటాయి.