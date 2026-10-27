నువ్వు నీలా ఉంటేనే నిజమైన సంతోషం.. ఈ కాకి కథ చదివితే మీ ఆలోచన మారడం ఖాయం
Motivational Story: మనలో చాలామంది తమ దగ్గర ఉన్న వాటిని చూసి సంతోషపడటం కంటే, ఎదుటివారి దగ్గర ఉన్న వాటిని చూసి బాధపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో తమకున్న ప్రత్యేకతను మర్చిపోయి, జీవితంలో సంతోషాన్ని కోల్పోతుంటారు. అయితే ఈ కాకి కథ చదివితే మీ ఆలోచన మారడం ఖాయం.
నల్లగా ఉన్నానని నిత్యం బాధపడిన కాకి
ఒక అడవిలో ఓ కాకి ఉండేది. అది ప్రతిరోజూ ఆహారం వెతుక్కుంటూ చెట్ల మీద తిరుగుతూ ఉండేది. అయితే దానికి ఓ పెద్ద సమస్య ఉండేది. తన శరీరం నల్లగా ఉందని, తాను అందంగా లేనని ఎప్పుడూ బాధపడుతుండేది. అడవిలోని ఇతర పక్షులను చూసినప్పుడల్లా తనను తాను తక్కువగా భావించేది. ముఖ్యంగా రంగురంగుల ఈకలతో ఎంతో అందంగా కనిపించే నెమళ్లను చూసినప్పుడు కాకికి మరింత బాధ కలిగేది. వాటి అందాన్ని చూసి, 'అబ్బా! నేను కూడా నెమలిలా అందంగా ఉంటే ఎంత బాగుండేది! అందరూ నన్ను కూడా ఇష్టపడేవారు కదా!' అని అనుకునేది. తనకు ఉన్న రెక్కలతో సంతోషంగా ఉండలేకపోయేది. ఇతర పక్షులతో తనను పోల్చుకుంటూ రోజూ మనసులోనే బాధపడేది. ఇలా తనకున్న ప్రత్యేకతను గుర్తించకుండా, ఇతరుల్లా మారాలనే కోరికతో జీవించేది.
నెమలిగా మారాలనే విచిత్రమైన ఆలోచన
ఒకరోజు కాకి అడవిలో ఆహారం కోసం వెళ్తుండగా దానికి కొన్ని నెమలి ఈకలు కనిపించాయి. వాటిని చూడగానే దాని మనసులో ఓ ఆలోచన వచ్చింది. 'ఈ ఈకలను నా శరీరానికి పెట్టుకుంటే నేను కూడా నెమలిలా అందంగా కనిపిస్తాను కదా!' అని అనుకుంది. అనుకున్నదే తడవుగా ఆ ఈకలను తీసుకుని తన శరీరానికి అమర్చుకోవడం ప్రారంభించింది. ఈకలు సరిగ్గా నిలవకపోయినా, వాటిని శరీరానికి గుచ్చుకుంటూ ఎంతో కష్టపడింది. చివరికి తన రూపం మారిపోయిందని మురిసిపోయింది. ఆ తర్వాత అక్కడే ఉన్న నెమళ్ల గుంపు దగ్గరకు వెళ్లింది. వాటితో కలిసి తిరుగుతూ తాను కూడా ఓ నెమలినేనని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. తన అందాన్ని చూసి మిగతా నెమళ్లు ఆశ్చర్యపోతాయని, తనను తమలో ఒకరిగా అంగీకరిస్తాయని ఆశపడింది. కానీ ఇతరుల్లా కనిపించడం వేరు.. నిజంగా వారిలా ఉండటం వేరు అనే విషయాన్ని ఆ కాకి మర్చిపోయింది.
