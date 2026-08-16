సూర్య, బుధ గ్రహాల వల్ల మరో 10 రోజుల్లో ఈ 4 రాశుల వారి జీవితాలో భారీ మార్పులు
2026 ఆగస్టు 27న రాత్రి సూర్యుడు, బుధుడు ఒకరికొకరు 0° వద్ద కలుస్తారు. దీనివల్ల ‘సూర్య-బుధ యుతి దృష్టి యోగం’ ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల 4 రాశుల వారికి ధనలాభం, సమాజంలో గౌరవం పెరగడం వంటివి కలుగుతాయి. ఆ నాలుగు రాశులు ఇవే.
వృషభ రాశి
సూర్య బుధ సంయోగం వల్ల ఏర్పడే యోగం ఈ రాశి వారికి భారీగా కలిసివస్తుంది. వీరికి శుభ సమయాలను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి భారీగా ఒకేసారి ఆర్థిక లాభం కలగవచ్చు. ఈ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి సపోర్టు లభిస్తుంది. వీరికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
సూర్య బుధ సంయోగం వల్ల మిథున రాశి వారి జీవితం మారిపోతుంది. వీరికి ఎన్న్ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇన్నాళ్లు పెండింగ్ లో పడిన పనుల విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారం చేస్తున్నవారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళతారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల అనేక లాభాల మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. చేస్తున్న పనిలో పురోగతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలు చేసేందుకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆకస్మికంగా డబ్బు చేతికొచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో ప్రశంసలు పొందుతారు.
మీన రాశి
సూర్య బుధ కలయిక మీన రాశి వారికి మంచి రోజులను తెస్తుంది. వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి ఆ వ్యాపారం బలపడుతుంది. కొత్త ఒప్పందాల వల్ల ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది.