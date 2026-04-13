Summer Trip : వేసవిలో చల్లచల్లగా.. ఇండియాలో తప్పక చూడాల్సిన 10 రిఫ్రెషింగ్ సిటీస్
భారత్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ వేడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలామంది చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటారు. అలాంటివారు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉండే ఈ సిటీస్ కి వెళ్ళి చల్లచల్లగా సేదతీరవచ్చు.
Image Credit : Getty
1. సిమ్లా, హిమాచల్ ప్రదేశ్
ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఇండియాలో చాలా ప్రాంతాల్లో ఎండలు దంచికొడతాయి. అందుకే పర్యాటకులు చల్లని వాతావరణం, స్వచ్ఛమైన గాలి కోసం వేసవి విడిదికి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అదృష్టవశాత్తూ ఇండియాలో ఇలాంటి ఎన్నో అందమైన హిల్ స్టేషన్లు, పచ్చని లోయలు ఉన్నాయి.
భారత్లో వేసవి విడిదికి సిమ్లా ఎప్పుడూ ఫేవరెట్ ప్లేస్. పైన్ చెట్లతో నిండిన కొండలు, వలసవాద కాలం నాటి కట్టడాలు ఇక్కడ ప్రత్యేకం. మాల్ రోడ్లో నడుస్తూ చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. కుటుంబంతో వెళ్లడానికి ఇది సరైన ప్రదేశం.
Image Credit : Getty
2. మనాలి, హిమాచల్ ప్రదేశ్
అడ్వెంచర్, రిలాక్సేషన్ రెండూ కోరుకునేవారికి మనాలి మంచి ఆప్షన్. మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలు, నదీ తీరాలు, పారాగ్లైడింగ్, ట్రెక్కింగ్ వంటి యాక్టివిటీస్తో ఈ ప్రదేశం వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇక్కడి చల్లని గాలిలో ఎక్కువ రోజులు గడపొచ్చు.
Image Credit : Getty
3. ధర్మశాల, హిమాచల్ ప్రదేశ్
ధర్మశాల, మెక్లియోడ్గంజ్ ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి, టిబెటన్ సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి. ధౌలాధర్ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఉన్న ఈ ప్రదేశాలు ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతిని ఇష్టపడేవారికి పర్ఫెక్ట్ డెస్టినేషన్.
Image Credit : instagram
4. నైనిటాల్, ఉత్తరాఖండ్
అందమైన నైని సరస్సు చుట్టూ ఉన్న నైనిటాల్ ఒక మనోహరమైన హిల్ స్టేషన్. ఇక్కడ బోటింగ్, ఆహ్లాదకరమైన నడక, చల్లని వాతావరణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. చిన్న చిన్న వేసవి ట్రిప్పులకు ఇది చాలా పాపులర్.
Image Credit : pinterest
5. ముస్సోరి, ఉత్తరాఖండ్
కొండల రాణిగా పిలువబడే ముస్సోరి పొగమంచుతో నిండిన ఉదయాలు, వలసవాద కాలం నాటి అందాలు, హిమాలయాల విస్తృత దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి వాతావరణం, సులభంగా చేరుకోగలగడం వల్ల ఇది ఫేవరెట్ వీకెండ్ స్పాట్.
Image Credit : Asianet News
6. ఊటీ, తమిళనాడు
దక్షిణ భారతదేశంలో ఊటీ ఒక రిఫ్రెషింగ్ బ్రేక్ ఇస్తుంది. ఇక్కడి తేయాకు తోటలు, యూకలిప్టస్ అడవులు, చల్లని వాతావరణం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. నీలగిరి మౌంటెన్ రైల్వే ప్రయాణం ఈ ట్రిప్కు మరింత అందాన్నిస్తుంది.
Image Credit : @rawdyiyer/X
7. కొడైకెనాల్, తమిళనాడు
హిల్ స్టేషన్ల యువరాణిగా పేరుగాంచిన కొడైకెనాల్ ప్రశాంతమైన సరస్సులు, పొగమంచు కమ్మిన కొండచరియలు, జలపాతాలకు ఫేమస్. ఇక్కడి చల్లని ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రశాంతమైన పరిసరాలు రిలాక్సేషన్కు అనువైనవి.
Image Credit : Asianet News
8, కూర్గ్, కర్ణాటక
కొడగు అని కూడా పిలువబడే కూర్గ్ కాఫీ తోటలు, జలపాతాలతో నిండిన పచ్చని స్వర్గం. ఉత్తరాది హిల్ స్టేషన్లంత చల్లగా ఉండకపోయినా, ఇది ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని, అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను అందిస్తుంది.
Image Credit : Asianet News
9. మున్నార్, కేరళ
మున్నార్లోని విశాలమైన తేయాకు తోటలు, పొగమంచు కమ్మిన కొండలు, చల్లని గాలి దీనిని కేరళలోని ఉత్తమ వేసవి విడిదిగా మార్చాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు, ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ప్రదేశం.
Image Credit : Freepik
10. షిల్లాంగ్, మేఘాలయా
షిల్లాంగ్ స్వచ్ఛమైన గాలి, జలపాతాలు, ఎల్లప్పుడూ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఈశాన్యంలో ఉన్న ఈ అందమైన ప్రదేశం వేసవిలో భారతదేశంలోని అత్యంత చల్లని గమ్యస్థానాలలో ఒకటి.
