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- Folk Song: యూట్యూబ్ను ఊపేస్తున్న సన్నబియ్యం పాట.. నెల రోజుల్లోనే 2 కోట్ల వ్యూస్
Folk Song: యూట్యూబ్ను ఊపేస్తున్న సన్నబియ్యం పాట.. నెల రోజుల్లోనే 2 కోట్ల వ్యూస్
Folk Song: తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్కు భారీగా ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ రీల్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా సన్న బియ్యం పాట యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తోంది.
నెల రోజుల్లోనే 2 కోట్లకు పైగా వ్యూస్
తెలంగాణ జానపద పాటలకు ఉన్న ప్రత్యేకతే వేరు. గ్రామీణ జీవనశైలి, ప్రేమ, అనుబంధాలు, చమత్కారమైన మాటలు, సహజమైన భావాలను ప్రతిబింబించే ఫోక్ సాంగ్స్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి మరో తెలంగాణ జానపద గీతం సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది. “సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి” అనే పాట యూట్యూబ్లో సంచలనంగా మారింది. విడుదలైన కేవలం నెల రోజుల్లోనే ఈ పాటకు 2 కోట్లకు పైగా వ్యూస్ రావడం విశేషం. గ్రామీణ యాస, ఆకట్టుకునే సంగీతం, సహజమైన నటనతో ఈ పాట ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది.
తెలంగాణ పల్లె వాతావరణాన్ని చూపించిన ఫోక్ సాంగ్
“సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి” పాటలో తెలంగాణ పల్లెల్లో జంటల మధ్య కనిపించే ప్రేమ, అల్లరి, అనుబంధాలను అందంగా చూపించారు. పాటలోని ప్రతి పదం తెలంగాణ మాండలికానికి దగ్గరగా ఉండటంతో శ్రోతలకు ఎంతో సహజంగా అనిపిస్తుంది. ఈ పాటలో ఓ యువతి తన మనసులోని భావాలను, తన జీవితంలోకి వచ్చిన వ్యక్తి గురించి సరదాగా వివరిస్తుంది. ప్రేమలో ఉండే చిన్న చిన్న గొడవలు, అలకలు, అనురాగం, అనుబంధాలను చమత్కారంగా పదాల్లో చెప్పడం ఈ పాట ప్రత్యేకత. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా వినిపించే మాటలు, అక్కడి జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించేలా లిరిక్స్ ఉండటం వల్ల ఈ పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది.
పాటలోని లిరిక్స్ అర్థం.. ప్రేమలోని అల్లరి భావాలు
పాట ప్రారంభంలో వచ్చే “సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి.. సరువల్ల అంటలే” అనే పదాలు ఓ అమ్మాయి తన ప్రియుడిని ప్రేమగా పిలుచుకునే విధానాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఇందులో ప్రేమతో పాటు సరదా, చిలిపితనం కనిపిస్తుంది. చరణాల్లో యువతి తనతో ఉండే వ్యక్తి గురించి వివరిస్తూ.. అతను కొన్నిసార్లు అల్లరి చేస్తాడని, తనను ఆటపట్టిస్తాడని చెబుతుంది. “సొర సొర పోరాడే నాకు సోపతి ఐతన్నడే” అనే భావం ద్వారా మొదట చిన్న చిన్న గొడవలు ఉన్నా చివరికి తనకు తోడుగా నిలిచే వ్యక్తిగా మారాడని అర్థం వస్తుంది. అలాగే, “బతిమి లాడుకుంటాడే.. బామాడుకుంటాడే” వంటి పదాల్లో ప్రేమలో ఉండే అలకలు, బుజ్జగింపులను సరదాగా చూపించారు. పాట మొత్తం ఒక గ్రామీణ ప్రేమ కథలా సాగుతూ.. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే అనుబంధం, ప్రేమ, సరదా సంఘటనలను వినిపిస్తుంది.
ఈ పాటను ఎవరు పాడారంటే.?
ఈ పాటకు మంచి మెలోడీ ట్యూన్తో పాటు జానపద శైలిని అందించడంలో సంగీత బృందం కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ పాటకు అనిల్ గౌడ్ రంగు ప్రొడ్యుసర్గా వ్యవహరించగా, పంబాల రమేష్ లిరిక్స్ అందించారు. శిరీష-గంగమణి ఈ పాటను ఆలపించారు. వెంకట్ అజ్మీరా ఈ పాటకు మ్యూజిక్ అందించారు. వన్ టెక్నాలజీస్ ఈ పాటకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. పాటకు శిరీష, గంగమణి తమ ప్రత్యేకమైన గాత్రంతో ప్రాణం పోశారు. తెలంగాణ ఫోక్ పాటలకు ఉండే మట్టి వాసనను వారి స్వరాలు మరింత పెంచాయి.