అసలు విషయం తెలుసుకుని తరిమేసిన నెమళ్లు
కాకి నెమళ్ల గుంపులోకి వెళ్లిన కొద్దిసేపటికే అక్కడి నెమళ్లకు అనుమానం వచ్చింది. దాని నడక, అరుపు, ప్రవర్తనను నిశితంగా గమనించాయి. చివరికి అది నెమలి కాదని, నెమలి ఈకలు ధరించిన కాకి అని గుర్తించాయి. దీంతో నెమళ్లు కోపంతో దాన్ని చుట్టుముట్టాయి. 'నువ్వు కాకివి కదా! మా రూపాన్ని అనుకరించి మాలో ఒకరిగా ఎందుకు నటిస్తున్నావు?' అంటూ దాన్ని తిట్టాయి. దాని శరీరానికి అమర్చుకున్న ఈకలను పీకేసి, అక్కడి నుంచి తరిమేశాయి. కాకి ఎంతో ఆశతో వేసుకున్న వేషం క్షణాల్లో తొలగిపోయింది. తాను అందంగా కనిపించాలనే కోరికతో పడిన కష్టం వృథా అయింది. అవమానంతో తలదించుకున్న కాకి, చేసేదేమీ లేక కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ తన జాతి కాకుల దగ్గరకు వెళ్లింది.
సొంతవాళ్లకు కూడా దూరమైన కాకి
నెమళ్లు తనను అంగీకరించకపోవడంతో కనీసం తన జాతి కాకులైనా ఆదరిస్తాయని కాకి భావించింది. తనకు జరిగిన అవమానాన్ని మర్చిపోయి మళ్లీ వాటితో కలిసి జీవించాలనుకుంది. కానీ అక్కడ కూడా దానికి నిరాశే ఎదురైంది. కాకి చేసిన పనిని తెలుసుకున్న మిగతా కాకులు ఆగ్రహించాయి. 'నువ్వు మాలో ఒకదానివి కావడం ఇష్టం లేక, మమ్మల్ని తక్కువగా చూసి నెమలిలా మారాలని ప్రయత్నించావు. ఇప్పుడు నెమళ్లు నిన్ను అంగీకరించలేదని మా దగ్గరకు వచ్చావా? నువ్వు మమ్మల్ని అవమానించావు. ఇక మా గుంపులో నీకు చోటు లేదు' అంటూ దాన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్లగొట్టాయి. దీంతో ఆ కాకి ఏ గుంపులోనూ చోటు లేని పరిస్థితికి చేరుకుంది. నెమలిగా మారాలనే కోరికతో తనకున్న గుర్తింపును కోల్పోయింది. ఇతరుల్లా కనిపించాలనే ప్రయత్నంలో తన సొంతవాళ్లకు కూడా దూరమైంది. చివరికి ఒంటరిగా మిగిలిపోయి తన తప్పును తెలుసుకుంది.
ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మానేస్తేనే నిజమైన సంతోషం
ఈ కథ చిన్నదే అయినా ఇందులో మన జీవితానికి అవసరమైన గొప్ప సందేశం ఉంది. మనలో చాలామంది కూడా ఆ కాకిలాగే ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ ఉంటాం. ఎదుటివారి అందం, డబ్బు, ఉద్యోగం, ఇల్లు, హోదా చూసి మన జీవితాన్ని తక్కువగా భావిస్తుంటాం. ఇతరుల దగ్గర ఉన్నవి మన దగ్గర లేవని బాధపడుతూ, మన దగ్గర ఉన్న విలువైన వాటిని కూడా గుర్తించలేకపోతాం.
కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. నెమలి తన అందంతో ఆకట్టుకుంటే, కాకి తన తెలివితో, పరిసరాలకు అలవాటు పడే సామర్థ్యంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఒకరితో మరొకరిని పోల్చడం వల్ల ఎవరి విలువా నిర్ణయించలేం. అందుకే ఇతరుల జీవితాలను చూసి మనల్ని మనం తక్కువగా భావించకూడదు. ఎదుటివారి విజయాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి కానీ, వారిలాగే మారాలని మనల్ని మనం ఒత్తిడికి గురిచేసుకోకూడదు. మనల్ని మనం అంగీకరించాలి, మనలోని లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలి, మనకున్న బలాలను గుర్తించాలి.
ఇతరుల్లా మారాలని ప్రయత్నిస్తూ మీ అసలైన గుర్తింపును కోల్పోకండి. మీ జీవితాన్ని మరొకరితో పోల్చుకోవడం మానేసినప్పుడే మీలో ఉన్న సంతోషాన్ని మీరు గుర్తించగలుగుతారు. ఎందుకంటే నిజమైన ఆనందం ఇతరుల్లా మారడంలో లేదు.. మనల్ని మనం అంగీకరించడంలో ఉంది.