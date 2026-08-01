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- ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒకే బిల్డింగ్.. మీ సొంతింటి కల నిజం చేసుకునేందుకు ఇదో బెస్ట్ ఆప్షన్
ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒకే బిల్డింగ్.. మీ సొంతింటి కల నిజం చేసుకునేందుకు ఇదో బెస్ట్ ఆప్షన్
Home: పెరుగుతున్న స్థలాల ధరలు, నిర్మాణ వ్యయాలు సొంతింటి కలను కష్టంగా మారుస్తున్నాయి. అయితే ఒక ప్లానింగ్తో మీ ఇంటి కలను నిజం చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ ఏంటా ప్లానింగ్? అది ఎంతవరకు సరైందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
150 గజాల స్థలం కొనాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
జిల్లా కేంద్రంలో మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్లో గజం ధర సుమారు రూ.30 వేలుగా తీసుకుంటే, 150 గజాల స్థలం కొనుగోలు చేయడానికి దాదాపు రూ.45 లక్షలు అవసరమవుతాయి. ఈ స్థలాన్ని ముగ్గురు స్నేహితులు సమానంగా కొనుగోలు చేస్తే ఒక్కొక్కరిపై రూ.15 లక్షల భారం మాత్రమే పడుతుంది. ఒకే వ్యక్తి మొత్తం స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేకపోవడం వల్ల ప్రారంభ పెట్టుబడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో మంచి లొకేషన్లో స్థలం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. విడివిడిగా చిన్న ప్లాట్లు కొనుగోలు చేయడం కంటే ఒకే పెద్ద స్థలంలో నిర్మాణం చేపట్టడం వల్ల ప్లానింగ్ కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మూడు అంతస్తుల 3BHK బిల్డింగ్ నిర్మించాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఈ ప్లాన్ ప్రకారం కింద అంతస్తును పూర్తిగా సెల్లార్గా వదిలి కారు, బైక్ పార్కింగ్కు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆపై మొదటి, రెండో, మూడో అంతస్తుల్లో ఒక్కో 3BHK ఇంటిని నిర్మించుకోవచ్చు. 150 గజాల స్థలం అంటే సుమారు 1,350 చదరపు అడుగుల నిర్మాణ విస్తీర్ణం లభిస్తుంది. మూడు అంతస్తులు కలిపి దాదాపు 4,050 చదరపు అడుగుల నిర్మాణం అవుతుంది. ప్రస్తుతం మంచి నాణ్యతతో నిర్మాణం చేపడితే చదరపు అడుగుకు రూ.2,300 నుంచి రూ.2,700 వరకు ఖర్చవుతోంది. దీనిబట్టి నిర్మాణానికి మాత్రమే సుమారు రూ.95 లక్షల నుంచి రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఖర్చు కావచ్చు. సెల్లార్ నిర్మాణానికి అదనపు తవ్వకం, బలమైన ఫౌండేషన్, ఆర్సీసీ పనులు అవసరమవుతాయి కాబట్టి మరో రూ.10 నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు అదనపు ఖర్చు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా స్థలం ధరతో కలిపి ప్రాజెక్టు వ్యయం సుమారు రూ.1.45 కోట్ల నుంచి రూ.1.65 కోట్ల మధ్య ఉండవచ్చు.
ఒక్కొక్కరిపై ఎంత భారం పడుతుంది?
మొత్తం ప్రాజెక్టు ఖర్చు సుమారు రూ.1.55 కోట్లు అయినట్లు భావిస్తే, ముగ్గురు సమానంగా పెట్టుబడి పెడితే ఒక్కొక్కరిపై దాదాపు రూ.51 నుంచి రూ.52 లక్షల వరకు ఖర్చు పడుతుంది. ఈ మొత్తంలో వారికి ఒక పూర్తి 3BHK ఫ్లోర్తో పాటు స్థలంలో సమాన యాజమాన్య హక్కు, సెల్లార్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం కూడా లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం అదే ప్రాంతంలో విడివిడిగా స్థలం కొనుగోలు చేసి ఇల్లు నిర్మించాలంటే ఇదే ఖర్చు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఆర్థిక పరంగా చూస్తే ఈ విధానం కొంతమేర ప్రయోజనకరంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ నిర్ణయం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏమిటి?
ముగ్గురు కలిసి నిర్మాణం చేపట్టడం వల్ల అనేక ఖర్చులు పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఫౌండేషన్, కాలమ్స్, మెట్లు, వాటర్ సంప్, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, కంపౌండ్ వాల్, మెయిన్ గేట్ వంటి నిర్మాణాల్లో విడివిడిగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. మంచి ప్రాంతంలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఇల్లు నిర్మించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒకే భవనంలో కుటుంబాలు ఉండటం వల్ల భద్రత, పరస్పర సహకారం కూడా పెరుగుతుంది.
నిర్ణయం తీసుకునే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
ఈ విధానం ఎంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. కేవలం స్నేహాన్ని నమ్మి కాకుండా, స్థల యాజమాన్యం, ప్రతి ఫ్లోర్ హక్కులు, పార్కింగ్ కేటాయింపు, కామన్ ఏరియాల వినియోగం వంటి అంశాలన్నింటినీ ముందుగానే రాతపూర్వక ఒప్పందంలో నమోదు చేయడం మంచిది. భవిష్యత్తులో ఎవరికైనా తమ ఫ్లోర్ను విక్రయించాల్సి వచ్చినా లేదా మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా వివాదాలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే స్పష్టమైన నిబంధనలు అవసరం. అలాగే మున్సిపల్ అనుమతులు, నిర్మాణ నిబంధనలు, బ్యాంకు రుణాల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకుని ముందుకు వెళితే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తక్కువగా ఉంటాయి.
మొత్తం మీద ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ముగ్గురు స్నేహితులు కలిసి ఒకే స్థలంలో మూడు అంతస్తుల ఇల్లు నిర్మించుకోవడం అనేది ఖర్చును తగ్గించే మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా పరస్పర నమ్మకం, స్పష్టమైన లీగల్ ఒప్పందాలు, సరైన ప్లానింగ్ ఉంటే ఈ విధానం ద్వారా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రైమ్ లొకేషన్లో సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చుకోవచ్చు. అయితే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తకుండా అన్ని అంశాలను ముందుగానే చట్టబద్ధంగా నిర్ణయించుకుని నిర్మాణం చేపట్టడం అత్యంత కీలకం.