ఆకట్టుకున్న విజువల్స్
ఈ పాట వీడియోలో మాధురి రాథోడ్, ఈశ్వర్ సాయి ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు. వీరి సహజమైన నటన పాటలోని భావాలను ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేసింది. గ్రామీణ నేపథ్యం, సంప్రదాయ దుస్తులు, తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలు వీడియోకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. పాటకు కొరియోగ్రఫీని లీడింగ్ బాయ్స్ శ్రీకాంత్ అందించారు. డ్యాన్స్ స్టెప్స్ కూడా తెలంగాణ ఫోక్ స్టైల్కు అనుగుణంగా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో ఈ పాటకు 21,561,149కు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. విడుదలైన కొద్ది కాలంలోనే ఇంతటి స్పందన రావడం తెలంగాణ జానపద సంగీతానికి ఉన్న ఆదరణను మరోసారి నిరూపించింది. పాట విజువల్స్, లిరిక్స్, సంగీతం, గాయకుల గాత్రం అన్నీ కలిసి ఈ పాటను విజయవంతం చేశాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ భాషలోని సహజత్వం, పల్లెటూరి ప్రేమ కథను చూపించిన విధానం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
పాట పూర్తి లిరిక్స్ ఇవే..
సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి
సరువల్ల అంటలే మదనో నావయ్యారి
సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి
సరువల్ల అంటలే మదనో నావయ్యారి
సొర సొర పోరాడే నాకు సోపతి ఐతన్నడే
సూదిముల్లెఇప్పెనే అది సురుల వెట్టినే
ఆదిగుచ్చుకుంటే నొచ్చెనే సలి సేముట ఉట్టుకచ్చెనే
అవ్వ : సన్న సన్న బియ్యామే మదనో నావయ్యారి
సరువల్ల అంటలే మదనో నావయ్యారి
మద్ది సెట్లకిందనే మదనో నావయ్యారి
బుద్ది దిర్సు మంటడే మదనో నావయ్యారి
రాకపోలుంటేనే బాకీలుంటే నంటాడే
బతిమి లాడుకుంటాడే బామాడుకుంటాడే
ఆడంటే పిచ్చి వట్టెనే ఇడంత దానమిత్తేనే
అడ్డరోడ్డుకాడనే మదనో నావయ్యారి
ముచ్చటెట్ల తీరునో మదనో నావయ్యా
గడిగడికి పొనుజేత్తడే మదనో నావయ్యారి
గమ్మతి... అనిపిత్తదే మదనో నావయ్యారి
గడుసు పోరాడగే ననుగాయి సేత్తాడే
వద్దు గిద్దు అన్నగాని అద్దు దాటామంటాడే
కాకెంగిలి జెసినే న ముతేంగిలి ఆయనే
గముండ్లోల్ల పిల్లాడే మదనో నావయ్యారి
గావురంగా జుత్తడే మదనో నావయ్యారి
సల్లవుట మెల్లగా మదనో నావయ్యారి
సప్పురిత్త నంటడే మదనో నావయ్యారి
అల్లాడి పోతవున్నాడే సల్లారా కుండ జుత్తడే
తప్పని అనిపిచ్చిన ఆన్ని తిప్పలైతే వెట్టనే
మనెడిచ్చేకడ కొసిరి మాసమన్న ఇత్తనే
ప్రేమంతా అంత వొలకవోసేనే మదనో నావయ్యారి
పెండ్లామాని విలుత్తడే మదనో నావయ్యారి
ఓ వంక వెట్టుకుంటాడే మదనో నావయ్యారి
నన్నెంకులాడు తుంటడె మదనో నావయ్యారి
నేకంట వడకుంటేనే సంటి పోరాడైతడే
సిరిమంతుడు సిన్నవోయి నాశేరాను వేడుకుంటడే
ఈ సిన్నది కానవడితే సిన్న సంబురంతో ఉండేడే
దిక్కులన్నీ జుత్తహడే మదనో నావయ్యారి
దిగులునే గుసుంటడే మదనో నావయ్యారి