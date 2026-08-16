- Home
- Feature
- Famous Temples in South India: సౌత్ ఇండియాలో జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన టాప్ 5 హిందూ దేవాలయాలు
Famous Temples in South India: సౌత్ ఇండియాలో జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన టాప్ 5 హిందూ దేవాలయాలు
Famous Temples in South India: సౌత్ ఇండియాలో దివ్య క్షేత్రాలు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే, జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిన ఆధ్యాత్మిక, శిల్పకళా వైభవాలైన టాప్ 5 పవిత్రమైన హిందూ దేవాలయాలు ఏవో మీకు తెలుసా? ఆ ఆలయాలు విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సౌత్ ఇండియాలో తప్పక చూడాల్సిన టాప్ 5 హిందూ దేవాలయాలు ఇవే
దక్షిణ భారతదేశం అద్భుతమైన దేవాలయ నిర్మాణ శైలికి, ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి, సుదీర్ఘ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచింది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాచీన ఆలయాలు కేవలం ప్రార్థనా మందిరాలు మాత్రమే కావు. ఇవి మన పురాతన సంస్కృతికి, విశిష్ట కళలకు, సమాజ పురోగతికి ప్రాథమిక మూలస్తంభాలుగా నిలిచాయి. చరిత్ర, భక్తి, అద్భుత శిల్పకళా సౌందర్యం ఉట్టిపడేలా దక్షిణ భారతదేశంలో వెలసిన, ప్రతీ ఒక్కరూ తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన టాప్ 5 దివ్య క్షేత్రాల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
5. రామనాథస్వామి ఆలయం (తమిళనాడు)
తమిళనాడులోని పవిత్ర రామేశ్వరం ద్వీపంలో నెలకొని ఉన్న రామనాథస్వామి ఆలయం పరమశివుడు కోలువైన దేవాలయం.. అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. ఇది భారతదేశంలో ఉన్న 12 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా, అఖిల భారత చార్ ధామ్ యాత్రలో ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన భాగంగా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
రామాయణ పురాణాల ప్రకారం, శ్రీరాముడు రావణాసురుడిపై యుద్ధానికి లంకకు వెళ్లడానికి ముందు పరమశివుడిని పూజించడం కోసం స్వయంగా ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని సూచించాడని, ఇక్కడి ప్రధాన లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని భక్తులు బలంగా నమ్ముతారు. తరువాతి కాలంలో పాండ్య రాజులు, జాఫ్నా రాజవంశ పాలకులు ఈ ఆలయాన్ని భారీ గోపురాలు, విశాలమైన ప్రాకారాలు, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పొడవైన వరండాలతో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
4. మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం (తమిళనాడు)
మధురై నగరంలోని వైగై నది ఒడ్డున వెలసిన శ్రీ మీనాక్షి సుందరేశ్వరర్ ఆలయం దక్షిణ భారత దేవాలయ శిల్పకళా నైపుణ్యానికి ఒక నిలువుటద్దం లాంటిది. పార్వతీదేవి అవతారమైన మీనాక్షి అమ్మవారికి, శివుని రూపమైన సుందరేశ్వరునికి ఈ ప్రాచీన ఆలయం ఇది. క్రీస్తు శకం 6వ నుండి 9వ శతాబ్దాల మధ్య కాలం నాటి తమిళ సంగం సాహిత్యంలో కూడా ఈ దివ్య ఆలయ ప్రస్తావన స్పష్టంగా ఉంది.
ఈ ఆలయ ప్రధాన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడ ఏకంగా 33,000 కంటే ఎక్కువ రంగురంగుల శిల్పాలు, అద్భుతమైన ఆకృతులు ఉన్నాయి. భక్తులను, పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా ఇక్కడ 12 భారీ గోపురాలు, వెయ్యి స్తంభాల మండపం, ప్రాంగణం మధ్యలో సుందరమైన బంగారు తామర కోనేరు దర్శనమిస్తాయి.
3. శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం (కేరళ)
కేరళ రాష్ట్ర రాజధాని తిరువనంతపురంలో ఉన్న శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన దేవాలయంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మహావిష్ణువు కోలువైన ఈ పవిత్ర క్షేత్రం వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో 108 దివ్య దేశాలలో ఒకటిగా ఎంతో నిష్ఠతో భావించబడుతుంది. విష్ణు పురాణం, భాగవతం వంటి అనేక పురాతన గ్రంథాలలో ఈ క్షేత్ర మహత్యం గురించి వివరించారు.
ఈ ఆలయానికి 8వ శతాబ్దంలో పునాదులు పడగా, 18వ శతాబ్దంలో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న పూర్తి రూపాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ ఆలయంలోని రహస్య నిధి గదులలో బిలియన్ల కొద్దీ విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, ప్రాచీన నిధులు లభించడం విశేషం. ద్రావిడ శైలి అద్భుత నిర్మాణ కళతో రూపొందిన ఈ ఆలయం శతాబ్దాలుగా ఎంతో పవిత్రమైనదిగా నిలిచింది.
2. శ్రీ విరూపాక్ష ఆలయం (కర్ణాటక)
కర్ణాటకలోని యునెస్కో (UNESCO) ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశమైన హంపి ప్రాంతంలో, ప్రశాంతమైన తుంగభద్ర నది ఒడ్డున శ్రీ విరూపాక్ష ఆలయం నెలకొని ఉంది. 15వ శతాబ్దంలో విజయనగర సామ్రాజ్యానికి చెందిన శక్తివంతమైన రాజు రెండవ దేవరాయల పాలనలో ఈ ఆలయం విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందింది. పరమశివుడు 'విరూపాక్ష' రూపంలో ఇక్కడ భక్తులచే పూజలందుకుంటున్నాడు.
పురాణ కథనాల ప్రకారం పరమశివుడు, పార్వతీదేవిల పవిత్ర వివాహం జరిగిన స్థలంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. పురాతన శిల్పకళ, రాతి చెక్కడాలు, ఆకాశాన్నంటే ఎత్తైన గోపురాలు, భారీ స్తంభాలతో కూడిన ఈ ఆలయ ప్రాంగణం నాటి విజయనగర సామ్రాజ్యపు వైభవానికి, సాంస్కృతిక నైపుణ్యానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.
1. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం (ఆంధ్రప్రదేశ్)
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పవిత్ర తిరుమల ఏడు కొండలపై వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన, అత్యధిక సంఖ్యలో నిత్యం భక్తులు సందర్శించే దివ్యధామం. ప్రాచీన వేదాలు, పురాణాలలో తిరుమల క్షేత్ర మహత్యం ఎంతో వివరంగా వర్ణించారు. కలియుగ దైవమైన వేంకటేశ్వర స్వామివారు స్వయంభూ విగ్రహ రూపంలో ఇక్కడ కొలువుదీరి, తనను నమ్మిన భక్తుల కోరికలను తీరుస్తున్నాడని కోట్లాది మంది విశ్వసిస్తారు.
దాదాపు 26 కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉన్న ఈ సువిశాల దివ్య క్షేత్రంలో 8 అడుగుల ఎత్తైన స్వామివారి ప్రధాన విగ్రహం భక్తులకు అపరిమితమైన ఆధ్యాత్మిక పరవశాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ ఐదు దివ్య క్షేత్రాలు దక్షిణ భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి, ప్రతిభావంతమైన కళాత్మక నైపుణ్యానికి, భక్తి పారవశ్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా ఉన్నాయి.