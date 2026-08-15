Facts: వర్షం పడితే కరెంట్ ఎందుకు పోతుంది.? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
Facts: వర్షం మొదలైన వెంటనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడం మనం తరచూ చూస్తుంటాం. అయితే ఇలా కరెంట్ పోవడం ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగేది కాదు. విద్యుత్ తీగలు, పంపిణీ వ్యవస్థ, భద్రతా పరికరాలు కలిసి పనిచేసే విధానంతో దీనికి సంబంధం ఉంటుంది.
వర్షపు నీటితో విద్యుత్ ప్రవాహానికి అంతరాయం
వర్షపు నీరు చూడటానికి శుభ్రంగా కనిపించినా అందులో దుమ్ము, ధూళి, ఇతర సూక్ష్మ కణాలు ఉండవచ్చు. ఇవి నీటిలో విద్యుత్ ప్రవాహానికి కొంతవరకు మార్గం కల్పించగలవు. విద్యుత్ తీగల జాయింట్లు, మీటర్ బాక్సులు, స్విచ్ బోర్డులు, బయట ఉన్న విద్యుత్ కనెక్షన్లలోకి నీరు చేరితే సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో లీకేజీ కరెంట్, షార్ట్ సర్క్యూట్, ఫ్యూజ్ లేదా బ్రేకర్ ట్రిప్ కావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా సరైన ఇన్సులేషన్ లేని లేదా ఎక్కువ కాలం వాడిన తీగల్లో వర్షం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అందుకే తేమ నుంచి విద్యుత్ కనెక్షన్లను రక్షించడం చాలా ముఖ్యం.
విద్యుత్ పంపిణీ నెట్వర్క్పై వర్షం ప్రభావం
మన ఇళ్లకు విద్యుత్ చేరడానికి ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది. దూర ప్రాంతాల నుంచి విద్యుత్ను తీసుకువచ్చే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు, నగరాలు, గ్రామాలకు సరఫరా చేసే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్లు, భవనాల వైరింగ్, చివరగా ఇంట్లోని విద్యుత్ తీగలు ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి. భారీ వర్షం, ఈదురుగాలులు వచ్చినప్పుడు చెట్లు లేదా కొమ్మలు విద్యుత్ తీగలపై పడవచ్చు. పిడుగులు విద్యుత్ నెట్వర్క్పై ప్రభావం చూపవచ్చు. నేల పూర్తిగా తడిసిపోవడం వల్ల ఎర్తింగ్ వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు రావచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్య చిన్నదే అయినా, భద్రత కోసం సంబంధిత లైన్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు. సమస్యను సరిచేసిన తర్వాత విద్యుత్ సరఫరాను తిరిగి ప్రారంభిస్తారు.
వర్షంలో కరెంట్ పోవడం కూడా ఒక భద్రతా చర్యే
వర్షం సమయంలో కరెంట్ పోతే చాలామంది పెద్ద ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తారు. కానీ ప్రతి విద్యుత్ అంతరాయం పెద్ద నష్టం వల్లే జరుగుతుందని చెప్పలేం. విద్యుత్ వ్యవస్థలో భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేసిన పరికరాలు ప్రమాదాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సరఫరాను నిలిపివేస్తాయి. ఉదాహరణకు షార్ట్ సర్క్యూట్, అధిక కరెంట్, లీకేజీ లేదా లైన్లో మరో సమస్య గుర్తించినప్పుడు బ్రేకర్లు, ఫ్యూజులు, ఇతర రక్షణ పరికరాలు పనిచేస్తాయి. దీని వల్ల విద్యుత్ షాక్లు, అగ్ని ప్రమాదాలు, విద్యుత్ పరికరాల నష్టం వంటి ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చు.
విద్యుత్ తీగల నాణ్యత చాలా ముఖ్యం
వర్షం, తేమ వంటి వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా విద్యుత్ తీగలు, కేబుల్స్ నాణ్యంగా ఉండాలి. మంచి కేబుల్స్కు నీరు, తేమను తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉండాలి. వాటిపై ఉండే ఇన్సులేషన్ పొర బలంగా ఉండాలి. ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించినా సులభంగా పగుళ్లు ఏర్పడకూడదు. నాణ్యత లేని లేదా దెబ్బతిన్న తీగలలో ఇన్సులేషన్ బలహీనపడితే తేమ ప్రభావంతో విద్యుత్ లీకేజీ, షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. అందుకే ఇళ్లు, భవనాలు, పరిశ్రమలు, విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థల్లో నాణ్యమైన, ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన కేబుల్స్ను ఉపయోగించడం అవసరం. ముఖ్యంగా వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కేబుల్స్ నాణ్యతతో పాటు వాటి అమరిక, నిర్వహణ కూడా కీలకమే.
ఇంట్లో వైరింగ్ సరిగా లేకపోయినా కరెంట్ సమస్యలు రావచ్చు
విద్యుత్ సరఫరా సమస్యలకు పెద్ద నెట్వర్క్ మాత్రమే కారణం కాదు. ఇంట్లో ఉన్న వైరింగ్ కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. పాతబడిన తీగలు, దెబ్బతిన్న ఇన్సులేషన్, నీరు చేరే ప్రాంతాల్లో సరిగా రక్షణ కల్పించని కనెక్షన్లు ఉంటే వర్షం సమయంలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అలాగే నాణ్యత లేని ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాల తీగలు, ఓవర్లోడ్ అయిన ప్లగ్ పాయింట్లు, బయట భాగాల్లో సరిగా రక్షణ లేని కనెక్షన్లు కూడా ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి వర్షాకాలానికి ముందు ఇంట్లోని విద్యుత్ వైరింగ్ను ఒక నిపుణుడితో తనిఖీ చేయించుకోవడం మంచిది. తడిసిన స్విచ్లు, ప్లగ్లు లేదా విద్యుత్ పరికరాలను చేతితో తాకకూడదు. సమస్య కనిపిస్తే మెయిన్ పవర్ను ఆపి, అర్హత కలిగిన ఎలక్ట్రీషియన్ను సంప్రదించాలి.